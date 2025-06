Anđela bljuje vatru na Karića: Doživela pomračenje jer Gastoza svi vole nakon raskida, pa ga urnisala kao nikad do sad! (VIDEO)

Haos u programu uživo!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak

- Ovo je komično, ovo je pušenje što bi rekla Anđela. Luka ovako ne priča za stolom, a kad dođe do Đedovića onda mu pravi tortilje i kafe. Zašto za Gastoza nisi rekao za stolom da to što je u afektu rekao da se ohladio? - rekla je Milena.

- Poenta je da mu ništa nije odgovorila na nominacije - dodao je Gastoz.

- Što te nije branio za stolom, a nominujete u Odabranima? On je tvoj ozbiljan hejter, ne znam zašto te sto osuđuje kad je sto rekao da si se ohladio. Ti si inače ćopav, a ovde je pun razumevanja, ali ne za za stolom - nastavila je Kačavenda.

- Ja ne bih braću da svađam, neka ih... Luka je rekao da moje partnere da može da napiše na papirić, a Gastoz je rekao da bi njemu za Aneline trebao bilbord. Luka je rekao da će moje p*rno snimke da pošalje mojoj porodici, pa zna mog bivšeg dečka, rekao je da je iz Igala, pa došao sa tajnog zadatka i to demantovao, pa rekao da ima moje degradiraćuje slike. Drago mi je da vidim Gastoza u amonijak ekipe i što je 20 dana pred kraj odlučio da se opere od svoje ekipe. Ako je nešto pranje to je ovo pere se od svih nas. Karić mu je puštao vodu da g*vna odu - dodala je Anđela.

- Koja je njena poenta života da mi priča sa kim da se družim? - pitao je Gastoz.

- Imaš li veće probleme Anđela od Karića i Luke? - pitao je Stefan.

- Pa on nije imao veće probleme od tebe. Ti si pustio vodu da g*vna odu, a g*vno je bio on, pa je on izdao smeće. Ti si njega gledao kao g*vno, a on tebe kao smeće. Ne možete da trpite ono što vam pričam, a svi misle. Ova dva muškarca su imali jedan problem, a to sam bila ja. Karić je prvi rekao da je Gastoz iskompleksiran, pa sam ja odbranila Gastoza i rekla da mislim da je on isompleksiran na Gastoza. Ja sad smatram da sam ja ta, jer sam Kariću bila omiljena, a sad je preko noći postalo ovako jer je sa drugom devojkom u izolaciji. Jedino me boli jer sam se sa svim ljudima posvađala zbog Gastoza jer su njegovo loše ponašanje komentarisali loše. Oni su govorili da je fejk i da je sve radio zarad rijalitija. Drago mi je da sam ujedinila Karića i Gastoza, Karića kojem sam bila omiljena pored njegove devojke i Gastoza na kojeg je Karić bio iskompleksiran po njegovim rečima. Od svega što su mu ljudi rekli nikad mu to nisam rekla, poštovala sam ga, ali sam zato dobila izdaju 20 dana pred kraj. Nisam prihvatila ni čokoladice koje si mi ostavio, zato idu u amonijak ekipu koja te je prihvatila 20 dana pred kraj - rekao je Gastoz.

- Ti da brineš o njemu ne bi ga lagala - poručio je Karić.

- Ti da brineš o devojci ne bi me uzeo za omiljenu. Bolje brini kako ti je devojka reagovala. VBi njega mrzite, a ovo radite da ga ukanalite. Prodao je mene koji sam mu jedini prijatelj zarad stoke. Ti si ljiga, rekao si da je g*vno - nastavila je Anđela.

- Nemoj meni da se praviš fina. Mi se ne družimo, ovakva naša komunikacija je cele sezone - poručio je Stefan.

- Smiri ga, prodana dušu. Prodao si me zbog ljudi koji te mrze. Ukanalili su te da bi pokazao da ćeš da me prodaš - rekao je Gastoz.

- Milena, zašto ti sad ćutiš kad si danas bila tu? - pitao je Karić.

- Milena, ovo sad namerno prebacuju na tebe - dodala je Anđela.

- Ona hoće mene na perfidan način da me zgadi narodu, umesto da me vređa i ponižava - rekao je Gastoz.

- On je sve vreme trenirao sa njim, a ti mu to sad zameraš - umešao se Mateja.

- Zbog čega ona prebacuje da se družim sa nekim? Imam isti odnos sa Karićem, sa Lukom, Terzom i Munjom sam se posvađao jer su pričali loše o njoj. Ja imam Jordi od početka, Milenu. Nije mi jasno da li ovim Anđela hoće perfidno da dokaže ljudima i da sabotira moj lik i delo, ali mi tako deluje jer se ništa nije promenilo otkako smo bili u vezi. Karić i ja smo iznosili mišljenje, a van stola smo imali istu komunikaciju i ne znam zašto joj to smeta. Znam da Luka ima probleme u vezi iste kao i ja, ne znam zašto želi sad da me ogadi i da mi stavi etiketu da sam ljiga i da mene neko hoće da nadmudri. Ja mislim da to niko ne misli i zašto je njena poenta rijalitija šta Gastoz radi? Zašto ona misli da će neko o Anđeli da priča da sednem sa nekim drugim? Mene nikad nećeš ogaditi narodu. To ako hoćeš da prebaciš na lepe reči, svaka čast, ali nema potrebe - pričao je Gastoz.

- Celu sezonu su pričali da će da me izda i da se ogradi pred kraj, a sad su ga privukli sebi da bi ti to dokazali - rekla je Anđela.

- Ko koga ogovara ti njega ili on tebe? Trpi kritike budaletino - umešao se Munja.

- Prodao si me, a dokazali su sve što su pričali. Oni su tebi od nikoga postali neko za pet dana - dodala je Đuričićeva.

- Ajde da prihvatimo činjenicu da sam ja Anđelu prodao da bi njoj bilo lakše - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić