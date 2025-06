Ko bi se nadao ovakvom odgovoru? Ujak Ene Čolić progovorio o njenim ratovima u Beloj kući, ubeđen da je ON uzrok svih problema! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa najboljim drugom Nenada Marinkovića Gastoza, Tozlom, o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i ujakom Ene Čolić, Dejanom Đokovićem.

- Ja vidim da je Ena ljubomorna, ali vidim i ljubav između njih dvoje. Mislim da nema ništa od pomirenja, ali oni su mladi i neka odluče sami - rekao je Dejan.

- Zbog čega Ena onako reaguje u raspravama? - upitala je Dušica.

- Ena većinu sukoba koje je imala, to je sve zbog Jovana. Ja se stalno ponavljam s nekim stvarima, ali to je istina šta mislim - rekao je Dejan.

- Tozla, mnogi pričaju da je Gastoz fejk - rekla je Dušica.

- On je uvek real lik, on je uvek iskren. Mnogi dovode u pitanje njegovu iskrenost, ali nema potrebe za to - rekao je Tozla.

Autor: N.Panić