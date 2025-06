Samo da je bila iskrena, ostao bi s njom: Ana Spasojević zgrožena lažima Anđele Đuričić, otkrila šta Tozla nakon svega misli o njoj i Gastozu! (VIDEO)

Preokret!

U emisiji ''Pitam za druga'', voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda putem video-poziva uključili su Anu Spasojević koja je progovorila o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ne znam šta se tu dešava, ali vidim da je Gastoz pukao. Pokušavao je da je zaštiti od svega da je ceo sto ne bi napadao, ali više ne može da ćuti. S druge strane, ona je krenula napadom na njega i zato je on ovakav kakav jeste. Sedela sam pre neki dan sa Tozlom i pričala, mislim da mu je svega preko glasa, a pogotovo njenih kompleksa i kontradiktornosti. Ona glumi neku jačinu, a trenutno je najslabija žena u kući - rekla je Ana.

- Tozla je pre par dana otkrio da podržava i dalje Anđelu i Gastoza, ali i da je Sofi namazana - rekla je Maša.

- Sofi je premazana svim bojama i zaigrala je rijaliti, želi samo duži opstanak. Gastoz je shvatio šta se dešava i da Sofi igra rijaliti. On je rekao da je Sofi prelepa i on je iskren, to je Nenad. To što Anđelu boli, ne znači da on nije iskren. On jeste iskren, ali ona nije, a trebala je da bude. Lagala je da je obučena na svim klipovima, ali nije. Da mu je na početku rekla totalnu istinu, on nju nikad ne bi ostavio, pa i da je najgora bila. On se jeste ohladio, ali nije preko noći već su ga njene laži oterale od nje. Naravno da će njega da napadnu jer je favorit za pobedu - rekla je Ana.

- Nije moguće da se ona nadala da će sve izaći kad tad - rekao je Panda.

- Ona je ubeđena da su na internetu samo slike sa bananom i đakuzijem, a mi smo gledali mnogo toga. Ona tvrdi da je to Zvezdan izbacio, a napolju kruži priča da je totalno treća osoba izbacila. Ona misli da nema ove snimke sada - rekla je Ana.

