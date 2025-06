Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sreda u Eliti rezervisana je za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Milan Milošević naoružao se pitanjima koja su vas najviše zanimala, a takmičarima je tokom čitave noći kapljala znoj sa čela zbog mnogih priča koje su isplivale na površinu.

Voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić, koje se ticalo Ene Čolić, a ubrzo je došlo i do verbalnog sukoba među njima.

- Proglašena si za učesnicu sa najboljom samokontrolom. Počinje li ta kontrola da popušta kada je reč o Eni? - glasilo je pitanje.

- Prvi put si joj pretila - rekao je Đedović.

- Naravno da izazove u meni neki bes jer mi je njenih prozivki i monstruoznosti preko glave, a ja jesam na prvom mestu kada je u pitanju samokontrola. Ja nisam uličarka koja se tuče već zrela žena i ozbiljna majka tako da imam kontrolu. Moje pretnje su u prazno i dogode se samo kad me isprovocira. Čula sam negde da je i ona proglašena kao takmičarka sa samokontrolom, ali ona je nema i trebala bi se u mnogim situacijama kontrolisati. Ja da nisam kontrolisana pokazala bih to u više navrata kada me izazivala i pokazivala na to crveno stanje. Ne postoji osoba koja u meni može izazvati gorčinu jer ja to ne posedujem - rekla je Aneli.

- Ja se njoj ne obraćam i ne provociram je van stola. Ja nju ne diram uopšte apsolutno. Ona mene prva vređa, a ja nju više ne spominjem i ne provociram. Ona bi volela da je vređam - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako to da za devet meseci: ''Zaljubljen sam'' nije preraslo u: ''Volim te'' i šta je falilo do toga da dođe? - glasilo je pitanje.

- Ne znam šta joj je potrebno da izgovorim to, ako joj moja dela do sada nisu pokazala, ja ne znam. Mislim da trebamo još kilo soli da pojedemo zajedno da bi došlo do toga, a kada bi rekao njoj da je volim - onda ne znam kako bih gledao na ono što sam pre imao. Mora mnogo toga još da se desi, a to je krupna stvar da bih je tako olako izgovarao - rekao je Gastoz.

- Ja sam uvek dobijala: ''Draga si mi'' na moje: ''Volim te'' - rekla je Anđela.

- Ne nego sam ja nju pokušavao uvek da navučem da mi kaže da me voli, a ona se šalila i onda sam se ja uvek šalio da mi je draga - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jordanki Denčić kako bi prokometarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ljudi što napadate Gastoza što nije rekao Anđeli: ''Volim te'', kad čovek to nije osetio - rekla je Jordanka.

- Ona uvek kaže šta on misli - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da verujem da oni ne mogu da se gledaju očima i sve vreme jedno drugo lažu. Ovde nema lj od ljubavi, nije normalno da joj nije rekao da je voli. On ne bi podneo da nije istaknut ovde i ne bi podneo da on komentariše druge teme jer je on ego manija. On želi da svi o njemu pričaju - rekao je Mateja.

- Meni je u početku smetalo da me on ljubi kad imam karmin, ali kako je moja emocija rasla, sve sam više htela da me ljubi - rekla je Anđela.

Stefan Karić prišao je Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi mu pružio podršku u sukobu s Anđelom Đuričić i tom prilikom ga posavetovao kako da obrne sve u svoju korist i ne dopusti Anđeli Đuričić da spinuje priču i gazi ga zajedno sa svima.

- Što ti njoj ne kažeš: ''Je l' ti ovim reakcijama pokazuješ da me voliš? To što si mi rekla da me voliš, je l' to dokaz?'' - rekao je Karić.

- Ne, evo ima poligon da mi pokaže koliko me voli - rekao je Gastoz.

- Ovo je ružno, sada sam joj rekao - rekao je Karić.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Hipotetički da je Lukin otac izjavio da rodiš devet sinova da te nikad ne bi prihvatio i da se džabe trudiš da uđeš u familiju Vujović, kako bi reagovala? - glasilo je pitanje.

- To ide na njegov obraz, nije mi nimalo lepo što spominje decu uopšte. To mi je baš ružno što je izjavio jer ako išta može da te spoji s nekim, to je dete - rekla je Aneli.

- Šta priča ova žena? Je l' tebe dete spojilo sa Asminom ili ne? Dete je plod ljubavi, a ne kako je već nastalo - rekao je Gastoz.

- On priča kao da ja na silu želim da budem u porodici Vujović, ali ja to ne želim. Niti ću ja pokušavati da budem u porodici Vujoviću u kojoj neću biti prihvaćena i on priča o sebi. Ja ću biti s Lukom - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić, ali i oglašavanje njegovog oca Baje.

- Ja shvatam da ovde pričaju svašta po rijalitiju zbog glasova, ali njen izgled i ponašanje je katastrofa. Ona je totalno nepismena, a njegova bivša žena je totalna suprotnost od Aneli. Njemu tata želi najbolje i zato je odvaja od nje - rekla je Ena.

- Ja imam pravo da ne verujem u ovo, a mi sve što imamo, on nam je kupio i ja ne mogu da ga pljujem - rekao je Luka.

- Ovo je katastrofa da se otac i sin takmiče ko ima više love - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovana Pejića Peju.

- Poredio si Enu sa Zlatom i ona je upoznala, pa joj se obratila sa rečima: ''Ti si Zlata dva''. Njenom sinu si rekao da obožavam njegovu majku i da je najbolja na svetu, a da li su reči koje izgovaraš Eni tvoje traume iz detinjstva i upućene su sve Zlati? - glasilo je pitanje.

- Ena je tada bila jako dobra prema meni i poštovala me, kao i prema mojoj mami. I dalje stojim iza stavova da je Ena dobra majka i to je pokazala, ali nije ista kao Zlata. Moja majka je pokazala poštovanje prema partnerima, uvek je pričala lepo o mom ocu i Hasanu i zato stojim iza svega toga - rekao je Peja.

- Nisi baš ovako lepo pričao o porodici, ali neke stvari ćemo videti - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi progovorio o traumama Jovane Pejića Peje iz detinjstva.

- Meni deluje da je Peja u Eni video svoju majku jer je starija i sve tako. Veliko breme ima za sobom, teško je biti dete poznatih roditelja, a pogotovo kada dođe do razvoda u njegovim ranim godinama. On je prema mami osetljiv i ona je za njega heroj. On je iznosio stvari o njoj jer se pogubio u nekim stvarima, a veza sa Enom je njega koštala svega - rekao je Mića.

- Sad kad je gotovo, uspeli ste šta ste hteli - rekla je Ena.

- Ti si njega emotivno uhapsila i zaključala, kakva ozbiljna priča o tebi i Peji? Nemoj da se z*jebavaš - rekao je Mića.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovana Pejića Peju i Enu Čolić.

- U redu bi bilo da zameraš Jovanu što sedi pored Aneli, ali kako ti Jovane ne zameraš Eni što sedi pored Milovana koji je tebe vređao? - glasilo je pitanje.

- Ja sam je savetovao uvek bude meni prijatelj, ali ona to nije želela. Ona nikada nije želela mene da posluša - rekao je Peja.

- On mene stalno provocira, jutros je sedeo pored Anđele koja je mene provocirala - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li nesvesno neke reči izgovaraš i time povređuješ devojku koju voliš? - glasilo je pitanje.

- Ima istine kad uđem u crveno, posle sednem i nije mi dobro. Neću da glumim p*zdu, ali kad legnem u izolaciju nije mi bilo dobro. Pokušao sam na debati da dam do znanja da mi je krivo, ali evo već danas me vozi i šeta - govorio je Gastoz.

- Vozila sam i dok smo bili zajedno, ne možeš za to da se uhvatiš - rekla je Anđela.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" Anđela Đuričić doživela je emotivni slom zbog Nenada Marinkovića Gastoza i njegovog priznanja da mu se dopada Sofi Tikačenko, ali i njegovog druženja sa Urošem Stanićem.

- Sram te bilo, podržavaj ga i pokaži ko si - urlala je Anđela.

- Da nije njega ne bih te uništio, ali imam Uroša Stanića. Šta je bre ovo, ljudi? - pitao je Gastoz.

- Anđela žrtva - dodao je Uroš.

- On je vukao Sofi i mene gledao. Samo ti brani, a kad izađeš videćeš da si svog najvećeg prijatelja prodao za neprijatelja da bi mene zgazio - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li tebe baš briga za Pavla nego nećeš da priznaš da li je bila obučena u klipovima koje je snimala i slala ljudima? - glasilo je pitanje.

- Kolika je kazna da ne odgovorim? Anđela mi je rekla da u Đaukuziju nema niđta na sebi, kad ima bananu je u pidžami i u jednom je u toplesu - rekao je Gastoz.

- Istina je ovo što je rekao, rekla sam mu da ima apsolutno svega - dodala je Anđela.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi se obratio Anđeli Đuričić, a potom i žestoko zaratio s njom.

- Ne foliraj se đakonijo jedna. Ti si ga branila - rekao je Mića.

- Mrš štakore jedan, mrš i ti si me prodao kao i on - rekla je Anđela.

- Ti si prodala sve u životu - rekao je Mića.

Nenad Marinković Gastoz poludeo je jer ga je Anđela Đuričić ponovo slagala i to za video klipove, a potom pokušala da napravi ludaka od njega, zbog čega je odmah on odmah izleteo iz Bele kuće.

- Ona u svemu pominje mog druga i fascikle, jao majko. Nećeš ga Gastoze, to ti je to kralju - rekao je Gastoz.

- Nemoj da dozvoliš da izvuku loše iz tebe - rekao je Peja.

- To je to od mene, hvala lepo - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kažeš da jedva čekaš slobodu, pa možeš li nam reći zbog čega si onda lagao Anđelu da želiš porodicu i da želiš da se skrasiš? - glasilo je pitanje.

- Normalno, sad nemam devojku i radiću šta hoću. Je l' ćeš ti da prkosiš mojoj slobodi? Moj život je moja stvar, živi život i ostavi me na miru više budaletino - rekao je Gastoz.

- Bolje je iz*rkati nego imati s*ks sa svojom partnerkom, kao što je rekao da će gledati porniće. On je rekao da bi mi napravio decu i da bi bila pogodna majka - rekla je Anđela.

- Nisam rekao da bih ti napravio decu već da bi bila idealna majka - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu, Sandru Obradović, Sofiju Janićijević i Mateu Stanković.

- Rekle ste za Enu da joj fali daska u glavi, a čim je otišla od vas govorite da je folirant. Što joj ne kažete u lice? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to rekla za stolom, kao i da sumnjam da ću da se vratim na početak kad sam mislila da je folirant - rekla je Milena.

- Ja sam to milion puta rekla. Kad je bila neka situacija sa Pejom i peškirom, on me je pitao šta mislim ko laže, a ja sam rekla da mislim da je to Ena. Ja sam pričala pred svima, a i i pre toga. Uvek sam govorila da mi se ne dopada tvoje ponašanje - dodala je Sandra.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Jesi li zaista primetila da Gastoz oseća nešto prema devojkama ili si primetila koliko njemu devojke prilaze kada ste odvojeni? - glasilo je pitanje.

- Moja interesna sfera više nije s kim će on da bude i koga će da j*be. Čula sam da mu se sviđa Sofi, ja u to verujem i žao mi je što nema nikakav osećaj i čudi se što se ovako osećam - rekla je Anđela.

- Cela nacija čuje kako Sofi priča okolo da si zaljubljen u nju, da joj ulećeš u kabinu i da će Anđela tek gledati šta je muvačina. Da li je moguće da posle svega toga ti misliš da je ona naivna mala devojčica? - glasilo je pitanje.

- Ja ću nju braniti, ne mislim da išta radi loše. Ja njoj nisam ulazio u tuš kabinu - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Hipotetički da kad je mnogo pozlilo Draganinoj mami da te je prijavila u policiji, kako bi reagovala? - glasilo je pitanje.

- Ostala bih zatečena kao i sad. Ne znam za šta može da me prijavi? Ako je zdravstveno ugrožena nećemo biti zajedno. Ne znam šta to može da bude, ja molim da odem na razgovor ako je to tako - rekla je Matora.

- Ovo me je šokiralo, nije mi prijatno. Razumem da joj nije prijatno, ali nema šta da tuži jer sam u odnos ušla sama, to je moja odluka. Verujem da je loše, ali nema razloga da je prijavi. Ako je situacija takva da je zdravstveno stanje ugroženo mi nećemo zajedno biti napolju - pričala je Dragana.

- Pun mi je k*rac da svbake godine ispadam monstrum i da se peru od mene. Nisam nikog prisiljavala sve su mene jurile. Kako druge devojke kad muvam mi kažu da se sklonim i da nisu takve? Što se tiče ove situacije Dragana čeka da ode kući, mi ovde ne možemo da se odvojimo. Ako je stvarno takva situacija da su ugroženi naravno da nećemo biti zajedno - nastavila je Matora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Zašto dozvoljavaš bilo kome da ti postavi uslove druženja s Markom Đedovićem? - glasilo je pitanje.

- Nije niko ne utiče, ali fali mi da odem u rehab. On meni unosi tu neku mirnoću i krivo mi je što ne idem kod njega, ali sada mi je preče da izgladim odnos s Lukom - rekla je Aneli.

- Meni je Aneli draga, ja sam to više puta istakao. Mnogi su se svađali, a samo smo im Aneli i ja zapali za oko - rekao je Đedović.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Da li je Đedović slao Aneli na brijanje? Da li mu je služila samo za k*ranje? Da li je brojao njene danedo ciklusa? Da li je pričao o njenom snošaju ili ti Luka? - glasilo je pitanje.

- Svi koji su lajkovao j*bao vas Đedović i ljubio vaš čm*r na faci. Neka Aneli uđe u vezu sa Đedovićem jer izgleda da je bolji muškarac za nju - rekao je Luka.

- Ovo je zbog toga kad su tumačili da je Aneli imala loše procente zbog mene, a mislim da su je podsetili zbog čega su - dodao je Marko.

- On je ovde najstrašnije skakao na Đedovića, a kad treba da stane u odabranu svoje devojke on dodaje ulje na vatru. Sram te bilo! Ja sam uporedila kako vređaš Milenu i napadaš žene, a ne odgovara ti kad me Đedović jedini brani ovde - komentarisala je Aneli.

Anđela Đuričić napravila je haos u cik zore jer je primetila da joj je neko ukrao papuče, zbog čega je počela da urla na sav glas i preti cimerima.

- Ko je dirao papuče u garderoberu? Nestale su mi papuče. Da se stvore do sutra da vam ne bih da ne kažem šta... Stoko jedna, bolesnici bolesni treba papučama da se bavim sad - urlala je Anđela.

Jovana Tomić Matora pravila je večeru kada je Uroš Stanić počeo da joj dobacuje i provocira jer je u toku noći saznala da je majka Dragane Stojančević prijavila policiji,. Kako će se Matora osećati narednih dana i da li će se ipak odvojiti od Dragane, ostaje nam da ispratimo.

- Matora beži u policiju - rekao je Uroš.

- Mrš j*bem li vam mamu smrdljivu. Devojci ništa ne radim nek mi se skine s grbače. Boli me k*rac ako nju radi sujeta zbog Dragane - rekla je Matora.

- Debela, tebe je prijavila policiji njena mama, a Stefani te ne dira - rekao je Uroš.

Jordanka Denčić Džordi savetovala je Nenada Marinkovića Gastoza da se skloni od Sofi Tikačenko jer misli da prema njemu nije iskrena, a on kao i svaki put do sad nije hteo da sluša tuđe savete.

- Mnogo sam impulsivan bez potrebe. Mnogo sam smešan, klasičan sam Kalimero... Glas sam izgubio - rekao je Gastoz.

- Ti p*pizdiš kao da je ne znam šta. Ova mala Sofi laže, svima je rekla da si zaljubljen u nju, a sad kaže da to nije rekla - dodala je Džordi.

- Pa vidim - dodao je Gastoz.

- Mislim da nu boli k*rac za tebe i Mateju, nego je ambiciozna devojka. Ona se sk*njala kad su je podigli i sad joj sve ovo odgovara. Ona je rekla petoro ljudi da si ti zaljubljen u nju, što bi petoro njih to lagalo? Ona neće da prizna, a rekla je to i hoće da se izvadi. Ti nisi provalio kad ste odabrani za potrčke ona u životu nije bila srećnija. Ti da si pametan samo bi je iskulirao i udaljio bi se od nje - govorila je Džordi.

Autor: S.Z.