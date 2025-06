Ovo je noć koju će pojedini učesnici dugo pamtiti!

Četvrtak u Eliti je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Upravo zbog toga, takmičarima je tokom čitave noći kapljao hladan znoj sa čela, s obzirom na to da su se mnogi plašili raskrinkavanja njihovih tajni. Voditeljka Ivana Šopić suočila je pojedine uičesnike sa onim što su gurali pod tepih, ali im nije pošlo za rukom i da sakriju.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Milena Šarac Mimas tvrdi da je Dragana Stojančević fejk u odnosu s Jovanom Tomić Matorom.

- To je njen problem, ne znam šta da kažem. Nije istina da sam folirant sa Matorom - rekla je Dragana.

- Dragana je osetila da joj drugarice pričaju iza leđa i to joj se nije svidelo. Shvatila sam i ja da Mimas jedva čeka trenutak da okrene leđa nekome, ali dobro. Vidim da je Ena na klipu, ali ona moja drugarica nije - rekla je Matora.

- Mi smo se družile, ali ja ne mislim da je ona iskrena - rekla je Mimas.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do haosa jer je Jovana Tomić Matora otkrila da je Danijel Dujković Munjez rekao Marku Đedoviću da je ona silovala Stefani Grujić.

- Ja od nje nisam odustala ni ovde, neću ni napolju. Sigurna sam. Ja o tome pričam i sa Enom - rekla je Dragana.

- Napisano je ono što je najviše trebalo da je poremeti i vrati na pravo put - dodao je Karić.

- Meni Dragana deluje kao folirant i da sve ovo folira, ali mi deluje i da je imala iskustvo sa ženama. Mislim da će posle rijalitija da ode na svoju stranu i opravda se da je sve bio rijaliti - komentarisala je Stefani.

Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić nastavili su da ratuju i za vreme reklama.

- Je l' mama podražava tvoj bolesni odnos? - pitao je Munja.

- Znao si sve. Ja sam pričala o tome. Mama je roditla isfrustriranog kompleksaša. Ti si kompleksaš isfrustrirani, leči svoje komplekse i frustracije - urlala je Stefani.

- Je l' te mama podržavala ili nije? Nemoj da kažeš ljude - dodao je Munja.

- Ja sam pričala o tome, bolesniku - rekla je ona.

Danijel Dujković Munjez dobio je reč i tom prilikom nastavio svoju žestoku svađu sa Stefani Grujić.

- Je l' ti mama podržavala vezu s lezbejkom? - upitao je Munja.

- Marš bre džukelo jedna - rekla je Stefani.

- Da li je mama podržavala lezbejstvo? - upitao je Munja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako je Aneli Ahmić govorila da strahuje da će Ena Čolić biti bolje plasirana od nje.

- To je Anelina najveća bol, to mi je mizerno. Zamislite ko mene ogovara Slađa i Aneli. Došlo je na ono što ja pričam, to joj je najgore, a ne da joj udaraš na sestru ili dete jer to prašta. Nju je zabolelo jer je Gastoz rekao da bi bila kao Mrvica i to priča kroz plač - govorila je Ena.

- Gastoz me je povredio kad je govorio da sam ja niko i ništa da se za mene ne bi znali i da treba da tetoviram Mrvicu i Kristinu. Bila sam razočaran jer me je Gastoz ponižavao to jutro. Ja sam se osvrnula na Enu jer me je ona najstrašnije povređivala, a Mateja je tu najmanje bitan - dodala je Aneli.

- Samo da objasnimo da i ona nema lepo mišljenje o sebi čim kaže da najbolji najgore prolaze i da će biti ispod Ene. Uhvatila se za jednog od najzanimljivih likova, a to je Janjuš, pa se svašta izdešavalo. Isti taj Janjuš je rekao da ništa gore nije upoznao na ovom svetu, tako isto je i Luka ponovio. Njen ulazak ovde i Asmin koji ju je prevario, a da nije bilo Stanije niko o tome ne bi ni pričao. O ovoj personi nema lepo mišljenje njen bivši muž, njen bivši partner, a ni Luka kad je u elementu. Ušla si ovde kao ostavljena žena jer te je muž prevario sa Stanijom, treba da istetoviraš Staniju i Janjuša jer da si ušla ove sezone bila bi u rangu Mrvice, Slađe i Kristine nebitnih ljudi i ti si jedno mrtvo puvalo - pričao je Gastoz.

Anđela Đuričić ležela je sama na svom krevetu za vreme reklama, a Nenad Marinković Gastoz nije mogao da ostane imun na taj prizor, pa joj je pored glave ostavio čokoladice. Nju to nije obradovalo, pa je odlučila da ih pobaca.

- Majko moja, nemam više kontrole za ove gluposti. Neka se skloni ovaj čovek više odavde. Korda, uzmi ove čokoladice da ih Ana i ti pojedete, samo ih nosi - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić donela je odlulku da otpiše sve cimere i vreme provodi isključivo sa Markom Đedovićem i Jelenom Ilić.

- Ne provodim vreme ni sa kim samo sa Đedvoićem i Jelenom. Pričam, ali ne provodim vreme ni sa kim, samo da Đedovićem i Jelenom - rekla je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako je Milena Kačavenda otkrila da Aleksandra Nikolić leži pored Jovana Pejića Peje.

- On sam treba da ima osećaj kako da se ponaša, a ne da ja napadam žene. Da je sreće da sam ga pustila od početka da se blamira, ali ajde. Naravno da je bilo preblizu, ali nek radi šta hoće. On to dozvoljava i on to namerno to radi - rekla je Ena.

- Meni je ovo jako smešno jer se mi nismo ni pogledali za četiri sata - rekla je Aleksandra.

- Ona bi se meni izj*bala sa mužem, zato mi i nije drugarica - rekla je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Ivan Marinković i Borislav Terzić Terza pričaju o pogledima i ponašanju Teodore Delić.

- Mislim da se ona sprda. Ne mogu ništa da pričam, ona mene ne zanima i imam ja svoje probleme - rekao je Terza.

- Meni je samo bitno da Karić dobro utiče na Gastoza, on ubično istera zlo - dodao je Bebica.

- Ajde molim te samo na temu, zašto tvoja devojka klipa Terzi glavom jer je bio u spa centru? - pitao je Gastoz.

- Zna sam ja za ovo i što bi Luka rekao ovo je užas - rekao je Bebica.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako Teodora Delić i Dača Virijević komentarišu Aneli Ahmić i zgroženi su jer želi da se pomiri sa Asminom Durdžićem.

- Ja nikada nisam rekla da bih se pomirila s Asminom. Mene boli što on mene najstrašnije pljuje već dve godine i to me jako boli. On nije dobar otac mom detetu i to sam videla u mojoj svađi sa Đedovićem. Smatram da je pogazio po Nori - rekla je Aneli.

- Ona se smeškala kada je čula da je Asmin na klimavim nogama sa Stanijom i rekla mi je da bi se pomirila s njim - rekao je Dača.

- Da li su Sandra i Luka iskorišćeni u priči u zamenu za Staniju i Asmina? - upitala je Ivana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala žestok sukob Anđele Đuričić i Nenad Marinkovića Gastoza.

- Sad vidimo da pet muškaraca skače na Anđelu - rekla je Milena.

- To su njegovi prijatelji za koje me prodao. Pričali su da nemaš X faktor, da ti je karijera ravna nula. Ja sam uz tebe stajao i kad si bio najbolji i kad si bio najgori - rekla je Anđela.

- Ne znam odakle ti sebi daješ ove zasluge. Hvala ti na vaspitanju ove sezone, jedva čekam napolju da gledam kakva sam ljiga kako ti kažeš - rekao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju raspravu Sanje Grujić i Marka Stefanovića u kojoj je ona pokušala da ga okrene protiv njegove majke.

- Pričali smo o nekim stvarima jer se biži kraj, mene više rijaliti tema ne zanimaju - rekla je Sanja.

- Šta je tebi moja majka loše uradila? Je l' ti nešto loše rekla? - pitao je Marko.

- Pošto se nije oglasila da demantuje nema potrebe da čeka u studiju. Ja ni sa kim od njegove porodice ne bih bila u studiju. Sa njegovim tatom sam popila kafu kad sam dovezla Marka, a onda sam postala k*rva koja je razorila njegovu porodicu. U šestici su čekali njegov majka i brat, verujem da ne bi došla sama. Izjave je davao njegov brat, detalje ne znamo... Ne bih pravila neprijtne situacije, on treba da priđe i zagrli je, ali ja da budem tu ne. Mogu da ga sačekam i idemo kući. Ja biram sebe da poštedim. Ona nije imala potrebu da se oglasi i da kaže da nije ništa slagao za detinjstvo. Imam pravo na svoje stavove i da rešavam sve u četiri zida - odgovorila je ona.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako su se Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza proveli u Spa centru.

- Ljubomora se pokazala kada smo otišli u Spa centar i to smo čuli. Nama je bilo super, ali moram priznati da mi je bilo čudno što sam sam s njom van ovog prostora. Meni je lepo s njom ovde - rekao je Terza.

- Bilo mi je jako čudno, bila sam ukočena. Ovo sve mnogo bolje izgleda nego što jeste. Pričali smo o svemu, bukvalno je izgledalo kao Brak na neviđeno i ne znam da glumim - rekla je Sofija.

- Ivana je l' si gledala kad smo jogurt otvarali? - upitao je Terza.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari su mogli da čuju da je Milena Kačavenda donela zaključak da je Aleksandra Nikolić ljubomorna na Enu Čolić zbog Milovana Minića.

- Nisam ljubomorna ni na jednu ženi ovde. Ena ima promiskuitetno ponašanje sa muškarcima ovde. Izgledaš kao k*rva jer to i jesi, tako ti na čelu piše. Ja nikad nisam potegnula tu priču. Ona je mene napadala na Peju, pa sam ja rekla šta je treba da kažem kad sam bila sa ovim čovekom četiri godine? On je preblizak za ženama, neću da detaljišem stvari koje vidim, ali se mnei uzima u obzir stvari koje vidim. Ovo nema veze sa Milovanom. Ena je specijalac ja sam na svoje oči videla kako ona flertuje sa Munjom. Evo primer, leži ona na krevetu, Milovan sedi prekoputa, a ona se raskreči i on je gleda. Ja njoj nikad nisam prebacila, niti sam bilo kome rekla. Znam kakve žene Milovan ne podnosi, a to su profili poput Ene, ali je on manazan i proračunat. Ja nikad ne bih mogla da budem ljubomorna na Enu jer je ona za mene prostakuša i jedna uličarka - rekla je Aleksandra.

- Ne znam ko je prostakuša ti si Ivanu gurala jezik u usta. Doživela sam da mi k*rva kaže da sam k*rva. Neka Milovan ovo demantuje da ti mene gledaš na najgori način - dodala je Ena.

- Ti si zla, imaš k*rvinjske oči. Ti si stvarno uličarka, stavljaš sebi cenu i u zadnjoj svađi sam joj rekla šta mislim. Ja nju vidim kao afterušu koju prskaju i koja sve radi za dva piva - nastavila je Aleksandra.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao potencijalno pomirenje Milovana Minića i Aleksandre Nikolić, ali i njen sukob s Enom Čolić.

- Ovo su dve k*rvetine, a verujem da bi se u tom stanu dešavale umetničke stvari. Tipa njih dve bi jele kinesku hranu i gledale bi filmove. S jednog iz tog stana sam bio, a s drugom bih probao da budem. Čekam naravno moju omiljenu temu, a to su Aleksandra i Milovan. On i ja smo se kladili u pet glava da će se pomiriti sa Aleksandrom do septembra. Čujem nove momente odnosno da je tražila od Ene gajbu i hoće na dva fronta - rekao je Ivan.

- Gospodin Marinković polazi od sebe jer se pomirio drugi put s Jelenom - rekao je Milovan.

- Baš sam pričao sa Sofijom i ovo je ozbiljna tema. Kada ljudi pređu neke određene granice, neke stvari sebi ne bi dozvolili. Za nas obične smrtnike i komentatore, nama bi to bilo već vau. On je četiri godine odlazio kod svoje žene, a j*bava ljubavnicu i njemu je lagano da pređe preko mene. Meni je traumatično da se pokreće tema njene ljubomore - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako je Borislav Terzić Terza pokušao da uđe u krevet kod Sofije Janićijević.

- Mi smo pričali i ja sam komentarisala njegov i Miličin početak - rekla je Sofija.

- Milica njegova je ozbiljna žena, a isto je godište - rekla je Ena.

- Užas, ne mogu da se porede - rekao je Terza.

Sanja Grujić doživela je pomračenje u kući Odabranih, zbog čega je počela da urla iz petnih žila, plače i lomi. Sanja je poludela jer je Marko nije odbranio od prozivki Uroša Stanića na način koji je očekivala, zbog čega je nastao haos.

- Sram te bilo, ja te ovde štitim od svih njih, g*vno malo - urlao je Marko.

- Ti si naterao njega da moje ponižava, a tvoje da veliča. Išli ste zajedno, išao je sa tobom - dodala je Sanja.

- Ja sam se vređao sa svima ovde, sramoto jedna - nastavio je Marko.

Marko Stefanović bio je besan kao ris i zaurlao je na Sanju Grujić koja je doživela nervni slom u kući Odabranih, a potom je počela i da ga ubeđuje rođena majka ne voli.

- Čime sam ti ja nanela bol? - upitao je Marko.

- Time što ti ja nisam na prvom mestu - rekla je Sanja.

- Kako misliš da možeš da se porediš sa mojom majkom? Je l' te nije sramota pričaš tako o mojoj mami? - upitao je Marko.

Sanja Grujić i Marko Stefanović nastavili su žestoku svađu, a on je u jednom trenutku poludeo i počeo da je tera iz kreveta.

- Prvi put u životu da me nisi odbranio - rekla je Sanja.

- Bilo mi je bitnije da te pitam, odakle ti ideja? Da li si mu rekla u garderoberu to? - pitao je Marko.

- Da, da sam rekao da ćeš da biraš da li ću ti biti sve ili ništa - dodala je ona.

Sanja Grujić u raspravi sa Urošem Stanićem izgovorila je jezive reči kad je on rekao da Marko Stefanović treba da ide kod svoje majke.

- On živi sa mnom - rekla je Sanja.

- Biće sa mnom ili u grobu, moj ili božiji - govorila je Sanja.

- Nisi ga ti roditla i finansirala ga - rekao je Stanić.

Anđela Đuričić nakon burne noći nastavila je žestoko da ogovara svoje cimere, a najviše ju je šokirao haos koji se desio između Marka Stefanovića i Sanje Grujić.

- Sinoć kad je bila provučeno ja sam rekla da neću to da komentarišem, ali ne zbog mene nego jer imam roditelje. Ona misli da sam ja to pustila, kakva debilka. Oni su oca predstavili kao nasilnika najvećeg i da majka mora da se odrekne sina zbog oca. Tata ispada ozbiljan monstrum, ja sam shvatila da je lik u stanju da odvoji majku od sina kojeg je rodila, ovo je boleština. Sanja njemu uz sve to kaže da bira i da ide kod nje kući, a onda kaže da ga ne odvaja od porodice. Ona neće da se rukuje, pa atomatski ga je odvojila. Boleština - govorila je Anđela.

