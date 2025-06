Skandal: Matora poludeo zbog hipotetičkog pitanja, Draganina majka je prijavila policiji? (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Hipotetički da kad je mnogo pozlilo Draganinoj mami da te je prijavila u policiji, kako bi reagovala? - glasilo je pitanje.

- Ostala bih zatečena kao i sad. Ne znam za šta može da me prijavi? Ako je zdravstveno ugrožena nećemo biti zajedno. Ne znam šta to može da bude, ja molim da odem na razgovor ako je to tako - rekla je Matora.

- Ovo me je šokiralo, nije mi prijatno. Razumem da joj nije prijatno, ali nema šta da tuži jer sam u odnos ušla sama, to je moja odluka. Verujem da je loše, ali nema razloga da je prijavi. Ako je situacija takva da je zdravstveno stanje ugroženo mi nećemo zajedno biti napolju - pričala je Dragana.

- Pun mi je k*rac da svbake godine ispadam monstrum i da se peru od mene. Nisam nikog prisiljavala sve su mene jurile. Kako druge devojke kad muvam mi kažu da se sklonim i da nisu takve? Što se tiče ove situacije Dragana čeka da ode kući, mi ovde ne možemo da se odvojimo. Ako je stvarno takva situacija da su ugroženi naravno da nećemo biti zajedno - nastavila je Matora.

- Nije mi ispravna ni njena mama, kakva k*rac ima Matora veze? Napiši na nekom sledećem rođendanu - dodao je Munja.

Autor: A. Nikolić