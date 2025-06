Neurotična je, devojka nije normalna: Sofija razvezala jezik i brutalno oplela po Anđeli Đuričić, više ne može da trpi njeno moralisanje! (VIDEO)

Žestoko!

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom govorila o sukobu s Anđelom Đuričić, ali i odnosu s Borsilavom Terzićem Terzom.

- Sofija, šta to ima novo? - upitao je Darko.

- Ima novo svađa sa Anđelom, koja je prešla sve mere i morala sam da joj odgovorim. Osećam da su svi saglasni sa mnom. Ono njeno vrištanje, ono nije normalno. Kao da je neurotično, devojla nije normalna - rekla je Sofija.

- Što ranije nisi rekla mišljenje o njoj? - upitao je Darko.

- Ja to nikada nisam primetila od nje, iako mi je Dača stalno skretao pažnju. Ja sam nju idealizovala i hvalila je, a ona toliko loše mišljenje ima o meni. Bilo mi je krivo i mislim da nije realna - rekla je Sofija.

- Svšta je Anđela iznela za Stefana Karića, šta ti misliš? - upitao je Darko.

- Ovo nije prvi put da ona njega potkači i očekivala sam da će doći do pucanja, ali sam verovala u ono što je njegov otac izneo. Ne mogu da provalim jer je Stefan jako lojalan i nikada ništa ne bi izneo. Opet mislim da Anđela hoće da ga natera da pukne i da kaže pravu istinu, da bi mu ona udarila na kodekse. Mislim da će on pući i moguće je da su imali nešto više od prijateljstva. Kolika god da sam ti prijateljica, nema šanse da bih ti ćutala na onakve uvrede, a on to radi - rekla je Sofija.

- Ko je idzao koga? Ti Sofi ili ona tebe? - upitao je Darko.

- Ja stvarno Sofi volim i pet meseci provodim vreme s njom. Krivo mi je što kad je donji dom skakao na mene, ona je ćutala i nije htela da me odbrani. Razgovaraćemo i ne bih volela da ostanem bez nje jer je bila tu uz mene kad je Milica došla - rekla je Sofija.

- Je l' ti nedostaje Milica? - upitao je Darko.

- Da, jako. Baš bih je zagrlila mislim Darko molim te, nedostaje mi samo mama - rekla je Sofija.

- Šta se dešava s Terzom? - upitao je Darko.

- Držim ga u leru, ali ne želim da budem s njim - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić