Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Anđeli Đuričić.

- Izgovor ''ja sam takva, karakter mi je takav''. Zar je toliko teško ili nikad nisi ni volela? - glasilo je u pitanju.

- Eto, neka bude da sam ja najgora. Osobe s kojima sam se ja svađala zbog njega su sada njegovi prijatelji. Imate priliku da gledate sve moje najgore, eksplicitne enimke, se*s koji sam imala u rijalitiju, odnos sa Matejom, imate sve. On je jedan gospodin, kavaljer - rekla je Anđela i briznula u plač.

- Ja mislim da Anđela... -započeo je Gastoz.

- Nemoj ti ništa da misliš. Ne mogu očima da te gledam. Neka budem najveća dr*lja, evo ja sam dro*a - kazala je Anđela.

- Anđeli niko nije rekao da je ku*va i dro*a, da se razumemo. Ne znam čemu ova drama - kazala je Ena.

- Svestan si da svako tvoje sprdanje sa Sofi da isprovociraš daču boli i Anđelu. Da li si toga svestan? - glasilo je pitanje.

- Ja sam se istinski našalio. Što se tiče Sofi, ja zaista nemam emocije prema njoj, imam samo prema Anđeli i to je tako - kazao je Gastoz.

- Aneli, čula si u razgovoru sa Sofi gde su njene emocije. Da li Mateji to nisi prenala, upravo zbog toga jer se potajno nadaš da ima emocije prema tebi? - glasilo je pitanje.

- Nemam emocije, kao ni on. Ja sam rekla da smatram da joj se Gastoz dopada. Mateja je nju prošao, jer joj nije davao nikakav pristup. Mateja je sad samo štit da se vodi tom pričom da ima tu emocija - kazala je Aneli.

- Najviše bih voleo da ona nikada nije rekla da je zaljubljena u mene. Ja sam se izjasnio i na samom početku. Mislim da je sve bilo jasno - kazao je Mateja.

- Moram samo da kažem ja Gastozu da ukoliko vidi da Anđeli smeta to što radi sa Sofi, ne treba da radi sve to. On želi od nje da napravi psihijatriski slučaj - kazao je Dača.

