U novoj epizodi emisije ''Rijaliti rešetanje'', gost voditelja Jovana Ilića - Joce novinara bila je pevačica majka Jovana Pejića Peje, Zlata Petrović, koja je prokomentarisala sinovljevo učešće najgledanijeg rijalitija svih vremena, Eliti, ali i njegov turbulentan odnos sa Enom Čolić.

Kako gledaš na njegovo dosadašnje učešće, da li ti deluje da je malo klonuo duhom?

- Gledam ga i stalno sam u nekom grču bila. Kako vreme odmiče, tako i ja popuštam, kao i svaki roditelj. Gledam ga kako je telesno oslabio, na to je moj gokus bačen. Ja znam šta on misli svaki put kada ga ugledam. Međutim, on je u rijalitiju, to je psihološka igra, zna on sve. Isto tako, svaki učesnik ikada je rekao da je poslednjih mesec dana period koji je najteži. Svi su nervozni, to je evidentno.

Da li misliš da će do samog kraja biti čvrst i dosledan svojim odlukama?

- Ja sam prezadovoljna njegovim dosadašnjim učešćem, s obzirom na to da je ovo njegovo prvo učešće.

Da li se nekad iznenadiš kad čuješ da izgovara neke psovke, ili se oviš onim ''kako svi, tako i on''?

- Svaki čovek ima vrline i male. Potrebno je da nas neko ''čačne'', pa da uzvratimo. Nije da sam ponosna na to kad opsuje, ali to je tako kako je. Ranije ga nikad nisam čula da je koristio neke žestoke psovke, zaista sam tek sad imala priliku da čujem.

