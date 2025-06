PREOKRET! Andrej iz Elite se pomirio sa 20 godina starijom ženom od koje se razvodio posle osam dana braka, sada se oglasila i ona

Bivši učesnik "Elite" Andrej Savković šokirao je sve kada je obelodanio da se oženio dvadeset godina starijom Vanjom, a naročito kada je osam dana nakon venčanja saopštio da se razvodi zbog njene bolesne ljubomore.

Po njoj je žestoko opleo, a potom pokušao da je napravi ljubomornom objavivši fotografiju s drugom devojkom. Međutim, danas je za Pink.rs priznao da je nije prevario, te da se poslužio starom fotografijom iz svoje arhive, a da od žene traži oproštaj.

- Pokajao sam se, mnogo mi je krivo. Sve što sam izgovarao, bilo je u naletu besa. Slika koju sam okačio na Instagram bila je stara, više od dve godine. Ja zaista nikada ne bih varao svoju ženu. Krivo mi je, želim javno da joj se izvinim, mnoge stvari sam preuveličao. Da sam hteo da je varam, ne bih joj pravio dete. Javno tažim njen oproštaj - rekao je Andrej.

Ubrzo posle toga oglasila se Vanja na Instagramu.

- Odlučila sam ostati sa njim zbog stvari koje je dobro uradio i ne napustiti ga zbog jedne greške. Nadam se da ćemo se jedan dan zajedno smejati ovome. Trenutno je blam, pa još nije smešno. Trudićemo se, pa šta Bog da. Hvala na pažnji - napisala je Vanja na svom Instagramu.

Podsetimo, Andrej je, kada je odlučio da se raziđe od žene, za Pink.rs rekao:

- Preporodio sam se. Videli ste šta su u komentarima pisali ljudi, da se uči na staloj bicikli, naučio sam i se i to je to. Zaljubo sam se u svoju viziju, u neku iluziju onoga što sa želeo da bude, kakvom mi se predstavljala. Tek sada vidim kakva je zapravo. Ograničavala me je i da odem na kafu. Mi smo pre braka bili zajedno tri meseca, raskidali smo, a ona je obećavala da če se promeniti, a nije. Nemam ja pedeset godina, nego osamnaest. Ja sam poželeo da se razvedem, jutros u pet ujutro. On mi je merila inače vreme od prodavnice, do kuće. Ceo dan je trajala naša svađa, a onda je u ranim jutarnjim časovima ponovo rešila ponovo da mi prebaci sve to. Ja sam napustio stan, sad idem za Minhen.

