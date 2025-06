Bez ustezanja progovorila o prozivkama na njen račun!

Gošća u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', bila je pevačica i majka aktuealnog učesnika Elite, Jovana Pejića Peje, Zlata Petrović, koja je dala svoj sud o njegovom emotivnom odnosu sa Enom Čolić i njihovim učestalim svađama.

Kako gledaš na Pejine svađe sa Enom?

- Ja o Eni imam isto mišljenje i dan danas. Ona je lepa, vredna, elokventna i borbena. Sve to stoji, ima dobrih osobina. On bi bila odlična da nije psovala i imala granicu. Prešla je granicu. Daš sto litara mlega, šutneš nogom i sve pokvariš. Nema potrebe za onim rečima i uvredama. Nemoj nikom da radiš ono što ne želiš da se radi tebi. Vidi se da ona ima svoje kvalitete. Ne mogu da verujem da iz onako lepe devojke, iz njenih usta izlaze onakve stvari. Ja sam prva jezičara, ali nisam nikad čula onakve uvrede, kakve je ona u stanju da izgovori. Konstantno traži neke mane. Krivo mi je jer sve to čujem. Ona sigurno i izgovara neke reči, da bi povredila Peju, to je jasno.

Da li je moguće da svaki put spominje spominje, kao i tvoje konzumiranje alkohola i čuvene votke, te umeša u sme i Gocu Božinovku, kakav je tvoj stav o tome?

- Mene od toga ništa ne može da pogodi, ali Peju da. Ona sigurno i izgovara neke reči, da bi povredila Peju, to je jasno. Ja ne pijem votku, pijem rakiju ili vino, što kaže moja Goca. Oni kad su ispod pokrivača pričali, on je rekao da je mene ''Paparaco lov'' usnimio kad sam urinirala na ulici, to jeste istina, ne pravdam se, ali nije ništa spektakularno strašno, jer nisam urinirala na ulici, nego u Surčinu u pet ujutro, kad sam se vraćala kući. On je Eni time želeo da objasni da postoje i neke stvari javno koje izađu, apropo toga što je nju brinulo kakva će slika biti o njoj u javnosti nakon njihovog intimnog odnosa. Isto tako joj je rekao i za alkohol, kad se stresirala oko toga šta će se misliti kad malo više popije, pa je rekao ''opusti se, moja mama popije sa društvom'', misleći da je oraspoloži. On je to zloupotrebila. Ja sam svoj šeg i gazda, samo mi je Gospod gazda, mogu i da pijem. Niko ne može da kaže da sam ikad nekom nešto uradila u pripitom stanju. Ne kažem ja da je Peja idealan, ali je kulturan i fin momak.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.