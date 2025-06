Iskreno i bez dlake na jezikom!

Gošća u novom izdanju ''Rijaliti rešetanja'' bila je Zlata Petrović, koja je prokomentarisala svađu Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, te je istakla da joj je istinski žao, jer njih dvoje nisu pronašli međusobno razumevanje i uplovili u harmoničan odnos, već se njihova ljubavna priča izjalovila i otišla u lošem smeru.

Ena je u više navrata isticala to da si manje pila, kako ona kaže, Peja bi bio vaspitanjiji. Koliko te i da li te remete te njene reči?

- Oni pokazuju sami sebe. Njihovo ponašanje govori o njima. Ne kažem da je Peja idealan, ali je on jedan kulturan i fin momak. Peja je sedeo sa Anđelom, a Ena je napravila karambol, jer je kako je rekla, on sedeo sa njenim neprijateljima. Ona sama sebi stvara neprijatelje, to je činjenica. Meni je veoma neprijatno bilo kada je ona ušla u klinč sa mojim detetom. Ipak, ja sam majka, ali mi je i žao jer sam neke stvari izgovorila kada se sve to desilo. Ja sam za ljubav, volela bih da se oni vole, najiskrenije. Nikad se ne zna gde život nekog vodi i da li im je sve to sudbina. On se bori sam sa sobom, zaljubljen je. Mislim da je i ona zaljubljena, nešto ih očigledno spaja, ali sam je izabrao da želi da se skloni od nje. On je i sam rekao da ne želi da zbog njene naravi dolazi u neprijatne situacije.

- Je l' si očekivala da će Peja burno odreagovati tokom ''Pitanja novinara'' i izgovoriti onakve reči Eni?

- Ljudi kada se ljute i ne znaju šta više, onda reše da ''pecnu'' nekog. Ne mogu da opravdam to, nije znao više ni kome šta govori. Bude mi krivo, verujem i da se on pokajao, ali ne opravdavam to. Međutim, slušaj. Ako je ljubav prava, napravićemo svadbu sa milion ljudi. Oni su jaki temperamenti, videćemo kako će se sve dalje odvijati.

Autor: S.Z.