Šok!

Voditeljka Ivana Šopić na samom početku "Nominacija" dala je reč Anđeli Đuričić.

- Iskreno, neću previše da dužim, jer nisam dobro i ne želim da kvarim njegove i njene nominacije. Ne mogu, ne mogu, nisam dobro, ne želim da pričam ništa, ostaviću njega, poslaću nju. Teško mi je, na oči ne mogu da ih gledam, ni jedno ni drugo, pogotovo njega. Bio je neko ko samo prdi, smrdi i podriguje, bio je nasilan, samo sam ja tada tu bila. Ja znam šta mu oni govore iza leđa - zaplakala je Anđela.

- Želim da joj se zahvalim što me je ostavila, ta želja da ljudima preokrene mozak, neće joj uspeti. Nisam neko ko samo prdi i podriguje, nisam neko ko nema karijeru. Sada što je bila tu mi se to prebacuje - rekao je Gastoz.

- Nije istina, to su drugi govorili o tebi, ja nisam - rekla je Anđela.

- Stoji pri svom stavu da ne možeš da preokreneš kuću protiv mene i da me napraviš izdajnikom - rekao je Gastoz.

- To da si me napustio i izdao je činjenica - rekla je Anđela.

- U nedelju smo sklopili kakav takav dogovor da se ne odvajamo do kraja, ti si mene ostavila zbog rečenice da sam se ohladio - rekao je Gastoz.

- Ti si na intervjuu rekao da me ostavljaš javno, šta hoćeš ti - rekla je Anđela.

- Mislim da sam bio mudriji od tebe i želeo sam da kupim mir da izađemo odavde normalni, ali pošto ne želiš, onda nemoj da se vadiš na druge ljude i da igramo protiv tebe. Nisi centar sveta i rijalitija i molim te izbaci to iz glave. Ne znam dokle ćeš da me smatraš degenerikom i imbecilom da ću biti ljudima poput Ivana, Terze i Munje i ostalih, marioneta - rekao je Gastoz.

- Što si neurotičan?! Sve ovo što se dešava poslednjih dana je krenulo od ponedeljka kada si izjavio da ti se dopada devojka. Ne postoji niko u kući ko ti želi bolje od mene - rekla je Anđela.

- Ovo je sve počelo da se dešava kada si rekla da sam ti niko i da nemaš potrebu da mi se poveravaš - rekao je Gastoz.

- Moje oči su vrednije od tvojih kamera - rekla je Anđela.

- A znaš kakve su njene oči bile kada sam je muvao, nikad svetlije. Ona devojka lebdi, na sedmom je nebu - rekao je Gastoz.

- Nadam se da je neko video njegov pogled kada je ova devojka došla večeras ovde, kada si ti Ivana ušla...Imam poštovanja da ne izdajem svog partnera, čisto da znaš - rekla je Anđela.

- Ti vidiš neke stvari koje ne postoje, a ja ti kažem, to je samo u tvojoj glavi. Ja kada budem izašao, nećeš me intresovati ni ti, a znaš zašto?! Dok sam bio ovde, ja sam tebi bio niko - rekao je Gastoz.

- Tebe da je to kopkalo, ne bi ušao sa mnom u vezu, pa me posle toga pitao za to dok smo pričali o ljudima iz spoljnog sveta - rekla je Anđela.

- Ako sam ja izdaja, onda si ti laž - rekao je Gastoz.

- Možda ja kada izađem, možda se ja šokiram - rekla je Anđela.

- Narod pita, Pavle, bivša?! Samo što meni Pavle jeste problem, a tebi moja bivša nije - rekao je Marinković.

- Pričaj zašto se tvoja bivša slikala sa psom ispred tvog stana - rekla je Anđela.

- To moram da vidim, ali isto tako ću morati da vidim koji ste film vi gledali na Košutnjaku - rekao je Gastoz.

- Znači pas živi kod nje?! Očigledno je da živi možda kod nje - rekla je Anđela.

- Ko kaže da neću da je ženim?! Uzeo sam lovu, koji ćeš mi ku*ac - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić