Ovo nikakako niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Tokom noći za nama, učesnici Elite imali su priliku da otkruju šta misle o potrčcima, Nenadu Marinkoviću Gastozu i Sofi Tikačeko, a odmah nakon uslaska voditeljke Ivane Šopić u Belu kuću, krenuo je pravi haos.

Voditeljka Ivana Šopić na samom početku "Nominacija" dala je reč Anđeli Đuričić koja je započela svoje izlaganje o Nenadu Marinkoviću Gastozu i Sofi Tikačenko, ali se ubrzo posvađala sa svojim bivšim.

- Iskreno, neću previše da dužim, jer nisam dobro i ne želim da kvarim njegove i njene nominacije. Ne mogu, ne mogu, nisam dobro, ne želim da pričam ništa, ostaviću njega, poslaću nju. Teško mi je, na oči ne mogu da ih gledam, ni jedno ni drugo, pogotovo njega. Bio je neko ko samo prdi, smrdi i podriguje, bio je nasilan, samo sam ja tada tu bila. Ja znam šta mu oni govore iza leđa - zaplakala je Anđela.

- Želim da joj se zahvalim što me je ostavila, ta želja da ljudima preokrene mozak, neće joj uspeti. Nisam neko ko samo prdi i podriguje, nisam neko ko nema karijeru. Sada što je bila tu mi se to prebacuje - rekao je Gastoz.

- Nije istina, to su drugi govorili o tebi, ja nisam - rekla je Anđela.

- Stoji pri svom stavu da ne možeš da preokreneš kuću protiv mene i da me napraviš izdajnikom - rekao je Gastoz.

Za vreme reklama nastavila se svađa Anđele Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su žestoko raspravu.

- Ja sam ta koja će da se šokira - rekla je Anđela.

- Šta ti se ne uklapa? Dan na Zlatiboru, kola? Šta ti se ne uklapa da mi šeta psa, da je trudna i da ću da je ženim? - pitao je Gastoz.

- Ne želim da pričam o njoj - poručila je ona.

- Anđela, bežiš - ponavljao je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz nakon rasprave sa Anđelom Đuričić komentarisao je njeno ponašanje u pušionici sa cimerima i došao do zaključka da ona sve radi zarad programa.

- Ona je očajna, puca na sve ili ništa - rekla je Milena.

- Ona je očajna dok traje program, a kad se završi ništa, pa dobro... Šta ću? Fatalan sam za žene, ja sam joj to rekao i na početku - poručio je Gastoz.

- Mlada je ona još - rekla je Kačavenda.

Anđela Đuričić totalno je zapenila dok je Stefan Karić hvalio Nenada Marinkovića Gastoza.

- Počeću sa tim, Nenade, ne mrzim te. Imali smo razne sukobe mišljenja, stavova i osećao sam potrebu da ti skrenem pažnju za loše postupke i zamerim loše postupke koje si imao i pre veze i tokom veze. Ljudi su to videli kao mržnju, kompleks i ljubomoru. Mnogo puta sam rekao za sebe da nisam moralan i da sam možda i najmanje moralan, koliko god mi pričali da morališem - govorio je Karić.

- Hoćeš iskreno šta sam ja osetio? Kao da čuvaš svoju teritoriju, što se tiče Anđele - dodao je Gastoz.

- Ja sam čuvao drugarstvo i poštovanje koje smo imali - rekao je Stefan.

- Juče mi je bilo zamiljivo kad si rekao da ništa niste imali i kad je ona rekla: "E, to sam čekala da ti kažeš", kao da je čekala da kaže da ste bili zajedno - pričao je Gastoz.

Aneli Ahmić urnisala je komentarima Nenada Marinkovića Gastoza, nakon čega je potkačila Sofi Tikačenko.

- Što se tiče Gastoza, moj i Gastozov odnos se zna već duže vreme kakav je. On je meni jedna najljigavija osoba koju sam znala, a upoznala ovde. Jedan ljigavac, lažov, smatram da ovaj čovek nema ljubavi ni za koga, osim za samog sebe. On svoje partnerke jeste voleo, ali je uvek ispred stavljao sebe...Znam koliko je voleo Naidu, ali je sve prokockao zbog alkohola. I Anđela i Gastoz mi foliraju, a najviše Gastoz. Upoznala sam ga ko je, ne mogu da mu nađem nijednu vrlinu, a on je čovek koji me je upoređivao sa osobama koje je muvao sam. Mene si zvao i došao si zbog mene u Sarajevo i platio si mi kartu do Beograda da snimim spot. Zorica Dukić te je izbacila iz stana i promenila je bravu zbog mene, jer je našla poruke da je on meni pisao. Pošto je aludirao da sam otišla na drugu stranu, ne, nisam otišla na drugu stranu, ja sam ostala s njegovim drugarima, otišla ujutru kući, a on je bio umoran. Njegovog prijatelja sam jedva prepoznala ovde na završnoj žurki - rekla je Aneli.

- Lik se nije promenio, a vi tumačite kako je moguće da ga se ne seća - rekao je Gastoz.

- Ni sa jednim njegovim drugom nikada nisam bila, ni sa kim iz Beograda nikada nisam bila, jedino što sam bila jeste ovo u rijalitiju...Naida jeste lepa i zgodna, tako i treba da pričaš o bivšoj devojci, a jedna ti je ovde - rekla je Ahmićeva.

Anđela Đuričić rešila je da otkrije šta se dešavalo između Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tikačenko tokom proslave rođendana Velikog šefa.

- Ja sam pričala sa Gastozom u utorak i on je zauzeo svoj stav. Jedino mogu da kažem da Anđela pravi određene greške, ali to pripisujem životnom neiskustvu jer se vidi da ne može da bude tatična. Ne želim da pričam o tim stvarima jer će sad kraj. Ti si meni jedna od najdražih osoba, imaš eneregiju koja meni prija i stvarno sam te zavolela bez interesa i jedan si od osoba koje ću sigurno da vidim napolju. Živimo blizu, popićemo kafu - govorila je Milena.

- Znaš kako moja bivša kuva, čeka u stanu - dodao je Gastoz.

- Nikad nisam sumnjala u tebe. Ti si kao pojedinac mogao da budeš visoko plasiran. Moram da priznam da se Anšđela mnogo prilagodila kakav je Gastoz. Kad kažem da je Anđela određene stvari prihvatila mislim na tvoj spontan odnos sa ženama. Iznenadio si me muškim stavom. Što se tiče odnosa sa Sofi nikad nisam mislila, niti vidim da imaš bilo kakvu nameru. Rekla sam ti pre neki dan: "Da li je moguće da te ljudi tako lako kupe?". To je bilo i kad je ona rekla da živi u paranoji, pa se našao da joj objašnjava ispred vrata. Sofi sa zamerila jer nikad nije odbranila drugaricu Sofiju i rekla da si to ti. Ja sam te samo pitala da ti kao žensko imaš pretpostavku da se dopadaš nekome da to moraš da osetiš jer svaka žena oseti kad muškarac prelazi granicu, a ti si jasno rekla da je to od ranije. Ne slažem se da je brutalno komentarisana i vređana, rekla si da ništa ne znaju da ti kažu osim da si folirant. Što se tiče tebe pokazala si lepe manire, bila si pristojna i odmerena, ali odnos sa Dačom takođe ne mislim da je bio iskren - nastavila je Kačavenda.

Anđela Đuričić besnela je jer Nenad Marinković Gastoz demantovao da je muvao Sofi Tikačenko i sve vreme sebi gunđala u bradu da im nikad neće dozvoliti da se operu od svega što je ona videla svojim očima.

- Oboje hoće da se izvade, on tako što govori da misli da je folirant, a ona tako što govori da je ne zanima i hoće da prebace da sam luda ja i da sam to izmislila, e pa nećete - govorila je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić, kako bi iznela svoju nominaciju, te je isprozivala Nenada Marinkovića Gastoza.

- Počeću od Gastoza, činjenica je da tvoje reči više znači nego od nekih drugih ljudi ovde. Kada ti nešto prokomentarišeš, sto puta se više osudiš i više ti se zameri. Reči koje si izgovorio za mene i dalje mi se provlače, oblatio si me kao niko nikada. Moj bivši brat, moj bivši dugogodišnji drug. Plakala sam zbog tebe kada si me potkačio na malo lošiji način, istina je da si doprineo negde tome da se izdignem u startu kada su me svi napadali. Okrenuo si mi leđa zbog veze za koju si oduvek znao da je samo rijaliti. Tvoj prvi izbor je bila ovde Mrvica, da si nastavio da se zaj*bavaš ostao bi lik koji prdi, smrdi i podriguje i koji spava sa dr*ljama ovde. Malo si je potcenio, nisi znao da je ovoliko bolesna. Ovo je sada borba za plasman. Anđela nikada nije bila sigurna sa tim da između mene i Gastoza nikada ništa nije bilo, to je i pitala ono veče. Ona sada ispada tvoja žrtva, a ti se pereš od ovoga svega iako si znao da si ušao u vezu sa bivšom od tvog druga. Zgadio si mi se, mislila sam da si gradski lik i šmeker i dečko kog svi gotive. Čovek koji je birao drvo za sanduk Lepom Mići priča o tome?! Samo sam ja dobila etiketu morbidne, ali nema veze, mora i to neko - rekla je Ena, a onda je počela priču o Sofi:

- Što se tiče Sofi, ona je meni esencija slatkoće, najmilije biće u kući. Ja sam te navela za najlukaviju osobu ovde. Ja bih tebi stavila da si ambiciozna, ako ti je to najveći greh, baš te briga. Ne mislim da si prva počela sve ovo, nije da ne mislim, nego znam, on je to potencirao, tvoja krivica je minimalna. Šikaniraju te danima ovde. Napadali su te bez ikakvog razloga, to je isključivo ljubomora. Mene ne ugrožavaš, devojci su pune oči suza, nikada nije ustala da priča kako joj je loše. Jedina me je pitala kako sam i provodila je vreme sa mnom. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekla je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tikačenko.

- Slušala sam komentare drugih ljudi, Sofi, tebe niko ne napada i za Gastoza sam ti rekla da možeš da radiš šta hoćeš jer si slobodna. Uvek smo pričale o Mateji, a njega nisi spominjala. Stefan i Mića sede pored tebe, oni su mi postavljali pitanja da sam ja paravan, a ti im nikad nisi rekla da ja nemam dodirne tačke sa njim i prema meni nisi bila iskrena. Kad je Gastoz počeo da se provlači ja ništa nisam znala, a Stefan je rekao da si mi ti pričala, a nije jer ništa nisam znala. Osetila sam da prema meni nisi bila 100% iskrena. Draga si mi previše, gledala sam te kao mlađu sestru i sve moje faze kad sam raskinula sa Terzom si jedina ti videla, ja sam plakala, a ti si me svako jutro tešila po tri sata. Ova tri dana sam se udaljila od tebe u nadi da ćeš da mi priđeš i kažeš da nisi ispala korektna prema meni. Ja imam tu potrebu u sebi, jer ja ne mogu da ne vidim gde si. Ja sam pričala kako je Gastoz prišao Sofi na žurki i poljubio je u ruku, nisam krivila Sofi - govorila je Sofija.

- Nisi je krivila? Ti si pričala o njima sa strane, a ne njoj kao drugarici. One čekaju da vide da li će biti pitanja da ne bi započele teme, a nije se obratila svojoj drugarici - dodao je Karić.

Nenad Macanović Bebica, takođe nije birao reči usled komentarisanja Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tikaćenko.

- Ova dva foliranta, ja ću reći da sam odavno rekao za Sofi da je folirant. Nimalo nije naivna, ono što je pričala Dači nema veze s njenim ponašanjem. Ovo što radi je vrlo proračunato, normalno da se meša u odnos, ova priač je od februara, ne od sedam dana od kada je pokrenuto. Vrlo je pokvrena i namazana, ja znam šta ona priča sa Dačom sve, Dača što je pokriva je njena greška. Dača joj kaže da će njegov otac da joj pomogne kada ispadne, ona mu sutradan kaže da je ljiga ljigavi. Dovoljno je kada kaže da kada dođe iz Odabranih da se vraća u realan život, tako da eto. Ona nimalo nije dobra i naivna, vrlo je pokvarena...I ti si folirant jedan ozbiljan (Anđela). Vas dvoje ste mi idealan par, ne znam što ste raskidali, poslaću ovu buljavu pijanicu Gastoza, ostaviću Sofi, iako smatram da je veće smeće - rekao je Bebica.

- Što se tiče Gastoza, ja sam znao da će on negde da uđe, Milica mi je provukla da bi mogao da se pojavi, rekla mi je lepe reči za tebe, da si dobar lik i pozitivan. Ušli smo ovde, bili smo dobri, posle, moja podela budžeta kada sam ti to rekao, ljudi se uhvate za te neke reči. Kada sam ja napravio šta sam napravio komentarisao si, ušao sam u neki sukob, palo je dosta ružnih reči s moje strane, ja to uvek priznam. Kada sam se svađao sa Anđelom, u svađu kada smo ušli, posle kada smo popričali u diskoteci, zamolio si me, ja sam prestao i od tog trenutka nismo imali nijednu svađu, niti vidim da ti mene provlačiš ili prozivaš. Što se tiče tvoje veze, negde sam i govorio da ti nisi iskren u ovom odnosu i da ti je sve rijaliti i tvoja rečenica da ti guši prirodu, to je tako. Gastoz je onaj s početka koji se zeza i šali sa svima, ali hajde, morao si da se prilagodiš njoj. Jeste te lagala za neke stvari, ali da si je izdao kao dečko, moram da budem iskren, jesi - rekao je Terza o Gastozu.

Mateja Matijević uputio je niz pohvala na račun Sofi Tikačenko, a ona nije skidala osmeh sa lica.

- Ti si za mene preposebna osoba, u mojim očima si jedna jako pametna mlada devojka. Našla si se ovde sa nama u drugom mentalitetu, druga država, daleko od svojih, snašla si se i mislio sam kad si ušla da nećeš progovoriti reč. Mnogo sam te zavoleo, mnogo volim da provodim vreme sa tobom. Ja u ovome ne vidim tvoju krivicu. Jedino što mogu da ti zamerim je tvoj poriv da samu sebe odbraniš i nedostaje ti taj karakter da pokažeš stav u određenom momentu. Ti kao da si jedina devojka u kući koja brine da sutra treba neko da je oženi. Ti si u mojim očima za koga imam samo reči hvalem, ništa loše nisi pokazala. Nisi smela da dozvoliš neke stvari, a to je taj stav. Mislim da ti je Gastoz izrazito drag, on ti se našao ovde kad si ušao - rekao je Mateja.

- Prenala mi je pozdrav od zajedničke drugarice - našalio se Gastoz.

- Od zajedničke drugarice?! - urlala je Anđela.

- Ju, ju, ju - smejao se Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoju nominaciju, te nije birao reči tokom obraćanja Sofi Tikačenko.

- Pametna si, snalažljiva i kvarna, totalno mi se kosi tvoje učešće i tvoje bitisanje u spoljnom svetu. Pokazala si da si laka, imala si mnogo izleta, pet muškaraca i jednu devojku si provukla. Mešaš se u odnose, mešala si se u odnos Mime i Gruje, onda se mešaš u odnos Anđele i Gastoza, ne treba da dozvoliš da neko pljuvačkom oblizuje tvoje usne. Velika si jezičara, imaš lice anđela, a u suštini si đavo. Sponzoruša si, pričala si mi da likove koji ti ne pošalju novac, da ih blokiraš. Nju ljubav kao ljubav ne zanima. Njena nevinost mi je upitna, niko je nije pitao da li je nevina, sama je naglasila da nije nevina. Sa Dačom je bila iz koristi, jer je njegov otac lovator, sa Matijevićem jer im je ljubavni klip bio prelep i zbog priče - rekao je Stanić, a onda je prešao na Gastozu:

Ivan Marinković do detalja je iznanalizirao lik i delo Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tikačenko.

- Ja sam odmah provalio da Sofi nije naivna, ali to do sad nije pokazivala. Pojedinci pokušavaju da ugase vatru u njoj, koja nije počela ni da gori. Ja ne bih rekla da se ona umešala u odnos. Ja sam govorio za Gastoza, poznavajući ga, on je čovek koji je prekinuo moje zbližavanje sa Keti i zato je prigrlio. On je to i sad uradio. Meni nije bilo bitno kad je Sofi uradila sa Matejom kad se pričalo za Majorku i s*ks. Ja bih rekao da pojedini ljudi počevšci od Sofije pokušavaju da se ograde od Sofi. Mnoge žene bi želele da bude sa Gastozom, ne jer je on prelepotan nego je on muzička zvezda i sve ove bi se poj*bale sa njim počevši od Džordi do najstarije ukućanke u kući. Ako mu znači da sam fan to ću reći i obožavam par njegovih pesama. Evo da kažem Anđeli da nikad nisam osporio njegovu karijeru, ali jesam da je pao na pečurke. Juče sam čuo od Sofije Sofine drugarice kad smo razgovarali, a ja sam pitao da li je stvarno nevina jer mi je čudno, a Sofija mi je na to rekla: "Da li si normalan, Ivane? Gde je nevina". Verujem da će Gastozu sad da bude mnogo lakše da priđe Sofi jer sam jedan od mnogih koji smatra da Gastoz gaji ozbiljne ambicije prema njoj. Gastoz ume tako polako da pusti da se nešto peče, pa to da uradi. Mislim da mu je kratko vremena ostalo za to. Verujem da je i Sofi opčinjena Gastozom, kao i 99% žena ovde. Dok traje cela frka za Gastoza i Anđelu ja posmatram ljude, ali većina devojaka je na Anđelinoj strani. Što se mene tiče mislim da je Sofi p*pušila priču i počela je da prepoznaje Gastozvu popularnost, odličan su par i trebali su ovo ranije da urade - pričao je on.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ja ću da krenem od Sofi, bila si mi zanimljiva, lepa, ništa nisi lepo rekla za mene, bio sam tu za tebe, tada sam promenio mišljenje. Rekla si da sam prevarant i folirant, nisu mi se svidele uvrede na Anelin račun...Što se tiče Gastoza, hteo sam da kažem, on je bio neko ko je bio kod mene kući...Ja ću Đedovića da pozdravim jer ga njegove silne prijateljice nisu pozdravile. Meni je drago što je Marko tamo gde je sada, jer se Aneli i ja nismo posvađali. Sve lepo su mi rekli o Gastozu, nisam ga poznavao, naš odnos je pun humora bio, došao je trenutak kada si iskoristio to što smo dobri, pa si krenuo da je vređaš. Ispao si prema meni nefer, u utorak si mene zaštitio kada me je Anđela provukla. Na početku si bio Robin Hud koji je pogodio Amorovom strelom, a sada je pogađaš šibljem punim blatom. On zamera Anđeli što je nešto prećutala za Pavla, a on je prećutao za Enu, nije otišao kod Anđele i rekao joj da je bio na sofi i to za Đukića. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekao je Luka.

- Sve što više i više ide kraj, ja sam nekako sve rekla na početku, stojim pri tome. Preći ću odmah na Nenada, ne možemo da se nikada više družimo, previše je toga rečeno. Trebalo je dugo vremena da padne ta neka netrpeljivost koju sam ja imala, ne osećam više to, ali isto tako, ne bih da preterano hvalim i govorim. Svežije mi je ono što se desilo skoro. Iskreno, imamo toliko godina da kažem da žalim, eto, puklo je. Sofi je prema meni uvek korektna, ja nikada nisam osetila takav vajb s njene strane da je muvam. Uvek sam je gledala kao drugaricu. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danilu Dači Virijeviću.

- Prvo ću da krenem d Gastoza foliranta. Moj i njegov odnos je bio odličan dok su Anđela i on bili u vezi, a onda mi se ogadio. On voli da da kad je hrana u pitanju, ali je generalno sebičan jer ne voli kad je neko u centru pažnje. Mene ponižavaju jer sam ja na Anđelinoj strani i to im ne odgovara. Gastoz je pokazao da je folirant kad je ušla Matora i kad je pričao da mu ne smetaju klipovi Matoru je odveo u hotel da bi je ispitao. On je tad ponizio Anđelu. Anđela nam nije rekla da si joj otvarao vrata dok je bila na wc šolju, nije nam rekla da si je gurao, videli smo je kako si je gurao u kazinu kao da ti se gadi, a mi se tako ni prema Snupiju ne ponašamo. On nije nijednom stao na Anđelinu stranu kad su je napadali, nego je rekla da je sve ona izazvala. Da li Anđela može da izazove da joj kažu da treba otac da je j*be? On je trebao da ustane i svima da zapuši usta. On posle svega ustaje i kaže da je Anđela kriva. On samo traži razlog da je ogadi sa Pavlom. Kad je Anđela uštinula Jordanku, da li je to razlog da je onako gura? Hteo je da je ogadi narodu, kao i kad joj je rekao da je neuritična. On konstantno sedi sa Karićem, ja sam to primetio i na žurki. Anđela mu se svidela i cela priča koja je bila između njih, uspeo je a je osvoji, ohladio se od nje i sad Anđeli nabacuje kad kaže da se hvataju za reč, pa onda nemoj ni da se hvataš da je rekla da si joj niko. Ti konstantno muvaš druge devojke - govorio je Dačo.

- Aha, ti si ljubomoran zbog Sofi i zato je ta mržnja - dodao je Gastoz.

- On je ušao sa Anđelom u vezu, pa je nakon toga pitao da li je bila sa Pavlom. znači njega to nije interesovalo, a ko zna zbog čega Anđela to nije htela da priča. On se vraća na nešto od pre dve godine tamo treba i da ostane. Kad pričamo o slici njegove bivše devojke on kreće da vergla i spinuje priču - rekao je on.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić kako bi iznela svoju nominaciju, te je oplela po Sofi Tikačenko.

- Sofi, prelepa si i prezgodna, čeka te svetla mogućnost, ali moram da kažem da nemam lepo mišljenje o tebi. Nikada ti neću zaboraviti kako si rekla kako Mateja igra sa striptizetom. Ja sa Anđelom imam strašne konflikte i iritantna mi je do ja*a, skačete sada na nju, a do pre par meseci vam je Gastoz bio najgori. Znala si da mu se dopadaš, niti odustajala i sklanjala se, na žurkama vidim kako flertuješ sa njim. Što se tiče Gastoza, trebao si da kažeš na samom startu. Uhvatio si se za Anđelu koja nije htela da bude opuštena. Što je nisi branio danas kada su je pljuvali?! Je*em ti ja muškarca, pa bar zbog toga što ste bili zajedno. Gastoz zna da bude dobar, manipulator je neviđeni, šalta nas kako hoće. Poštujem njegov rad, ima to u sebi, znam šta. Ja nisam striptizeta, striptizete se skidaju, ja se nikada nisam skinula, ja sam igračica...Šaljem Sofi, ostavljam Gastoza - rekla je Aleksandra.

Sanja Grujić poručila je Nenadu Marinkoviću Gastozu da treba više da se potrudi oko Anđele Đuričić.

- Sofi je dostojanstvena, iskrena, nije namazana nego samo sposobna. Sa njom sam pričao šta je radila i gde je putovala i zato smatram da si sposobna. Ja sam dve godine u rijalitiju, a smatram da ti nisi imala nijednu grešku i da ti traže dlaku u jajetu. Oni nisu bili u vezi kad su te osudili da si flertovala, a ja smatram da nisi flertovala sa njim. Ne znam zašto ćutiš i zašto se ne braniš. Kažu da se boriš za opstanak, a ti si mogla ceo rijaliti da se muvaš i j*beš, to nisi radila i ostala si do kraja. Što se tiče Gastoza nije mi se svidelo kad si bio pristrasan prema Matoroj i mislio da ti je prijatelj, pa si mene napadao da sam kriv, a ja sam od Stefani znao neke stvari. Uvredio sam ti majku i zbog toga i dan danas žalim, nikad me nisi opsovao. Kakav si bio napolju kad smo sedeli, isti si ovde. Ovo si sad ti. Ostavljam tebe, Gastoze - rekao je Munja.

- Što se tiče Sofi ostavlo mi je upečatljivo kad si rekla da su Dačine pare tvoje pare, a tvoja pare isto tvoje pare i tu sam videla da si namazana. Jako si lepa, zgodna i možeš dosta da profitiraš kao model. Smatram da ste Mateja i ti par iz Holivuda, lepo se slikate i Gastoz ne ide uz tebe. Ne vidim da se tebi sviđa Gastoz, nego znaš da je to u fokusu. Primetila sam da odlaziš do garderobera kad je on tu, piješ vodu i čekaš ga, ali moguće da su to slučajnosti, ali ne bih rekla. Ne sviđa mi se što dozvoljavaš Sofiji da ti nameće autoritet i da ti ona priča da joj skuvaš kafu. Treba da postaviš svoj stav jer u prijateljstvu ne postoji autoritet. To mi deluje kao neko šikaniranje. Što se tiče Gastoza nikad neću zaboraviti kad me je ovde branio od Miljane. Što se tiče Anđele i tebe smatram da nisi ispao fer i da nije fer da prođeš pored Terze, Munje i Ivana koji su najstrašnije vređali Anđelu. Kad si otišao u radio kod njih i sprdao se oni su je noć pre toga najstrašnije izvređali. Ja bih to zamerila svom dečku. Što se tiče toga da flertuješ sa Sofi tu Anđela nema šta da te zameri jer te je takvog upoznala i ovo je mogla da očekuje. Ostaviću Gastoza - pričala je Teodora.

Anđela Đuričić ušla je u žestok sukob sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, usled čega joj je on poručio da je uvideo kako joj je jedini cilj prvo mesto.

- Ja delim mišljenje sa Sanjom o Anđeli i Gastozu. Što se tiče Sofi, ona mi je korektna devojka, prijatna devojka, malo mi je mutna, nije nešto iznosila mišljenje ovde da bi ljudi videli tvoja razmišljanja. Ne sviđa mi se što se ne ograđuješ od te priče, kao što si rekla na klipovima, a trebala si mnogo ranije. Gastoze, moj i tvoj konflikt je krenuo kada si uvredio moju devojku, ja do tebe tada nisam. U vezi nisi pokazao neku lojalnost, nije mi se dopadalo što hvališ druge devojke. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekao je Marko.

- Ona je okrenula priču, nisam mogao s Darkom da pričam, a setila se da je Đedović to učio Aneli kako da radi - dodao je Gastoz.

- Sram te bilo, ti nisi normalan, ti pričaš da meni odgovara da se priča da je moj otac manijak - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz naglo su promenili svoj odnos u toku emisije ''Nominacije''.

Dok je Lepi Mića nominovao Anđela i Gastoz su se jedno drugome sve vreme smejali preko stola, zbog čega su mnogi pomislili da se krčka njihovo pomirenje.

Lepi Mića podivljao je, te je tako napao Luku Vujovića jer je zbijao šale na njegov račun u emisiji.

- Sram te bilo indijancu jedan! Sram te bilo, nemoj da si mi se obratio u životu - rekao je Mića.

- Ja da ti se ne javljam jer sam ti rekao da zatvaram, a poštujem te deset meseci i idem ti u prodavnicu - rekao je Luka.

Nenad Marinković je za sam kraj nominacija priznao kakve emocije gaji prema Anđeli Đuričić.

- Hvala vam, očekivao sam da ćete da budete kreativni. Ispali ste mi smešni, vaše ružne reči neće da promene moje bitisanje ovde. Znam da sam jedan od većih favorita i to vam smeta. Što se tiče Anđele bio sam iskren, nisam pravio taktike i stavarno sam za ljubio. Ova devojka jeste lepa, nikad je nisam muvao, niti bih i to bi stvarno bilo ružno. Jedva čekam izolaciju, biće zanimljivo. Ono što će zauvek da mi ostane u sećanju na ovoj nominaciji je Anđelin osmeh - govorio je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je odlukom glasova učesnika, Nenad Marinković Gastoz u izolaciji i bori se za opstanak u "Eliti 8".

Nakon toga, ona je otkrila da su od Odabranih nominovane tri učesnice: Milena Kačavenda, Anđela Đuričić i Ena Čolić.

- Ugroženi i potencijalni učesnik koji će ići u izolaciju jeste možda Gruja. Može da ti se pridruži Slađa Poršelina, a može da vam se pridruži Jelena Ilić. Kristina, ti si, takođe, ugrožena i Ana Nikolić. Ana možeš da sedneš, Korda nek te zameni...Ostani tu još malo, Jelena može da sedne. Kristina, možeš da sedneš. Slađo možeš da sedneš, uputiće se ka izolaciji Grujom.

Ena Čolić poludela je kad je videla da je Anđela Đuričić zauzela krevet u izolaciji u kojem je ona želela da spava, zbog čega je napravila krambol i pobacala joj posteljinu. U jednom trenutku doleteo je i Nenad Marinković Gastoz koji se umešao i stao na Anđelinu stranu.

- Ti si stavila na Gastozovu posteljinu stvari, ko te j*be ti si zauzela njegov krevet, a njen je bio slobodan - rekla je Anđela.

- Nećeš spavati - urlala je Ena i bacila posteljinu od Anđela.

- Alo, ti si bolesna devojka! Ne bacaj mi posteljinu klošarko, idi kod Peje njemu možeš da bacaš stvari. Ti si jedna nasilnica koja baca moje stvari, vrati mi moju postljinu. Ona meni baca stvari i zazuzela je Gastozov krevet, pa je videla da Gastoz ne ide u izolaciju - besnela je Anđela.

Autor: S.Z.