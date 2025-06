Prilazila mi je 100 puta i pitala... Karić više ne može očima da gleda Anđelu, do koske raskrinkao njenu taktiku za put do PRVOG MESTA! (VIDEO)

Nakon haosa i raskrinkavanja dao svoj sud o ponašanju Đuričićeve!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefanom Karićem o haosu koji poslednjih dana ima sa Anđelom Đuričić, ali i komentarisao njen odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Stefane, šta se ono dogodilo sa tobom i Anđelom? - pitao je Darko na samom početku razgovora.

- Očekivano je bilo da će na mene da skoči i izvuče najgore reči koje joj drugi upućuju. Meni je sve ovo jasno, jedan plus jedan je dva. Sve radi zarad rijalitija, dobro je posavetovana - rekao je on.

- Ko je Anđela? - pitao je voditelj.

- Ispala je loš čovek, neko je je zao, podao, devet meseci može da nosi masku i pravi se da je dobra sa mnom, a sve vreme je držala reči koje mi je upućivala. To su bile jedna ili dve poruke, vatrice su ozbiljne poruke, bez potrebe je pomenula i drugu devojku, kao i za kumu kad je slučjano rekla "Suzana". Ja sam nju pitao za tu devojku jer je iz istog mesta kao Anđela, mislila je da ću da puknem i da neću reći kako je. Onda je prebacila za nešto oko čega se sudim, postupak je u toku i ne mogu da pričam o tome. Pokušava sve vreme da me isprovocira, a na kraju mi je udarila na Kristinu, a ni tu nije mogla da me isprovocira. Ona je osetila da sa drugima može da im kaže "p*čko, s*so", a kad joj kažu ona kaže šta su joj rekli. Ja se sećam momenta kad je ustala sa klupe i kako ne može da podnese jer je Gastoz utanjio glasić na "Pitanjima novinara", a kad je sela na tabura Ivan je nju pogledao i ona je skočila na njega, a onda izazvala šta je želela. Ovde je sve validno i sve je dozvoljeno, verovatno ima kome to prolazi da ispada žrtva. Više nema da e vidi dobra osobina, dobre strane, da pokažeš šta znaš, a sad si žrtva i glasamo za onoga koga najviše žalimo - pričao je Karić.

- Rekao si joj da je najveći folirant, a Gastoz je čini se saglasan sa tobom ako uzmemo u obzir da Anđela samo pati dok je u lajvu - dodao je Darko.

- Tako se ispostavilo juče na anketi. Ako radi ovakve stvari, mogu da očekujem i takve. Đedović je jednom prilikom kad je bio sa Aneli u sukobu govorio da ju je savetovao da napada ljude van lajva, da bi oni nju napadali u lajvu. Ima neke metode koje Anđela trenutno pokazuje i radi, pa mi je slično toj Đedovićevoj metodi. Ne mogu da tvrdim da je tako, ali tako ispada. Nije ni Gastoz cveće u tom odnosu, a ko je bolji čovek ispostavilo se da je Gastoz znao te neke stvari i nije ih pričao. To mi nije toliko strašno koliko reči koje mi upućuje što se tiče novinskih natpisa. Ako smo se već družili i čuli, bili dobri, šta mi tad to nisi rekla? Nikome ja ne mogu da morališem, a ona je zlatnija od mene - pričao je Stefan.

- Rekao si da nije fina kao što se predstavlja, a to je ona rekla i za tebe - rekao je voditelj.

- Svako ko od njih ima u glavi da sam im konkurancija nije normalan. Mislim da nisam imao prevelike greške, ali ispravio sam sebe za loše postupke iz prethodne sezone jer ako budem ponavljao onda sam debil. Drago mi je da ne može da me isprovocira. Juče su cele nominacije bile na branjenje Anđele od Gastoza, a to je mržnja ljudi koji su je hvalili jer mene ne mogu da gledaju očima. Andrea i ja najbolje znamo kad smo bili zajedno, znam da je nikad nisam prevario i to je to, a oni jedva čekaju neko nešto loše da kaže za mene - rekao je Karić.

- Kakve snimke imaš za Anđelu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nemam to je bilo samo da je čačnem i pecnem da čujem šta ima još da kaže za mene. Ona je nemoćna, nesrećna i nezadovoljna, žao mi je što živi takvim duhom. Ako je sve to zarad cilja ja ću da joj oprostim ako će tak da dođe do prvog mesta - odgovorio je Stefan.

- Anđela je mesecima govorila da ne vidi mržnju izeđu Gastoza i tebe, otkud sad ta promena priče? Kako to ako je ona još onda rekla da si je muvao, a ti si nju sve vreme branio i kritikovao Gastoza, kako joj je odgovaralo sve i tek sad ovo iznela?

- Jedino što može da mi opravda je da je dobro posavetovana i da ovo radi da bi ispala žrtva i da bi pobedila. Ona meni sad prebacuje za omiljenu, a tad joj je bilo smešno, govorila je da želim da ga iskompleksiram i pecnem, što je jeste tako. Ja da sam želeo da je muvam, muvao bih je. Ja sam bio za njihovu vezu, a ona je meni prilazila 100 puta da me pita da li on igra rijaliti i da li da uđe u vezu, a ja sam je savetovao da uđe u vezu. Ja sam u mnogo situacija i na nju krenuo, kad je bilo za Miću, Enu... Samo ih gledam i slušam šta rade, još malo i da ih ne gledam više nikad u životu. Drago mi je što sam sve govorio i komentarisao da sam bio u pravu i da je došlo na moje. Ne postoji veza koja će da opstane iz ovog rijalitija - pričao je Karić.

Autor: A. Nikolić