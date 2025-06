ONA JE BILA IZAZOV ZA NJEGA: Jami dala svoj sud o raskolu Gastoza i Anđele, pa otkrila da li smatra da on nije ravnodušan prema Đuričićevoj! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bila je pevačica Jasna Milenković Jami, koja je na samom početku prokomentarisala ljubavni odnos njenog druga Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

Šta kažeš o Gastozovom odnosu sa Anđelom?

- Svašta nešto čega Gastoza čeka kad bude izašao. Imaće priliku da vidi sve što ga bude zanimalo. On ne sluti šta je to što će videti, misli da je verovatno blaže od onoga što postoji. U svakom slučaju, svako ima svoj razlog zbog čega je neki odnos počeo. Verujem da je ona bila izazov za njega. Svaki muškarac voli kad je neka žena nedodirljiva, to je veliki izazov. Ako ti se desez njih nudi, a jedna te ignoriše, onda ti je ta uvek najsimpatičnija. On je želeo da dokaže da može da je osvoji.

Da li se on u tom procesu dokazivanja zaljubio?

- Ne znam, zaista. Može nam se desiti da se zaljubimo, pa onda shvatimo u jednom trenutku da je taj ideal srušen. Ta osoba nam poruši uverenje koje smo imali o njima. Ne dešava se ništa preko noći. Potrebno je vreme da ''progledamo'' i uvidimo sve. Upravo zbog toga se desi da se zaljubimo, a potom odljubimo. Međutim, muške i ženske greske nisu iste. Ukoliko si žena, moraš više da vodiš računa, jer onda mladost i ludost mogu da koštaju puno. Nemaju se zauvek mlade godine, starost nekad pita gde je bila mladost. Moja generacija je dosta rasterećenije živela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.