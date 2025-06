Možda je bila s Karićem, ali s Pavlom jeste sigurno: Aneli raskrinkala Anđelu do srži, ukanalila je za sva vremena! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Aneli Ahmić koja je progovorila o ljubavnim turbulencijama sa Lukom Vujovićem, ali i aktuelnim temama u Beloj kući.

- Aneli, malopre te nazvao Luka imenom od Sandre. Šta se dešava? - upitao je Darko.

- Ja verujem njemu da on mene voli i naše emocije su prejake. On je napravio večeru i jeli smo, a ja sam smišljala zadatak pošto se Luki približio rođendan. Ja sam smišljala pesmu i rekla Sanji da mi je zapamti, a on se njoj obratio sa Sandrom. Ja sam jela i nisam verovala šta je on izgovorio. Može biti lapsus, može biti hoće jezik pravo. Ja mislim ono što mi odgovara, ne što mi odgovara nego ono što vidim svojim očima. Ja ovde jesam ljubomorna, ali mene nervira jer znam koliko ta osoba pljuje i mene i njega. Ja uhvatim njegove poglede ka njoj i ne mogu da to ne kažem. Ja njemu kad to kažem, on napravi haos i zove Karića, Terzu, Matoru - rekla je Aneli.

- Često ljudi komentarišu da se Gastoz i Anđela za stolom takmiče, pa mnogi mogu to da kažu i za vas - rekao je Darko.

- Imaju pravo, ali ja ne radim to. Uvek kažem neke stvari tiho, a on se dere. Mi smo zajedno i ne mogu da bacim svo provedeno vreme zarad nekih greškica. On mene ostavlja i kao kažnjava me da neće spavati sa mnom - rekla je Aneli.

- Kako Janjušu nikad nisi rekla da je fićfirić? - upitao je Darko.

- Šta mu nisam rekla? Njemu sam mnogo gore stvari pričala - rekla je Aneli.

- Šta misliš o Anđeli i Kariću? - upitao je Darko.

- Ona nije pri zdravoj pameti poslednjih dana, ne znam šta se dešava. Možemo sada gledati da su bili zajedno, ali Stefan isto gleda da je sačuva i da je ne gazi. Ja sad sto posto verujem da je bila s Pavlom - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić