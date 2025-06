ŠOK PREOKRET: Karambol osvežio vezu Anđele i Gastoza, sve sluti na POMIRENJE! Nakon brutalnog rata ovim potezom zaprepastili sve! (VIDEO)

Ne mogu da se obuzdaju!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Sofi Tikačenko i Nenada Marinkovića Gastoza, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jeleni Ilić.

- Smatram da Gastoz nije izgubio identitet u svojoj vezi isti ovakav je bio, previše slobodan, ali je normalano da devojci nakon devet meseci ne prijaju neke stvari. Ja nisam pomislila da se Sofi njemu dopada, ali ostavlja prostor jer voli da nervira ljude. Najviše reakcija izazva kod Anđele, a ne bi trebalo. On večeras ne odustaje, a Sofi to odgovara, samo što večeras ne pokazuje kao sa strane. Gastozov karakter je da nakon najgorih sukoba prelazi lagano jer je odlučio da mu je tako lakše i da ne želi da se opretećuje i njoj njega sukobi ne traju dugo, a pale su ozbiljno teške reči. Ne možeš kad Terza kaže Anđeli odvratne stvari, a ti da ideš nešto da mu daješ iza kreveta. Činjenica je da je Anđela zbog njihove veza ušla u većinu sukoba. Znam da on ne misli ovo što provlači ironiju da ona sam stavlja novac u džep, al nije odustao ni u jednom momentu. On je meni generalno draga osoba, mislim mnogo toga lepog o njemu, ali ne bih da dužim. Mislim da nisi fer prema Anđeli. Pavle tebi nije bio neki drug kao što si rekao, a ipak pitaš Anđelu, poveruješ joj i kad dolazi do zahlađenja tebi je to argument. Mislim da se Anđela isto ovako ponašala i kad ste bili zajedno, ali je sad sve mnogo više pogađa jer je osetljiva od njihovog raskida. Znam da je hteo da joj priđe više puta, ali kao da ne znaš da ubodeš pravi tajming. Anđelu niko ne može da smiri pogotovo ne ti jer je kivna na tebe. Tebe sad više sve iritira i svima daješ za pravo da misle da si se ohladio, a ja to ne mislim. Sofi je inteligenta osoba, na anketama kaže par rečenica i jako dobro rezonuje stvari, prezanmljiva je. Što se tiče stvari za Gastoza činjenica je da ne možemo da kažemo odakle ona u priči jer se sve dešavalo nakon jednog klipa. Sofi je ovih dana menjala iskaze i pre neki dan je mumlala na bazenu i to mi se nije dopalo. Neke stvari se ne poklapaju sa tobom. Ne može da kaže da joj ovo ne prija i da joj je Gastoz jako simpatičan. Draži mi je Gastoz, tako da ostavljam njega - govorila je Jelena.

- Anđela je ujutru najgora, uveče žrtva, provocira pet muškaraca. Gastoz i Anđela su jedno te isto, raskida nema. Oni oboje rade iste priče i sad bi se pomirili za 15 minuta. Šta ćeš ti sa čovekom kojeg ovoliko blate i ti bi sutra bila sa njim? Ja bih Gastoza stavio u dve stvari zamislite da radi on kao autolimar i da je Anđela došla da popravi svoj auto, pa ona ga ne bi ni pogledala. Onda zamislite Gastoza i Anđelu u braku i posle određenog vremena dolazi baštovan, koga bi privukao baštovan? Gastoz nije baštovan, pa se zato ove dame lepe za njega. Karić će njima da bude osveženje poput soka. Ja jedini nisam rekao nijedno slovo jer znam kraj svih priča. Sve što sam rekao za Gastoza ona je rekla puta deset, a ona bi ponovo bila sa njim. Gastoz je klasični primer nekoga ko je omiljen širokim narodnim masama jer ne biraju sredstvo da dođu do ovakvog, a onda se j*bu sa baštovanima. Ovo najveći folirant u istoriji javne scene koji je prevario sve moguće narodne mase. On zna gde je ranjiv, zato bubnja, udara u mašinu, a to može sa indijancima. Mislim da je najveća ljigavština u "Eliti 8" njihov odnos i on ne može očima da je gleda jer on Džordi ne može očima da gleda. Gastoz kad se sabere sve ni prema kome nije ispao korektan. Ceo sto kaže da nije ispao korektan prema njoj, ja kažem da je koristi. Ispali ste svi budaletine, a on se ovde smeje. Vi ste mu ovde d*vali k*rac. Ja ću da pozdravim jedinu njegovu pravu žrtvu, a to je Lule Bahanalija. Rekao sam Sofi ako se svesno gura u priču da to rade k*rvaetina, a ako joj se udvara da to kaže i da ne mulja ništa. Ovo mi se od nje ne sviđa i jako je ružno sa njene strane. Ja ne mogu da napadam Gastoza kad ne znam šta je bilo. Ja sam uvek pričao da Sofi ne poznajemo i da ne možemo da pričamo šta je ona. Do ovde priče je za mene bila pozitivna i neko ko je okej. Ona je meni draga, nije cveće. Neka ona bira svoj odnos sa Gastozom. Ostavljam Sofi, šaljem Gastoza - rekao je Lepi Mića.

Dok je Lepi Mića nominovao Anđela i Gastoz su se jedno drugome sve vreme smejali preko stola, zbog čega su mnogi pomislili da se krčka njihovo pomirenje.

