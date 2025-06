Potočarka sve radi da bi bila bitna, a on je folirant! Zajednički prijatelj Gastoza i Pavla razvezao jezik o Anđeli: Tvrdim da su bili zajedno! (VIDEO)

Sale Luks dao svoj sud o gorućoj temi iz Elite!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su Saleta Luksa.

On je na samom početku komentarisao Anđelu Đuričić koju poznaje iz "Zadruge 5" ali i njen odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Mateju je proganjala, njeno pon ašanje i guženje pored bazena slomiće kičmu. Peticu je bila kao devica Marija, ali je imala izlive kad se zavoza. Ne može tako da se folira dugo, pa je u sledećoj sezoni pokazala pravo lice

- Ona je devojka folirant i sve koristi da bi bila bitna, to je ona potočarka. Kad spadne maska pokaže pravo lice. Gastoza znam spolja, poslednji put sam ga video kod Filipa Đukića na žurki. Mislim da je Gastoz dosta pogubljen, folira se i bira da li da bude loš da bi skupio poene ili bio dobar i tu se pogubio. On je veona inteligentan, zna šta radi i nije slučajno gađao Anđelu čim je ušao - rekao je Sale Luks.

- Desilo se šta se desilo u sezoni pet i šest, a sad je sa Gastozom celu sezonu i nisu imali intimne odnose i to im se stavljalo na teret. Ti kao neko ko je prošao kroz promenu veruješ da je ona u procesu menjanja sebe,a isto tako i Gastoz? - pitao je Panda.

- Moguće, mene su zvali papučar. Ja polazim od Andree i mene, mi kad smo se smuvali imali smo odnose, a kako smo se više zaljubljivali preskakali smo samo da ne bismo bili glavna tema i da mentoli ne bi pričali o nama i da se njena majka ne bi osećala neprijatno - odgovorio je on.

- Kakav ti je Pavle Jovanović? Anđela se družila sa njim, Pavle je i Gastozov prijatelj, pa mu je zaspetalo kad je krenula da blati Pavla. Anđela negira da su bili zajedno, ali Pavle ne. Da li ideš sa drugaricama na vikend na Zlatibor? - pitala je voditeljka.

- On je gradski lik, čim se družiš sa nama znači da voliš sve i na te žurke ne ide neko ko je došao iz biblioteke. Idem na vikend, ali zna se da će da bude zezanje, a ne da muzemo krave. Milijardu posto je imala nešto sa njim, tvedim da su bili zajedno, iako ja to nisam video. Gastoz zna kako to funkcioniše i ona ga pravi budalom - odgovorio je Sale.

Autor: A. Nikolić