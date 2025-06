Noć šokantnih preokreta: Anđela razvezala jezik i otkrila da je Karić muvao dok je bio zauzet, tok rijalitija se promenio pred sam kraj! (VIDEO)

Noć iza nas obeležila je nikad žešća emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević skinuo je takmičarima sve maske!

Darko Tanasijević započeo je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, zbog njegove veze sa Anđelom Đuričić koja je nedavno doživela krah.

- Ne bih mogao da se ponašam normalno prema njoj. Iz dana u dan sam bio neiskren prema celoj kući, znam zbog čega je krila i što je upetljala sve i svakoga. Želeo sam da napravim neki mir i mirnu luku, ali sve se preokrnulo od kad sam rekao da sam se ohladio. Kad ona mene nije gledala ni kao partnera, ni kao druga, a ni podršku. Nakon toga smo postali, pa možda se na neki način i sabotiramo. Juče je bio spektakl, zanimljiv, da su me oni nadmudrili, da koristim neprijatelje protiv nje, da aplaudiram ljudima koji su nas pljuvali, oko putovanja sa Karićem - rekao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o Anđeli Đuričić.

- Da li se kaješ zbog nekih stvari koje si sam sebi dozvolio zbog Anđele ili tokom veze s njom - pitao je Darko.

- Samo to što nemam samokontrolu, da li je zbog vremena provedenog ovde, može se reći da nisam jedini. Ne mogu da se suzdržim, toliko me brzo istera iz takta, to nije normalno. Mislim da je sinoć probudila stanovnike Australije odavde. Ona mrtve može da probudi. Sumnjam da me je slagala za jedinu stvar koju sam je pitao - rekao je Gastoz.

U toku emisije "Pitanja novinara", Anđela Đuričić i Ivan Marinković ušli su žestoku raspravu, zbog čega su se priključili mnogi ukućani kako bi izneli svoje pravo mišljenje o njoj.

- Jedva čekaš da ti Darko nešto ponovi jer nemaš osećaj pripadnosti. I tebe će tvoj otac, da je pametan. Gura bananu u onu stvar... - rekao je Ivan.

- Sramoto muškog roda. Ne možeš da budeš ponosan jer ne znaš kako ti deca izgledaju. Decu iz rijalitija pozdravi jednom u tri meseca. Najveća Božija kazna je da imaš decu, a nisi im otac - rekla je Anđela.

- Svojim ponašanjem u rijalitijima si pokazala kakva si. Vređam po zasluzi. Najveća tužba koju ćeš dobiti je od mene - rekao je Ivan.

Anđela Đuričić nastavila je svađu sa Munjezom na pauzi za reklame, a potom je ušla u sukob sa Stefanom Karićem i raskrinkala ga totalno.

- Ne provociraj me Stefane da ti ne bih ja objasnila, moj telefon je u rukama koga treba, ako budem dovoljno bezobrazna, neće ti se svideti ono što može da se objavi - rekla je Anđela.

- U pravu si Anđela, izvini - ponavljao je Karić.

- Znaš da te držim u šaci, nemoj da se igraš sa mnom...Nikada mi nećeš biti bitan kao što si želeo da mi budeš, a znaš da imam poruke - rekla je Đuričićeva.

- Izvolite mlada fina damo - rekao je Stefan.

- Dobro, objavićemo poruke, pošto se praviš previše fin dok me blati tvoj otac koji zna kakve si mi poruke slao pre ulaska u ovu sezonu. Ja ću da ti objasnim ko si hteo da budeš kada si imao devojku u avgustu, a ovde je pozdravljaš, čula sam da si u vezi godinu dana - rekla je Anđela.

U toku emisije "Pitanja novinara", Darko Tanasijević je postavio sledeće pitanje Anđeli Đuričić.

- Ja da sam htela da pričam, pričala bih na početku. U sred rasprave sa Munjom mi dobacuje: "Toliko je zanima Gastoz". Se*e mi se od toga da on bude fin,a ja da ga štitim. Šalje po instagramu poruke koje nisu baš finog sadržaja. Zvao me da dođem kod njega, a na ručak sa njegovom devojkom je istina. Odbila sam jer mi je bilo neprijatno da idem na ručak, a on mi je slao poruke. U avgustu jeste bio slobodan, ali pre toga nije. Pokazaću poruke sa Instagrama. Slao si mi vatrice, pa "Vau Anđo, srca u očima'' - rekla je Anđela.

- Znam da je Gastoz znao. Pozdravljam svoju devojku. Ja sam je muvao i dan danas je muvao. Znam ove situacije, kad se šta dešava. Jasno mi je bilo skroz. Popalila je ovde momke. Ne zanima je šta će Gastoz reći čim je popalila momke i 20 minuta verglala sa njim - rekao je Karić.

Stefan Karić i Anđela Đuričić nastavili su raspravu o njihovom odnosu.

- Pustite me da se perem, ako ti možeš da se pereš, mogu i ja. Imala si devet meseci, što nisi komentarisala - pitao je Karić.

- Zato što sam, za razliku od tebe, čovek. Devojka ga je čekala napolju, posle 10 meseci je izašao i šutnuo je - rekla je Anđela.

- Nikada nismo imali nikakvu vrstu intimne, nikada u životu - rekao je Karić.

U toku emisije "Pitanja novinara", Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi prokomentarisao istinu koja je isplivala o Anđeli Đuričić i Stefana Karića.

- Kome veruješ? Šta si ti sve znao? - pitao je Darko.

- Nije se ona borila za pravo mesto nego je sabotirala moj intervju sa tobom da bi sakrila šta sam imao da kaže. Setite se da je to Đedović učio Aneli. Kao i uvek znam samo detalje. Rekla mi je samo da ju je muvao, da joj je pisao. Saznao sam da to nije bilo jednom ili dva puta, nego malo više puta i za te vatrice. Kako je Karić izneo on je gledao Anđelu samo kao se*s. Mene jedina informacija koju sam želeo da znam od nje nisam dobio tačan odgovor. Nek nastavi svoj život kako zna i ume, neću sigurno da se cimam sa kim je ona bila ili ne. Za Karića zna tačne datume, a za jedan autobus ne zna. Još više mi daje do znanja da nisam ništa pogrešio. Mislim da je Karić imao totalno drugu verziju sa tom rečenicom, a ne da šmugneš njoj - rekao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Gastozom, ali i Stefanom Karićem.

- Mnogi su se iznenadili u četvrtak kada ti je jedan gledalac postavio pitanje o tvom bahatom ponašanju prema Gastozu, ti konkretno nisi odgovorila na to, nego si ispinovala priču na to da si najgora. Zbog čega si sama govorila na taj način i govorila o klipovima, kada ti niko nije pomenuo klipove tada, niti ti rekao da si dr*lja - pitao je Darko.

- Zato što je noć pre toga sat vremena razglabao ovde o tome kakvi su klipovi i šta je na njima, koliko je klipova. Sada dolazimo na to da sat vremena priča sa mojim dušmanima o tome, da li mi je bilo neprijatno?! Jeste...Sve više i više se priča o tome jer treba da idemo napolje. Da li ga sve više zanima iz razgovora koje sam imala sa njim?! Realno, mislim da ga zanima - rekla je Anđela.

Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi prokomentarisala obnovu prijateljstva Karića i Gastoza.

- Rekla si da si se s ljudima posvađala zbog Gastoza, a on se sada liže sa njima. Sa Ivanom si se posvađala jer je rekao da će Gastozu trebati želudac, sa Lukom zbog Igala, sa Terzom si imala lični konflikt - rekao je Darko.

- Posvađala sam se sa Terzom na njegovoj podeli budžeta kad je rekao Gastozu da je on neko ko samo prdi i podriguje u rijalitiju. Posle toga sam ga ispljuvala na Novinarima, a onda je posle ušla Milica - rekla je Anđela.

- Mene je vređala da bi dobila kontru od mene, kako bi iznela ovo što je večeras - rekao je Karić.

Darko Tanasijević podigao je Uroša Stanića, koji je ovom prilikom prokomentarisao odnos Gastoza, Anđele i Karića.

- Meni je drago što se na kraju ispostavilo da postoji prljav veš između Anđele i Karića, da se Gastoz pravio na magarca. Anđela je osoba koja je poštovala Karića i slušala je Karića, Gastoz joj je i rekao da je više pokazivala poštovanje prema Kariću nego prema njemu. Verujem da je lik spobadao i muvao, pričao sam da mu je ona neostvarena ljubav i da zbog toga mrzi Gastoza. Ne videh samo što je sada to izjavila?! Mogla je ranije to da kaže, a ne da laže i nas i dečka svog. Ti si jedna debiluša, lažovčina i folirantkinja, ne poštuje svog dečka, spinuje priče, njoj su bitnije svađe sa drugima. Ti imaš emocije samo prema 100.000 evra i pobedi. Nemoguće da si imala brodolome tokom sezona, a da si žrtva svih muškaraca. Ne, muškarci su žrtve tvoje, belosvetski lažovu. Imao sam totalno drugačije mišljenje o njoj, promenio sam ga skroz, ja sam jedini imao mu*a da kažem za nju i za Karića i sve se ispostavilo kao istina - rekao je Stanić.

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi prokomentarisala svoju svađu sa Anđelom Đuričić.

- Čula sam sve i svašta o njoj. Dača mi je rekao sve do detalja, da znam sa kim imam posla. Neke klipove sam imala prilike da vidim jer su viralniji nego Gastoz. Nikad ne bih rekla da me pet puta nije potkačila ovde. Za šta tačno da ti ćutim? Nemaš pravo da mi kažeš ništa kao što nemam ni ja zbog onoga što sam ja uradila. Ona nešto što nije videla komentariše, a ono što smo mi videli treba da se ćuti. Na njenom mestu glavu bih u pločice nabila. Ona komentariše svoju ljubavnu temu, plače, vrišti, a nakon dva minuta krene da skače na sledeću temu. Ako srčano shvatiš ne možeš tako da prešaltaš svoje emocjie i mozak. Nebitna devojka, mislim da je kur*etina. Rekla mi je: "Kako te nije sramota da si ušla sa dečkom koji ima trudnu devojku", a ja sam rekla da jesam i šta ima dalje da priča o tome. Ona je samoprozvana ku*etina. Sve što je vezano za nju komentarisaću an te načine. Žao mi je Gastoza, izigran je i povređen. Da ti nepoznati dečko plaća kiriju, sipa gorivo i daje nepoznati auto, ovo su priče za malu decu. Ko god da kaže da sam radila u Tetovu dobiće tužbu. Rekla sam da jesam kako bi me ostavili na miru, a nakon toga sam sve dematovala. Ona me uopšte ne gleda kao normalna žena u oči nego viri kao polu retardirana. Težak je folirant, ober ku*vetina. Voli da slušam o njoj i budno pratim ovu temu. Posle Karića, Pavla, Gastoza, Karića, Zvezdana, Mateje, videćemo ko će sledeći izaći - rekla je Sofija.

- Ne mogu da je osuđujem, ali da nepravedno prolaze od ukućana. Animirki dajte lovu da je smiritie. Neka Alba donese neku kintu za ovu animirku. Ajde posluži tri pića za ove muškarce, ajde Galetu tri pića - rekla je Anđela.

Darko Tanasijević podigao je Borislava Terzića Terzu, kako bi progovorio o sukobu sa Anđelom Đuričić.

- Ti si jedini manijak koji je zbog toga da bi je*ao ovu devojku, izgubio to da mu dete nosi njegovo prezime - rekla je Anđela.

- Pošto kažeš da je beba oštećena, mama te je oštećena kada te je rodila tako oštećenu - rekao je Terza.

- Snimaj pi*ku napolju, pa govori da ti je trauma, mamu ti je*em ja - urlala je Sofija.

- Sedi dole dr*ljo sa tim palcem od pola metra...Ova mala dr*lja, najveća ku*va u Eliti, dr*lja Đuričić, svaki dan, kao što je i večeras...Tata ti je pacov, onaj što je bio ovde, štakor - rekao je Terza.

Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala Anđelu Đuričić i Stefana Karića.

- Ovo nije trebalo da se desi. Karić je pokušavao da ih zaustavi, a onda se obratio Munji. Ona je kivna na Karića. Činjenica je da su van stola imali korektan odnos. Ovo večeras je bilo bespotrebno. Anđela se o Karića ogrešila. Lepo je Gastoz rekao da se mnogo toga seća, a bitnih se ne seća. Karić je udarao na Gastoza, ali kad komentarišeš možeš da pričaš šta hoćeš. Oni su svi u normalnoj komunikaciji van stola u tom trojcu. Nije bilo vreme i mesto za ovakvo nešto - rekla je Milena, pa se dotakla odnosa Anđele i Sofije:

- Anđela je provukla Sofiju, a radilo se o Sofi. Anđela je na debati rekla da njen bivši dečko može da je*e bilo koju. U ženskim svađama ih braniti neću. A ovo muškarci što rade zbog njenog pomirenja sa Gastozom jeste linč. Karić nikad nije bio jedan od tih - rekla je Milena.

Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, te je tako porazgovarao sa njim o odnosu sa Aneli Ahmić i njegovom ocu, Nikoli.

- Rekao si da ti je neshvatljivo da tvoj otac priča za tvoju devojku ono što priča. Šta misliš, zbog čega on toliko mrzi Aneli - pitao je Darko.

- Ja sam čuo da je on nekome pisao, da li fanovima ili ne...Čovek je verovatno navučen. Ne želim ništa negativno da govorim o ocu, dovoljno je što se njegov sin blamira zarad novca, a bespotrebno je da se on i Biljana blamiraju besplatno - rekao je Luka.

U toku emisije "Pitanja novinara", Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Lukom Vujovićem.

- Što nosiš ogrlicu ako nećeš da budeš sa njom? - pitao je Darko.

- Ide mi uz kačket, a okrenuo sam sa unutrašnje strane. Videćemo napolju ko je Mitar Mirić, a ko fićfirić - rekao je Luka.

- Znam da nikad voditelj neće doći i baciti bubu da bi se neko posvađao zbog naših roditelja. Njegovo mišljenje je to i ima pravo - rekla je Aneli.

- Ne može on da odlučuje, ako sam ja sa Aneli onda smo mi porodica - rekao je Luka.

- Ne treba tako pričati. Nije imao Baja koga okrenuti, o meni je sve u novinama. Nema šta da se sazna, jedino postoji mogućnost da je u kontaktu sa Asminom. I da je istina i da nije, on kontaktira sve osobe koje su u sukobu sa mnom - rekla je Aneli.

Darko Tanasijević podigao je Enu Čolić, kako bi prokomentarisala svoj odnos sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Slušao sam ovih dana na koji način si pričala o Peji, izvela si i ti neke zaključke. Rekla si da Peja ne zna da voli, niti da bude voljen, zbog čega si došla do takvih zaključaka - pitao je Darko.

- Pričala sam i kod Drveta pre nekog vremena, mislim da on ima nešto kroz svoj život i u svojoj prošlosti...Peja je ovde govorio kako je malo hladniji tip i da ne pokazuje emocije, kako su se žalile prethodne partnerke i ovo sada njegovo kupovanje mira, tu se najlepše ponašao, ali mislim da je oštećen negde - rekla je Ena.

Darko Tanasijević podigao je Jovana Pejića Peju kako bi s njim porazgovarao o odnosu s Enom Čolić.

- Na koje načine Ena udara na tvoju muškost? - pitao je Darko.

- Možda sam se i zbog toga odvojio od nje. Za sv esam bio u pravu. Uvek dolazi na moje reči. U nekim situacijama voli da potkači moju muškost. Nije poenta u demantovanju nego izgovorenim rečima. Odgovoran sam u životu i ako ne želim sebi nešto, ne želim ni drugome. Nju je više privlačilo da bude neka frka i problemi. Ona je najbolja kad očekuje da ćemo biti zajedno. Ja ne pakujem u folije. Kad smo raskidali i pre oa se primiri i bude super - rekao je Peja.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Markom Stefanovićem o odnosu sa Sanjom Grujić.

- Da li si se uverio po ko zna koji put koliko te Sanja ne poštuje kada je pokušala da te odvoji od majke - pitao je Darko.

- Ne bih rekao da je ona htela da me odvoji od majke. Ona je neko ko je meni juče ukazao nezahvalnost time što je ubacila neke druge ljude. Nikada nije stajala na putu između mene i moje porodice i majke - rekao je Marko.

- Sanja je jutros divljala jer si joj dokazao i pokazao da ona tebi nije najbitnija, a ti njoj jesi - pitao je Darko.

- Meni je neshvatljivo pitanje to kao: "Je l' više voliš mene ili mamu?". Moje sve pada u vodu kada ona non-stop to ponavlja. Znam da to nije njeno pravo mišljenje, nego ona kao da poludi u tim situacijama - rekao je Stefanović.

Darko Tanasijević podigao je Sanju Grujić kako bi prokomentarisala njen odnos sa Markom Stefanovićem.

- Da li je realno da mu pre priželjkuješ grob nego da ode kod majke? Rekla si mu: "Bićeš sa mnom ili u grobu" - pitao je Darko.

- Baš tako, to sam mislila. Ja nisam razdvojila nikoga. Jasno je njegova majak pokazala da joj je više stalo do supruga nego do deteta, kad nije demantovala Slađine izjave. Ja nemam problem sa njima, ali oni očigledno imaju problem sami sa sobom, svojim detetom pa i sa mnom. Ona ne može sama da donosi odluke u životu. Ona bi takođe bila spremna u studiju da iznosi sve i svašta. Zašto bi mene trebalka da zanima bilo čija porodica. Zašto bi svaki pokušaj mojih rpditelja da nas učine srećnim uvijala u crno zbog njegovih roditelja. Poštujem svog momka i ne poštujem nikog drugog - rekla je Sanja.

Joca novinar podigao je Sofiju Janićijević i Boru Terzića Terzu, kako bi sa njima porazgovarao o njihovom odnosu.

- Terza je tražio od mene istinu o mom prošlom životu, ja sam mu rekla sve do detalja i on se od tog trenutka ponaša ovako prema meni. To znači da je trebalo da mu kažem istinu od početka i mi ne bi raskinuli - rekla je Sofija.

- Slažem se sa njom. Pričaju da se mi mirimo, da smo u vezi, da smo se smuvali i da krijemo. Ne, ne krijemo! Nismo u vezi, ona i ja imamo sasvim normaln odnos. Suludo bi bilo da se nešto ovde desi, da se pomirimo. Razumem da sam ispao loš prema Milici i da sam, kada je Milica ušla, ispao loš prema Sofiji, sada vidimo da je Milica srećna u svom nekom odnosu. Sofija je tu pored mene, šta će biti, ne mogu ništa da tvrdim, ali mi je drago da imamo baš dobar odnos - rekao je Terza.

- Nije tajna veza, danas sam čula da sam u vezi opet sa Terzom, ali nije istina. Ako se to bude desilo, radićemo javno, ali ne verujem da će se desiti do kraja - rekla je Sofija.

Joca Novinar podigao je Draganu Stojančević kako bi progovorila o planovima sa Jovanom Tomić Matorom i njenim roditeljima .

- Volela bih da je upoznaju, ali ne kroz priče drugih ljudi. Po svemu ovome što se dešava mislim da ne postoji šansa, ali ja bih volela - rekla je Dragana.

- Ispada kao da ja pričam u njeno ime. Ostaje nedorečena kad je naša veza u pitanju, a i ja. Neću više da pričam u njeno ime i ispod jorgana. Rekla sam joj da baš zbog tih stavri njeni roditelji misle da ja to namećem. Ona bi volela da izađe koji dan ranije, da popriča sa njima. Pitala me i da li bi je prihvatila da je izbace iz kuće. Nema potrebe da se oseća krivom. Ne želim da je idealizujem i da se posle razočaram. Imam očekivanja veća nego što je zaljubljenost. Imamo planove za budućnost - rekla je Matora.

Uroš Stanić ušao je u sukob sa Aneli Ahmić, te su tako pljuštale provokacije na sve strane.

- Šta hoćeš ti od mene?! Pominješ mi Slobu i pu*enje za 3.000. Ja mogu samo tebe da demantujem budaletino, nisam budala da ispadnem lažov u narodu zbog tebe. Nema koga nisi izdala ovde, meni nešto govoriš - rekao je Uroš.

- Ja sam u vezi sa Lukom - rekla je Aneli.

- Ti si mene odj*bala zbog Matijevića, ja sam ti samo želeo dobro u tom trenutku, znao sam da će biti osuđeno na propast - rekao je Uroš.

- Hajde razmišljaj gde ideš, ja sam čula da je Sloba našao devojku - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić