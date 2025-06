Oglasio se Marko Đedović: Nakon napuštanja Elite poslao važnu poruku! (FOTO)

Evo šta se dešava nakon odlaska iz Bele kuće!

Marko Đedović danas je naputio "Elitu", a vrlo brzo nakon odlaska iz najgledanijeg rijalitija u regionu oglasio se putem svog profila na društvenoj mreži Instagram i obratio se svojim pratiocima.

- Hvala svima na svemu, i vama koji me hvalite i onima koji to ne rade. Imam ovih dana neke obaveze vezane za zdravlje (ništa strašno ne brinite) ali mora da se odradi, ali ću svakome pojedinačno zahvaliti u dogledno vreme. Uostalom, znate me - napisao je Marko na svom Instagram profilu.

Autor: A. Nikolić