NIJE ZVEZDA SVE ŠTO SIJA! Šok! Milovanova majka žestoko o bivšoj snajki Marijani nakon potvrde da je s Aleksandrinim bivšim: Uroš ih je sve namagarčio!

Branka Minić, majka učesnika "Elite" Milovana Minića, prokomentarisala je za naš portal sinovljevu reakciju nakon što mu je stigla tužba za razvod braka od Marijane Minić. Takođe, šokirana je bila kada je obelodanjena prisna fotka Marijane i Uroša Jovanovića, bivšeg muža Milovanove bivše ljubavnice Aleksandre Nikolić, takođe učesnice "Elite", kojom je, mnogi smatraju, potvrđena spekulacija da su njih dvoje u emotivnoj vezi.

Branka, kroz redove, objašnjava da je Uroš, Marijanin novi partner, uticao na to da se ona što pre razvede.

- Prvo bih želela da se zahvalim osobama koje su uticale na Marijanu da se što pre razvede. Šta je pravi razlog? Delimično nam je poznat. Do razvoda bi pre ili kasnije svakako došlo, jer su oni imali interni dogovor da se sporazumno razvedu, a ne tužbom - kaže Branka i dodaje:

Nije nam jasno zašto se nije sačekalo još ove tri nedelje, pa kad on izađe neka zajednički rešavaju svoje probleme, ali bez uticaja ljudi sa strane, čiji životi nisu imali nimalo bolju sudbinu od ove. Svi ste gledali i videli ko, šta i kakav je Milovan. Ne želim da opravdavam njegov postupak. Zaljubljen čovek nema ni oči ni uši, ni pameti. Nadam se da mu je ova "Elita" otvorila oči i da se shvatio šta je uradio. Životna škola.

Čini se da je o bivšoj snajki promenila mišljenje.

- Tek kada izađe iz "Elite ce shvatiti da nije "zvezda sve što sija". Želim samo da izađe normalan, živ i zdrav. Čovek kao on (emotivac, vredan, dobar u duši) će uspeti prevazići sve ove probleme i nastaviti neki novi život, ali bez Aleksandre. Do razgovora između Aleksandre i Milovana je moralo doći, pre ili kasnije, jer neke stvari moraju da izađu na videlo i da se sazna šta je prava istina i koliko su izmanipulisani njih dvoje kao i Marijana. Mišljenja sam da posle svega do pomirenja nikada neće i ne treba da dođe - kaže Branka i dodaje:

- U prilogu vam šaljem fotku koja govori da nije "zvezda sve što sija" i da su svi namagarčeni od strane Uroša, a posebno Marijana. Svakom po zasluzi - zaključila je ona.

Autor: D. T.