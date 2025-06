Milan Milošević progovorio je o aferama i skandalima koji tresu estradu i čitav Balkan.

Naime, popularni voditelj televizije Pink, progovorio je o estradnim posetama Dubaiu, pa sve to komentarisao u svom stilu i bez dlake na jeziku.

Milan je takože govorio o zdravstvenom stanju majke koje je napokon stabilno.

- Imao sam poziv da idem u Dubai, nuisam hteo da idem tek tako. Kazu da je to takva pristitucija da se ne zna ko koga... Nije mi jasni da svi idu u Dubai da odmaraju, kao da je Vrnjačka Banja. To je javna tajna, znaš i ti kao i ja, ali si u prilici da me pitač. Dubai je sad centar svega, ja mogu da odem i da se fasciniram građevinom. Imam kolegu koji voli da ode i da ućiva, ali ovo ostalo... Napate se tamo, ali pare su tu i njima su slatke -rekao je Milan, pa dodao:

- Nema teorije da sve pevačice tamo pevaju, neću nikog da imenujem. Gde su ove što nastupaju, samo se slikaju za stori. Tako i one pevaju onoj stvari -rekao je Milan.

Milanova mama dugo se bori sa opakom bolešću, njeno zdravstveno stanje bilo je ugroženo više puta, ali kako Milan kaže sada je sve pod kontrolom.

- Mama mi je dobro, svesna je šta je prošla, ali nema volje za život. Kaže: "Moli se Bogu da ja umrem", a ja sve dajem od sebe, ali mislim da je malo. Ja verujem da je ona Božje čudo i da će se uzvići iz svega. Ja verujem u njen oporavak iako ima 80 godina -rekao je Milan.

