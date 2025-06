Isplivala istina!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević je postavio sledeće pitanje Anđeli Đuričić.

- Konačno smo videli pravo stanje tebe i Karića. Šta se dešava, čime mu to pretiš? - pitao je Darko.

- Ja da sam htela da pričam, pričala bih na početku. U sred rasprave sa Munjom mi dobacuje: "Toliko je zanima Gastoz". Se*e mi se od toga da on bude fin,a ja da ga štitim. Šalje po instagramu poruke koje nisu baš finog sadržaja. Zvao me da dođem kod njega, a na ručak sa njegovom devojkom je istina. Odbila sam jer mi je bilo neprijatno da idem na ručak, a on mi je slao poruke. U avgustu jeste bio slobodan, ali pre toga nije. Pokazaću poruke sa Instagrama. Slao si mi vatrice, pa "Vau Anđo, srca u očima

- Jesi ti slala srca Krletu? Imao sam neke drugare koji su želeli da je upoznaju

- U avgustu mi je slao poruke za Anđelu. Kad je bio tamo raspitivao se za drugu devojku, pre toga mene muvaš. Blam me! Nema problem da igram meč jer nikad nisam imala ništa sa njim. Nisam ja ta koja je nekoga muvala!

- Zapretila si mu sa prepiskama, a on je rekao: "Nemoj ni ti meni da se praviš fina, ja ću biti džentlmen, pa neću da pričam" - rekao je Darko.

- To može on da kaže. Jesi li znao sve ovo? Gastoz neće da odgovori, sve je znao kunem ti se. Rekla sam mu sve za Karića - rekla je Anđela.

- Rekla je ono davno Milanu ovde - ubacio se Karić.

- Rekao je jednom: "Ja imam ono što si ti hteo da imaš", nešto tako, pa se tad povukao. Uzeo si mene za omiljenu - rekla je Anđela.

- Znam da je znao. Pozdravljam svoju devojku. Ja sam je muvao i dan danas je muvao. Znam ove situacije, kad se šta dešava. Jasno mi je bilo skroz. Popalila je ovde momke. Ne zanima je šta će Gastoz reći čim je popalila momke i 20 minuta verglala sa njim - rekao je Karić.

- Kad bi pustio glas, pustio bi i ruku - rekla je Anđela.

- Ja za ovu priču znam još i ranije, znam da je ispričala Milanu, ptičica mi je rekla. Sećam se za tu ANđelu za koju sam je pitao, ta devojka je stvarno prelepa. To je bio jun ili jul, pa i da je bio avgust. Ja sam sa Andreom bio u svađi, mislio sam da se više nećemo miriti. Krajem avgusta sam vodio psa kod veterinara, nisam verovao da će me ona sačekati ispred tu. Imao sam svoje momente i dešavanja. Ako ona smatra stikere koje sam slao, ako je to muvanje, onda jesam. To je moja priroda da budem piroman i ne znam šta još. Za te momente ne mogu da tvrdim i da se setim - rekao je Karić.

- Ja mogu jer si pre toga okačio sliku sa svojom devojkom. Zimski period je, tad sam bila u Beogradu. Meni se ne pravi više fin! Pun mi je vas finih! - rekla je Anđela.

- Sad se preko mene oprala za neke stvari - rekao je Karić.

- Kako se sad ne sećaš da si to pisao u zimskom periodu? - pitao je Darko.

- U zimskom periodu nisam. Krajem avgusta sam se pomirio sa Andreom. Oladila me riba - rekao je Karić.

- Ko je inicirao ručak sa tvojom devojkom? - pitao je Darko.

- Ne znam - rekao je Karić.

- Iskreno ti - rekla je Anđela.

- Ne sećam se i ne mogu da tvrdim to. Anđela ima dobru memoriju. Priznala mi je da su imali se*s. Rekla je da je Gastoz dobio ono što sam ja želeo. Znači da je on dobio se*s. Ja neke stvari neću iznositi. Ako sam ja zamera nekim momcima što su iznosili neke stvari, ja ću biti bistriji. Nikad nisam imao se*s sa Anđelom - rekao je Karić.

- Ti si učestalo pisao mnogo lepe poruke - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić