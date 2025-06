Ne želi da zaustavi priču!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Sofi Tkačenko koja je progovorila o svom flertu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i dodatno podgrejala sumnje da je on bio zaljubljen u nju od samog starta.

- Sofi ko te razočarao, a ko očarao sinoć? - upitao je Darko.

- Imala sam odvratan osećaj pre samog početka, ali sada sam super. Čula sam mnoge stvari koje sam očekivala. Ima ljudi koji su mogli svašta da mi kažu, a ništa nisu rekli i to su Anđela i Dača. Očekivala sam da će Anđela bar nešto reći obzirom da oseća neku ljubomoru. Volela bih da čujem šta misli, ona voli da priča i očekivala sam neke detalje. Koliko se svađala poslednjih par dana, ne razumem ukoliko ne može da me gleda očima, zbog čega mi to i ne kaže? Ne znam da li se plaši da ne uradim nešto dalje ili je nešto drugo posredi - rekla je Sofi.

- Da li si razočarana ili šta? Već neko vreme pričaš da Gastoz već neko vreme muva tebe - upitao je Darko.

- Ukoliko stvarno nešto postoji od Gastoza prema meni što je ona primetila, onda je stvarno poštena prema meni. Ja nisam bila fer i poštena prema njoj jer se nisam sklonila od njega kada sam shvatila da mu se dopadam - rekla je Sofi.

- Nikada Gastozu nisi rekla direktno da misliš da mu se sviđaš? - upitao je Darko, ali je Sofi ugledala Gastoza i nasmejala se:

- Ja sam se uvek smejala kada ga ugledam, od samog početka. Nikada ga nisam gledala tim očima, on je meni interesantan, ali mi nije lep jer nemam takav ukus. Ja ne bih bila s Gastozom jer ga ne poznajem - rekla je Sofi.

- Evo da sad Gastoza sretneš na žurki, da li bi te takav momak privukao da se poljubiš s njim? - upitao je Darko.

- Ne - rekla je ona kroz smeh.

- Kakvo mišljenje imaš o Anđeli? - upitao je Darko.

- Nju pogađa što on mene gleda na taj neki način, ja ne volim da se sladim takvim stvarima. Najlakše bi mi bilo da ona nije ljubomorna i da mogu normalno da komuniciram s njim - rekla je Sofi.

- Da li ti prija kad se Gastoz brine za tebe? - upitao je Darko.

- Da, naravno da mi prija. On je oduvek bio takav prema meni i vidi se da on pazi na moje osećanja, što je sasvim normalno. Smatram da bi svi ljudi trebali tako da se ponašaju u ovakvom prostoru - rekla je Sofi.

- Čini se da je dobar deo kuće promenio mišljenje o tebi - rekao je Darko.

- Ne znam šta je s ovim ljudima, ali se dobar deo ljudi okrenuo protiv mene. Ne znam da li je ovo neka sujeta ili ljubomora. Nikakvu grešku nisam napravila, a jedinu grešku sam mogla da napravim prema Gastozu i Anđeli ako mu se stvarno ne dopadam. Ja sam jednostavno tako zaljučila sama po njegovim postupcima - rekla je Sofi.

- I dalje misliš da je zaljubljen u tebe? - upitao je Darko.

- Ja sam razmišljala o tome i sklopila sam sve kockice, meni je stvarno delovalo da on oseća nešto prema meni. U pokušaju da razgovaram s ukućanima kako bih dobila savet šta da radim, nisam trebala da koristim reč zaljubljen jer ne mogu da tvrdim da je neko zaljubljen u mene. Njegov pogled je srećan kad vidi mene, ali i moj kad vidi njega - rekla je Sofi.

- Da li ti je drago da u njegovim očima izazivaš tu sreću? - upitao je Darko.

- Da, što da ne. Srećna sam kad je neko srećan zbog mene - rekla je Sofi.

- Da li si se razočarala u Sofiju? - upitao je Darko.

- Ukoliko nastavi ovako da se ponaša, nećemo se družiti - rekla je Sofi.

Autor: N.Panić