OČEKUJE POMIRENJE: Tozla dao sud o vezi Anđele i Gastoza, evo kako gleda na haos koji se dešava poslednjih dana! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa najboljim drugom Nenada Marinkovića Gastoza, Tozlom, o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Uvek poštujem Gastozove odluke da li je to kupovina auta, šta ćemo da jedemo ili partner. To je njegov izbor, tu sam da podržim. Gastoz ima 33 godine, možda je pametniji i od mene - rekao je Tozla.

- Mnogi su primetili kao da ga je iscrpela veza - dodala je Dušica.

- Ne znam. Koliko god da sam mislio da ga znam u srž otkrio sam novog Galeta. Prelazio je preko mnogih stvari Anđeli, pričam o onim prvim momentima. On kad naiđe na problem završi, ali njie i dosta je bio lagan. Ispostavilo se da ga ne znam. On je najiskreniji čovek kojeg sam upoznao i zato ga toliko volim. Verujem da je kuća dosta uticala na sve učesnike i da tamo drugačije funkcionišu i ponašaju se nego napolju - rekao je on.

- Misliš li da je digao ruke od Anđele? - pitala je Dušica.

- Ne, ovo što sam video u poslednje vreme mi baš deluje suprotno od toga. Njemu je zanimljivo kad se penje na Monteverest, a kad se popne ne zna što je došao. Anđela ga je malo spustila i sad ima želju da se bori jer uživa u tome. Ona kao da je znala i da mu je našla žicu, malo vožnjica i on se na to primi. Oni su meni super, sve mi je to pozitivno i slatko. Normalno je da će ljudi da se svađaju, a da je mirno i lagano to mi ne bi bilo normalno - pričao je Tozla.

Autor: A. Nikolić