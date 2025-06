Saznanje o flertu Karića i Anđele je sve ostavilo u šoku, a sad se oglasio Marko Đedović: Priznao da li je za ovo znao, pa otkrio nove detalje!

Ovome se niko nije nadao!

Marko Đedović juče je napustio najgledaniji rijaliti ''Elitu 8'', a kao bomba je odjeknulo saznanje da je Stefan Karić muvao Anđelu Đuričić i pisao joj poruke dok je bio u emotivnoj vezi sa Andreom Bogdanović,

Iako je ovo saznanje mnoge šokiralo i svi detalji još nisu isplivali na površinu, mi smo kontaktirali upravo Marka Đedovića, koji je za Pink.rs otkrio sve što zna o ovom odnosu i otkrio da li se to suškalo među takmičarima ''Elite 8''.

Naravno da sam znao za dešavanje između Anđele i Stefana, s tim što ono što znam apsolutno odgovara svemu izgovorenom sinoć i sa jedne i sa druge strane. Ne od samog starta, ali sam saznao nakon izbora Stefanove omiljene osobe, kada je izabrao Anđelu, a kada sam komentarisao da Stefan nikada ne bi izabrao neku devojku za omiljenu osobu ako je zauzet. Posle toga sam čuo Anđelu za stolom kako komentariše sa jednom osobom da to baš i nije tako, a ona ptica od sinoć koju je Stefan pomenuo sam bio ja jer sam ga pitao to nasamo. Ja sam sa oboje dobar i naravno da sam ćutao. Gastoz je sve to znao od prvog dana i zato je onako komentarisao Karića da je ljubomoran itd. Sada se pravi lud jer se izvlači iz situacije, ali je bio tu kada je Anđela to komentarisala sebi u bradu za stolom i smeškao se. Takođe znam da nisu bili zajedno niti imali bilo šta više od tog dopisivanja. Ja sam to rekao nasamo Karicu (ta ptica o kojoj on priča) jer mene domovi ne zanimaju, gornji ili donji, ja znam s kim sam dobar - istakao je Đedović, pa dodao:

- Sve ostalo ne bih komentarisao iskreno jer nema ko mi nije pisao da mu je žao Andjele zbog odnosa ljudi prema njoj u kući, a verujte mi i gori su nego što vam izgleda, ali Karić joj nije "dušman" - otkrio je on za Pink.rs

Kako će se ova situacija odvijati u nastavku i da li ćemo doći do novih saznanja, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.Panić