Ne može da prihvati krtike na svoj račun!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Sofi Tikačenko i Nenada Marinkovića Gastoza, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Sofi je dostojanstvena, iskrena, nije namazana nego samo sposobna. Sa njom sam pričao šta je radila i gde je putovala i zato smatram da si sposobna. Ja sam dve godine u rijalitiju, a smatram da ti nisi imala nijednu grešku i da ti traže dlaku u jajetu. Oni nisu bili u vezi kad su te osudili da si flertovala, a ja smatram da nisi flertovala sa njim. Ne znam zašto ćutiš i zašto se ne braniš. Kažu da se boriš za opstanak, a ti si mogla ceo rijaliti da se muvaš i j*beš, to nisi radila i ostala si do kraja. Što se tiče Gastoza nije mi se svidelo kad si bio pristrasan prema Matoroj i mislio da ti je prijatelj, pa si mene napadao da sam kriv, a ja sam od Stefani znao neke stvari. Uvredio sam ti majku i zbog toga i dan danas žalim, nikad me nisi opsovao. Kakav si bio napolju kad smo sedeli, isti si ovde. Ovo si sad ti. Ostavljam tebe, Gastoze - rekao je Munja.

- Što se tiče Sofi ostavlo mi je upečatljivo kad si rekla da su Dačine pare tvoje pare, a tvoja pare isto tvoje pare i tu sam videla da si namazana. Jako si lepa, zgodna i možeš dosta da profitiraš kao model. Smatram da ste Mateja i ti par iz Holivuda, lepo se slikate i Gastoz ne ide uz tebe. Ne vidim da se tebi sviđa Gastoz, nego znaš da je to u fokusu. Primetila sam da odlaziš do garderobera kad je on tu, piješ vodu i čekaš ga, ali moguće da su to slučajnosti, ali ne bih rekla. Ne sviđa mi se što dozvoljavaš Sofiji da ti nameće autoritet i da ti ona priča da joj skuvaš kafu. Treba da postaviš svoj stav jer u prijateljstvu ne postoji autoritet. To mi deluje kao neko šikaniranje. Što se tiče Gastoza nikad neću zaboraviti kad me je ovde branio od Miljane. Što se tiče Anđele i tebe smatram da nisi ispao fer i da nije fer da prođeš pored Terze, Munje i Ivana koji su najstrašnije vređali Anđelu. Kad si otišao u radio kod njih i sprdao se oni su je noć pre toga najstrašnije izvređali. Ja bih to zamerila svom dečku. Što se tiče toga da flertuješ sa Sofi tu Anđela nema šta da te zameri jer te je takvog upoznala i ovo je mogla da očekuje. Ostaviću Gastoza - pričala je Teodora.

- Uvek ću da ostavljam devojke, tako da ostavljam Sofi - rekao je Milovan.

- Meni dve omiljene osobe u kući bez trunke zlobe. Gastoze, moja porodica ti je poslala poklon i sa tobom ne provodim vreme samo zbog kadra. Zadržaću Sofi, šaljem Gastoza - dodao je Gruja.

- Za mene će Gastoz biti kao i od mog ulaska ćepavi i kopavi Stanoje, zabavljač može da bude samo u lunaparku. Kad su njegovi društveni odnosi u pitanju nije se pokazao bolje nego u ljubavnim da je loš prijatelj. Jordanku drži jer je verni kmet i laje umesto njega. Gastoz se pokazao da od muškarca nema ni slovo m. To da li neka devojka izjavi da mu se dopada nema veze sa njim nego osećanjima njegove devojke da je stavio uzvničnik shvatila bi kao opasnost, a on je stavljao tri tačke. Ako ne brineš kako ti se oseća devojka ne možeš da brineš ni od Sofi, nego brineš samo kako će da se nastavi ove igra. Anđela treba da bude neko zbog koga ćeš da gineš. a ne da nju stavljaš na stub srama. Zahvalio si se Terzi i kažeš da ga ništa ne bi sprečio, ali se bar ne bi osetila kao da je sama. Anđela je pogazila dostojastvo kad je prešla tebi preko silnog flerta. Ti ne poštuješ sebe, misliš da si šmeker i zavodnik, a lad si muškarac kojem može da priđe bilo ko. Nemam ništa lepo da kažem za tebe, u odnosu sa Sofi si sam kriv i ti si joj dao dozvolu za to. Ti ne znaš da sačuvaš nikoga i očigledno nisi od koga imao da naučiš kako je biti muškarac. Neko si ko ima ozbiljne komplekse, imaš primitivne fore, nemaš karakter i to si pokazao jer si dobar sa ljudima koji su gazili tvoju devojku. ti si shvatio da ti je ona konkurencija za prvo mesto, pa pokušavaš da je ogadiš ljudima. Meni je nehumano da se ovako ponašate preko ženskoj osobi, ti si toliko bezdušan i stalo ti je samo do tvoje zadnjice. Ti mene nešto da si slušao imao bi nešto da naučiš. Luki je pričao kako će moći da iznajmljuje bilbord, a on od svoje devojke da piše na papiriću, a kako su njegovi prijatelji skupljali fascikle skapirao je da mu trebaju dva bilborda i tu se iskompleksirao. Sofi je Gastoza primetila kao laku metu. On se više brine da li će da zaštiti osećanja svoje devojke. Na njoj je da pokuša, a na njemu je da ostane ravnodušan, a to nije uspeo. Žao mi je što je Sofi u zmijrniku, a ona voli žabe. Sofija i Dača joj nisu trebali u životu i sve ružne priče su potekle od tvojih najdražih osoba. Naravo da ću da zadržim Sofi - pričala je Sanja.

