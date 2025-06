PROMENIO PLOČU: Uroš doneo nove zaključke o Gastozu, a ovaj Anđelin potez prema Kariću mu stvara najveću SUMNJU! (VIDEO)

Žestoko rešeta!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Urošem Stanićem o svim temama koje su poslednjih dana tresle najgledaniji rijaliti u regionu.

- Na koji način gledaš na sukob tvoje bivše drugarica Anđele i tvog neprijatelja Karića? - pitao je Darko.

- Ja sam to pričao, pretpostavljao sam. Meni je čudno jer mu je preče bilo da sasluša Karića nego svog dečka. Ne mislim da je Anđela imala nešto sa njim, ali prljav veš je bio da je kao zauzet spopadao, a predstavljao se kao veran. Anđelu je zabolelo jer Gastoz i pričao, pa je u nadi da ih razdvoji to ispričala, ali mi je čudno kako to nije uradila kad ju je postavio za omiljenu ličnost i kad ju je branio. Gastoz je za Pavla i Karića ispao nasamran, ništa nije znalo, a radilo mu se u glavi. Ispravniji mi je Gastoz, iskreniji je od Anđele, a ona tera rijaliti i cilj joj je pobeda. Gastoz je pokazao povređenost koji je doživeo zbog laži. Gastoz ne igra rijaliti, a ona igra i šalta se. Njoj je najbitniji sukob, pobeda, a ne Gastoz. Gastoz sedi, gleda i u šoku je. Ja sam njega sad drugačije sagledao, nisam ga poznavao. Ima on svoje mane i katastrofa postupke, flertovanje, ali je Anđela 100 puta gora i zataškava neke stvari i pumpa da bi Gastoz ispao gori. Kroz suze, šaltanja i dranja zataškava svoje mane - govorio je on.

- Kako komentarišeš zbivanja u vezi Sanje i Marka? - pitao je voditelj.

- Ne znam zašto Marko trpi da ga devojka uslovljava da bira između Marka i nje. Morbidne stvari, mizerne, to je veza pred pucanjem i mislim da Marko samo čeka dan kad će da je ostavi. Mislim da je Marku svega preko glave, non stop imaju sukobe i više ne može da je trpi. To je jedna deponija od veze - rekao je on.

Autor: A. Nikolić