Decu doživljavam prvi put kao nešto svoje: Kristijan Golubović priznao bolnu istinu o prošlosti i savetima koje je dobio od supruge! (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga", voditelji Anastaija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Kristijana Golubovića.

Kristijan Golubović progovorio je o savetima svoje supruge Kristine Spalević, neposredno pred ulazak u rijaliti "Farmeri", ali i o odnosu sa svojim sinovina.

- Kristina mi je rekla pred ulazak: "Pogledaj ovako, tri puta si bio favorit za pobedu. Ova kuća zna tvoje kvalitete, ali uvek nekako zase*eš. Je l' možeš da odeš ovaj put i da se setiš mene i ove dece, kad si na crvenoj i kad lonac lupa o onu pištaljku, ignor. Samo se seti toga, niveliši se. Idi čačkaj nešto, ono tvoje, izduvaj. Videćeš rezultate". Ja sam probudio još veću želju da me diskvalifikuju. Imaju strahopoštovanje. Alo, ovo je us*ano ovde i ja vam prevrnem. Ovde kilo kose od nje, a ovaj ugasio pikavac o tacnu. Takav sam ja, nema umotavanja. Da mi se svako obratio i rekao: "E Krile, ovaj ekser udaraš krivo", a oni su sve radili i meni nabacivali kad sat, dva... Ja ne mogu da spavam kao vi! - rekao je Kristijan, pa se osvrnuo na svoju decu:

- Otvaram vrata od mog stana, jedno dete mi spava. Kaže žena: "Da probudim dete?", ja kažem: "Neka, nek me vidi odmornog". A ovaj drugi što mi liči na oca i Kristini, zagrlio me i odmah je rekao: "Tata". Kad ga vidim da se igra po kući, isto nastavljam sa nespavanjima i životnim traumama koje su me razbile, gledam ga i idu mi suze. Tu decu doživljavam po prvi put kao stvarno nešto moje, kao blago koje pre nisam imao priliku da čistim - ispričao je Kristijan.

Autor: A.Anđić