Au, kakva noć!

Nedelja je rezervisana za ''Izbacivanje'' u Eliti. Noć za nama bila je veoma uzbudljiva, s obzirom na to da je voditelj Darko Tanasijević razgovarao sa takmičarima u dobro poznatom Šiša baru, dok je voditeljka Dušica Jakovljević ugostila u studiju podršku nominovanih. Na kraju večeri, saznalo se koji učesnik je dobio najmanju podršku publike.

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa najboljim drugom Nenada Marinkovića Gastoza, Tozlom, o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Uvek poštujem Gastozove odluke da li je to kupovina auta, šta ćemo da jedemo ili partner. To je njegov izbor, tu sam da podržim. Gastoz ima 33 godine, možda je pametniji i od mene - rekao je Tozla.

- Mnogi su primetili kao da ga je iscrpela veza - dodala je Dušica.

- Ne znam. Koliko god da sam mislio da ga znam u srž otkrio sam novog Galeta. Prelazio je preko mnogih stvari Anđeli, pričam o onim prvim momentima. On kad naiđe na problem završi, ali njie i dosta je bio lagan. Ispostavilo se da ga ne znam. On je najiskreniji čovek kojeg sam upoznao i zato ga toliko volim. Verujem da je kuća dosta uticala na sve učesnike i da tamo drugačije funkcionišu i ponašaju se nego napolju - rekao je on.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Aneli Ahmić koja je progovorila o ljubavnim turbulencijama sa Lukom Vujovićem, ali i aktuelnim temama u Beloj kući.

- Aneli, malopre te nazvao Luka imenom od Sandre. Šta se dešava? - upitao je Darko.

- Ja verujem njemu da on mene voli i naše emocije su prejake. On je napravio večeru i jeli smo, a ja sam smišljala zadatak pošto se Luki približio rođendan. Ja sam smišljala pesmu i rekla Sanji da mi je zapamti, a on se njoj obratio sa Sandrom. Ja sam jela i nisam verovala šta je on izgovorio. Može biti lapsus, može biti hoće jezik pravo. Ja mislim ono što mi odgovara, ne što mi odgovara nego ono što vidim svojim očima. Ja ovde jesam ljubomorna, ali mene nervira jer znam koliko ta osoba pljuje i mene i njega. Ja uhvatim njegove poglede ka njoj i ne mogu da to ne kažem. Ja njemu kad to kažem, on napravi haos i zove Karića, Terzu, Matoru - rekla je Aneli.

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa najboljim drugom Nenada Marinkovića Gastoza, Tozlom, o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i ujakom Ene Čolić, Dejanom Đokovićem.

- Ja vidim da je Ena ljubomorna, ali vidim i ljubav između njih dvoje. Mislim da nema ništa od pomirenja, ali oni su mladi i neka odluče sami - rekao je Dejan.

- Zbog čega Ena onako reaguje u raspravama? - upitala je Dušica.

- Ena većinu sukoba koje je imala, to je sve zbog Jovana. Ja se stalno ponavljam s nekim stvarima, ali to je istina šta mislim - rekao je Dejan.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefanom Karićem o haosu koji poslednjih dana ima sa Anđelom Đuričić, ali i komentarisao njen odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Stefane, šta se ono dogodilo sa tobom i Anđelom? - pitao je Darko na samom početku razgovora.

- Očekivano je bilo da će na mene da skoči i izvuče najgore reči koje joj drugi upućuju. Meni je sve ovo jasno, jedan plus jedan je dva. Sve radi zarad rijalitija, dobro je posavetovana - rekao je on.

- Ko je Anđela? - pitao je voditelj.

- Ispala je loš čovek, neko je je zao, podao, devet meseci može da nosi masku i pravi se da je dobra sa mnom, a sve vreme je držala reči koje mi je upućivala. To su bile jedna ili dve poruke, vatrice su ozbiljne poruke, bez potrebe je pomenula i drugu devojku, kao i za kumu kad je slučjano rekla "Suzana". Ja sam nju pitao za tu devojku jer je iz istog mesta kao Anđela, mislila je da ću da puknem i da neću reći kako je. Onda je prebacila za nešto oko čega se sudim, postupak je u toku i ne mogu da pričam o tome. Pokušava sve vreme da me isprovocira, a na kraju mi je udarila na Kristinu, a ni tu nije mogla da me isprovocira. Ona je osetila da sa drugima može da im kaže "p*čko, s*so", a kad joj kažu ona kaže šta su joj rekli. Ja se sećam momenta kad je ustala sa klupe i kako ne može da podnese jer je Gastoz utanjio glasić na "Pitanjima novinara", a kad je sela na tabura Ivan je nju pogledao i ona je skočila na njega, a onda izazvala šta je želela. Ovde je sve validno i sve je dozvoljeno, verovatno ima kome to prolazi da ispada žrtva. Više nema da e vidi dobra osobina, dobre strane, da pokažeš šta znaš, a sad si žrtva i glasamo za onoga koga najviše žalimo - pričao je Karić.

Jordanka Denčić Džordi ćaskala je sa Slađom Poršelinom, te je rešila da sazna da li Slađa zna himnu Srbije. Obzirom da Slađa nije znala, Džordi se šokirala, a potom je i odmah edukovala.

- Slađo, je l' znaš himnu Bože pravde? - upitala je Džordi.

- Bože pravde, vi što se - zastala je Slađa.

- Je l' me z*jebavaš da živiš u Srbiji i da ne znaš kako ide himna? Sad ću da te naučim - rekla je Jordanka.

Marko Stefanović pobesneo je na Sanju Grujić jer mu je pranjem garderobea na ruke uništila stvari koje jako voli, zbog čega je nastala žestoka svađa.

- Imaš deset prstića i dve rukice, pa peri sam - rekla je Sanja.

- Više od stvari ne diraj ništa do kraja rijalitija - poručio je on.

- Kakav s*rator - dodala je Sanja.

- Ne znam što si prala? Što lažeš? Ja te pitasm, zašto kažeš? Ja sam tu košulju jednom obukao. Zašto diraš stvari koje sam ti rekao da ne pereš? - urlao je on.

Marko Stefanović i Sanja Grujić nastavili su žestoko raspravu zbog stvari koje mu je ona uništila jer ih je prala na ruke. Sanja nije mogla da veruje koliko se on naljutio, pa je briznula u plač.

Sanja je tokom rasprave ponovo pomenula Markovu majku, zbog čega joj je on odmah zapušio usta.

- Nemoj ti moju majku da uzimaš u usta. Sad ću ja da uzmem tvoju haljinu koja košta, da je operem i uništim. Zašto diraš stvari koje sam ti rekao da ne uzimaš? - pitao je on.

- Da te iznenadim - jecala je Sanja.

Nenad Marinković Gastoz pričao je sa Milenom Kačavendom o svom odnosu sa Sofi Tikačenko, ali i o ponašanju Anđele Đuričić nakon njihovog raskida.

- Ja kad pričam sa njom drugačija je od onoga što priča sa vama. Neću da je napadnem i osudim, ali hoću drugačiji prostup. Ja nju da gledam gledam je, ali da je muvam nikad. Šta onda da kažemo za malu Kristinu? Zezam se sa svima. Ja sam kao završio sa Anđelom i sad ću da smuvam Sofi da joj napakostim, ma koje su to priče? Ona mene posmatra kao nekog napaljenka i ja sam sad kao u izolaciji - govorio je Gastoz.

- Ona je samo ljubomorna - rekla je Milena.

- Previše i bez potrebe. Ona to vuče od prošlog i misli da ću ja isto tako.... Juče se smejala - nastavio je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Sofi Tkačenko koja je progovorila o svom flertu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i dodatno podgrejala sumnje da je on bio zaljubljen u nju od samog starta.

- Sofi ko te razočarao, a ko očarao sinoć? - upitao je Darko.

- Imala sam odvratan osećaj pre samog početka, ali sada sam super. Čula sam mnoge stvari koje sam očekivala. Ima ljudi koji su mogli svašta da mi kažu, a ništa nisu rekli i to su Anđela i Dača. Očekivala sam da će Anđela bar nešto reći obzirom da oseća neku ljubomoru. Volela bih da čujem šta misli, ona voli da priča i očekivala sam neke detalje. Koliko se svađala poslednjih par dana, ne razumem ukoliko ne može da me gleda očima, zbog čega mi to i ne kaže? Ne znam da li se plaši da ne uradim nešto dalje ili je nešto drugo posredi - rekla je Sofi.

- Da li si razočarana ili šta? Već neko vreme pričaš da Gastoz već neko vreme muva tebe - upitao je Darko.

- Ukoliko stvarno nešto postoji od Gastoza prema meni što je ona primetila, onda je stvarno poštena prema meni. Ja nisam bila fer i poštena prema njoj jer se nisam sklonila od njega kada sam shvatila da mu se dopadam - rekla je Sofi.

Nenad Marinković Gastoz odlučio je još jednom da spusti loptu i pokuša da porazgovara sa Anđelom Đuričić, ali ga je ona surovo oduvala.

- Anđo, ajde na cigaru - rekao je Gastoz.

- Aj odj*bi - rekla je Anđela.

- Dođi - rekao je Gastoz s osmehom.

- Daj ne smaraj me, stvarno me smaraš. Rekla sam ti milion puta da odj*beš i nemoj da me smaraš - rekla je Anđela, a Gastoz je ostao zatečen.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom turbulentnom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Aneli ima pravo zbog onoga što sam radio u početku, ali mi nije jasno da devojka sa kojom ležem i misli da je volim, ona to kaže, ali ni sama ne zna, ali ako zna da je volim kako može da joj padne na pamet da ja gledam Sandru - rekao je Luka na samom početku.

- Menjaš priče svakog dana, da li želiš da budeš sa njom? - pitao je voditelj.

- Jedno je želja, a drugo je mišljenje. Ako napolju bude ovakva veza nećemo biti zajedno. Ja ne znam više kako da se nosim sa situacijama, ona je inadžija i ja sam, volimo da naša bude poslednja. Ja bih voleo da izađemo odavde zajedno i nama da damo priliku - rekao je Luka.

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom govorila o sukobu s Anđelom Đuričić, ali i odnosu s Borsilavom Terzićem Terzom.

- Sofija, šta to ima novo? - upitao je Darko.

- Ima novo svađa sa Anđelom, koja je prešla sve mere i morala sam da joj odgovorim. Osećam da su svi saglasni sa mnom. Ono njeno vrištanje, ono nije normalno. Kao da je neurotično, devojla nije normalna - rekla je Sofija.

- Što ranije nisi rekla mišljenje o njoj? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom odnosu sa Sofijom Janićijević, ali i ostalim temama koje poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Što se tiče Sofije baš sm u drugarskom i prijateljskom odnosu, prija nam druženje i mislim da je tako najbolje. Tu smo jedno za drugo, što se tiče hrane, prodavnice i kad idemo na žurku. Funkcionišemo baš super, kao na početku, ali da kažem da je emocija i da ide ka pomirenju ne. Ne bih se mirio, ne bi ni ona ovde i ne pričamo o tome. Treba da vodimo razgovor bez kamera i da pričamo o svemu, a u ovom trenutku nije vreme ni mesto da nešto pokušavamo, a da li bih voleo videćemo napolju - pričao je Terza.

- Čini se kao da ideš ka pomirenju, uvek ostavljate prostor. Ti si na tom putu i onda danas imaš s*ks sa Slađom u tuš kabini - dodao je Darko Tanasijević.

- Nije tako. Mi smo za to da ovde ne budemo zajedno. Nije vreme ni mesto, gledam je kao dragu osobu i drugaricu. Ja da to želim ne bih ovo radio. Najbolje je da budemo u dobrom odnosu i da se ne vređamo kao ovi ostali. Najbolje je ovako da bude i da se družimo. Što se tiče Slađa ona je neko ko je meni jako drag, ona je zgodna i atraktivna, ali sam rekao Slađi da mi ne prija kako se ponaša, vrišti i radi na silu. Mene nije blam, ona je meni draga, ali sa Slađom nikad ovde ne bih bio u ozbiljnoj vezi, a šta će napolju da bude zavisi od njenog ponašanja - govorio je on.

Borislav Terzić Terza u pabu "Prijatelji" žestoko je opleo po Nenadu Marinkoviću Gastozu i Anđelu Đuričić. On je izneo svoja zapažnja i otkrio zašto misli da je njihova veza lažna.

- Pričao sam za Anđelu i Karića da je devojka pokazala kakva je. Ona nije dobro, devojka koja je mnoge stvari ovde rekla, Matoroj za oca, za moje dete da je oštećeno i da nikad neću biti otac. Mene boli k*rac, ja ne biram reči da uvredim i povredim, kao što ona udara na najgore. Ona je čekala zadnjih 20 dana ovde da ga remeti da bi nju Karić izvređao. Ona ispada žrtva, a dečko je šmekerski postupio. Kome ona može da bude prijatelj i devojka? J*bem ti podrške i ko glasa, ti parovi uzmu pare i niko ne bude ni sa kim. On nju gura, svašta joj izgovara i ponižavaju se, a gde ste videli da prošetju zajedno, da treniraju? Gde ste videli poljupce? Mi smo je vređali sinoć, pa kamen da ti je u džepu zavoleo bi ga, ustao i branio. Boli ga uvo, ostao je bez para, došao da zaradi, on nema emocije i ovo mu je sve igra - govorio je Terza.

Aleksandra Nikolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom govorila o odnosu s Milovanom Minićem, ali i otkrila njegovu tajnu.

- Aleksandra, šta je to što je zbližilo tebe i Milovana? - upitao je Darko.

- Ja sam se vratila sa suđenja i situacija koja se dešava spolja je jako teška i nekako smo spontano krenuli da pričamo. Meni je njega žao iako mi je naneo mnogo zla. Videla sam da mu je teško i počeli smo s normalnim razgovorom. Ja sam njega zamolila da on ispriča šta se desilo napolju i rekao je da će to uraditi posle utorka - rekla je Aleksandra.

- Koliko ga je pogodilo što mu je žena poslala tužbu za razvod braka? - upitao je Darko.

- Mnogo, al s njim nešto nije u redu. Ne znam kako čovek može da voli dve žene, nije mi jasno. Ne može da prihvati realnost i istinu, jako je sebičan i ima problem sa samim sobom - rekla je Aleksandra.

Nenad Macanović Bebica sa voditeljem Darkom Tanasijevićem razgovarao je o gorućim dešavanjima iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Šta su ovih dana pokazali Anđela i Gastoz? Sad imamo i Karića i rat koji se poveo - rekao je Darko

- Mislim da je i Gastoz u ratu protiv Anđele. Što se tiče odnosa Anđele i Gastoza rekao sam da je bila milion puta iskrenija, a on od Nove godine, uvoda u raskid, bacanje po podu, pa će biti zajedno... Zaparalo mi je ušli kad je rekao da su postali jedno protiv drugog, a mi to komentarišemo već deset dana unazad. Anđela je prva počela iz povređenosti jer je ostavljena, ostala izblamirana pred kraj. Gastoz je rekao da želi da je ogadi narodu i oseća se to rivalstvo i nadmetanje. Znao je da Pavle nije bio sa njom, ušao je u vezu... Ovo za Karića, ima i on odgovornost i ne žalim ga. Kad je bila cela priča za Karića i Anđelu to je moglo da se iznese, a sad je ovo klasična nemoć. Gastoz je znao da su se dopisivali i lagali su u isto vreme, a optužuju Anđelu da je lagala, a ispada da su svo troje znali. Ako je želela da pokrije i bude prijatelj do kraja nije trebala ni da kaže. To je klasično izazivanje da ona bude žrtva, namerno ulazi u sukobe da bi se vređali. Ona potencira da nju vređaju, a vređa i ona ostale učesnike. Karića ne gledam kao takmičara da se bori, ali je sebe stavio u nezgodan položaj jer nije pričao kad je trebalo. Anđela je izdala sve svoje prijatelje Miću, pa Đedovića pre nego što je ušla. Sad će sve da se vrati na početak da li je tu nešto bilo, a ja mu verujem da nije ništa bilo. Bune me ti klipovi koji je rekao da postoje za druga, Anđela kaže da je verovatno isti drug kao Luka. Meni je najzanimljivija svađa bila između Gastoza i Karića, imalo je neku meru i bilo je interesantno - govorio je Bebica.

Teodora Delić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom govorila o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu? - upitao je Darko.

- Anđela je mogla da očekuje neke stvari od Gastoza, ali još jezivije su mi devojke koje mu daju pristup. Nemaju nikakav osećaj i empatiju prema Anđeli, ja bih ludela kao i ona. Smatram da Anđela nikad ne bi dozvolila da se druži s ljudima koji su vređali Gastoza. On mi u nekim situacijama ispada kao folirant, ali ne znam da li ne želi rat ili nešto - rekla je Teodora.

- Šta misliš o Kariću? - upitao je Darko.

- Folirant kakvog nema. Meni je žao što je Anđela htela njega da spasi i da ispadne džek, ali ispade na kraju da to nije ispala. Kad je već ćutala toliko, trebala je da ćuti do kraja. Znala sam da on nešto muti jer se pravi svetac, a to nije. Meni je on ljiga i osoba koja je to pokazala. Ne mislim da se nešto desilo između Karića i Anđele, ali je muvao zauzet. Očigledno mi je da on piše svim devojkama. Ja da sam njegova devojka, odavno ne bih bila s njim. Sve što je radio sa Anđelom onda, izlazi sada na površinu - rekla je Teodora.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Danilom Dačom Virijevićem u "Šiša baru" o svim dešavanjima koje poslednjih dana tresu Belu kuću, ali i region.

- Šta se dešava sa Sofijom i Terzom? Kako gledaš na ta dešavanja ako uzmeš u obzir da je on imao s*ks sa Slađom? - pitao je Darko.

- On je pričao da je to prijateljski odnos, Sofija kaže da je tu šta joj treba. Mislim da je to sa Terzine strane neiskreno, on se meša u konflikte, a sve to radi da bi iznevirao Milicu i terao joj inat. Mislim da Sofiji ovo ne treba, trebala je do kraja da drži stav. Ovo joj ne treba i mislim da jefejk. On nju sad brani od Anđele, a to je sve fejk - rekao je on.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sanjom Grujić u "Šiša baru" o svim dešavanjima koje poslednjih dana tresu Belu kuću, ali i svom odnosu s Markom Stefanovićem.

- Sanja, šta se dešava? Što je onako Marko odreagovao? - upitao je Darko.

- On je postao drama kvin u našoj vezi, a ja sam htela da mu operem veš na koji je pala prašina. Hiljadu puta i on meni oprosti kad budem drska - rekla je Sanja.

- Zbog čega ti zamera pominjanje mame? - upitao je Darko.

- Ja sam ga samo pitala kako mu mama pere, a on je to shvatio kao lošu nameru. Kažem sve u besu i izlete mi neke stvari - rekla je Sanja.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Urošem Stanićem o svim temama koje su poslednjih dana tresle najgledaniji rijaliti u regionu.

- Na koji način gledaš na sukob tvoje bivše drugarica Anđele i tvog neprijatelja Karića? - pitao je Darko.

- Ja sam to pričao, pretpostavljao sam. Meni je čudno jer mu je preče bilo da sasluša Karića nego svog dečka. Ne mislim da je Anđela imala nešto sa njim, ali prljav veš je bio da je kao zauzet spopadao, a predstavljao se kao veran. Anđelu je zabolelo jer Gastoz i pričao, pa je u nadi da ih razdvoji to ispričala, ali mi je čudno kako to nije uradila kad ju je postavio za omiljenu ličnost i kad ju je branio. Gastoz je za Pavla i Karića ispao nasamran, ništa nije znalo, a radilo mu se u glavi. Ispravniji mi je Gastoz, iskreniji je od Anđele, a ona tera rijaliti i cilj joj je pobeda. Gastoz je pokazao povređenost koji je doživeo zbog laži. Gastoz ne igra rijaliti, a ona igra i šalta se. Njoj je najbitniji sukob, pobeda, a ne Gastoz. Gastoz sedi, gleda i u šoku je. Ja sam njega sad drugačije sagledao, nisam ga poznavao. Ima on svoje mane i katastrofa postupke, flertovanje, ali je Anđela 100 puta gora i zataškava neke stvari i pumpa da bi Gastoz ispao gori. Kroz suze, šaltanja i dranja zataškava svoje mane - govorio je on.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare, a to su Anđela Đuričić, Nenad Marinković Gastoz, Milena Kačavenda, Ena Čolić i Nikola Grujić Gruja.

Voditelj Darko Tanasijević saopštio im je pravila igrice, ali ovog puta niko nije pobedio zato što su Milena Kačavenda i Ena Čolić imale isti broj skupljenih loptica. S obzirom na to da nikom nisu duplirani glasovi, voditelj je saopštio procente takmičara.

- Anđela 40 posto glasova, Gastoz 35 posto, Ena Čolić 20, Kačavenda 4 posto i Gruja 1 - saopštio je Darko.

Nikola Grujić Gruja napustio je zauvek najgledaniji rijaliti ''Elita 8'', a tom prilikom je kod voditeljke Dušice Jakovljević progovorio o ljubavi s Milenom Šarac Mimas.

- Grujo, napisao si nikad emotivnije pismo. Da li voliš Mimas? - upitala je Dušica.

- Volim je previše - odgovorio je Gruja.

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a na samom početku komentarisali su se procenti sa večerašnjeg izbacivanja.

- Kačavenda, šta misliš o svojim procentima? - pitao je Mića.

- Nisam više ni očekivala, sinoć sam rekla 5%... Anđela, Gastoz i Ena znamo da će da bude visoko plasirana - rekla je ona.

- Da li narod nju nagrađuej za lavovsku borbu ili bezobrazluk? - pitao je Mića.

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a sledeća tema bila je flert Sofi Tkačenko i Nenada Marinković Gastoz.

- Sofi je l' istina da si provodila određeni deo vremena sa Gastozom ispred izolacije? - upitala je Mića.

- Istina je, ne znam kako ima obraza - rekla je Aneli.

- Pričaj ti o sebi šta radiš, a ne što ja sedim ispred izolacije - rekla je Sofi.

Tokom "Igre istine" koju organizuje Lepi Mića došlo je do rasprave između takmičara tokom komentarisanja odnosa Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tikačenko.

- Da li se pojedinci više brinu za Gastoza ili nju ne vole? - pitao je Mića.

- Dobro pitanje, više nju ne vole. Rekao sam pre par dana kad je Sofi bila pokrivena od Gastoza ćebetom zimus dok je bio u vezi sa Anđelom to tad nije bio problem. Svakome je bitnija reakcija Gastoza i Anđele na to, on uvek kaže da nema ništa, a Anđela da ima. To ne može da se meri sa tim da li će ona da pogleda Gastoza - rekao je Ivan.

- Anđela i Gastoz nisu zajedno više od dve nedelje i da se desi da se smuvaju k*rac bi Sofi bila treća. Prošle godine su svi pričali da se desilo i da su se zaljubili. Ljubav je ljubav, ona se ne meša ako je on slobodan - dodala je Matora.

Nenad Marinković Gastoz nakon izbacivanja stajao je ispred Bele kuće i razgovarao sa Jordankom Denčić Džordi, a u jednom trenutku je pored njega prošla Anđela Đuričić i on je odlučio da joj se obrati.

Nenad Marinković Gastoz nakon izbacivanja stajao je ispred Bele kuće i razgovarao sa Jordankom Denčić Džordi, a u jednom trenutku je pored njega prošla Anđela Đuričić i on je odlučio da joj se obrati.

Luka Vujović naljutio se na Aneli Ahmić jer nije htela da dođe u kuću Odabranih već se svađala sa Stefanom Karićem i Matejom Matijevićem

- Sram te bilo, to je tvoje poštovanje. Od danas mi se ne obraćaj - rekao je Luka.

- Je l' si ti normalan? - upitala je Aneli.

- Mateji se smeješ u facu, svi mi se smeju što nećeš da dođeš - rekao je Luka.

Veliki šef poslao je učesnicima bogatu nagradu za uspešno odigranu "Mićinu igru istine. Iako su se mnogi takmičari nadali cigarama, čini se da toga ovog jutra ipak nije bilo.

Kao i uvek učesnici su se otimali oko nagrade, a danas su na tapeti bile najbitniji jogurt i musli. Da li će takmičari svake nedelje nastavljati sa ovakvom otimačinom ili ipak planiraju da se smire, ostaje nam da saznamo.

Autor: S.Z.