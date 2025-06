ANĐELI ODGOVARA ULOGA JADNICE! Bivša učesnica Elite žestoko o Đuričićevoj i Gastozu, prozrela njihove namere: Klasična igrica!

Dala svoj sud!

Odnos između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza Gastoza postaje iz dana u dan sve turbulentniji, a čini se da tenzije između bivših partnera ne jenjavaju, već dostižu vrhunac iz sata u sat. Mnogi učesnici počeli su da spekulišu da se on zapravo pokajao zbog raskida sa Anđelom. Danima unazad, u viđe navrata pokušavao je da joj se približi, tražeći način da uspostavi makar osnovnu komunikaciju. Međutim, deluje da emocije s obe strane i dalje tinjaju, ali ne u vidu pomirenja, već kroz sukobe.

Noćas, nakon emisije “Izbacivanje”, kada je Gastoz je započeo flert sa Sofi Tikačenko, a mnogi su ovaj potez protumačili kao želju da izazove Anđelinu burnu reakciju. Upravo tim povodom, portal Pink.rs kontaktirao je bivšu učesnicu ''Elite 7'', Vanju Živić, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Vanja je istakla da je uvidela Gastozovo i Anđelino dokazivanje oko toga ko će ispasti pametniji, te je iznela tvrdnju da Đuričićeva ima svoju strategiju žrtve, dok je Gastoz to primetio i osmislio način kako da odigra ''potez''.

- Nisam ispratila to da je pokušao da joj se približi. Pa dobro, to je svakako bila udarna priča, od starta a i sad je glavni favoriti za pobedu, sve je to šou i sve je to zarad dobrobiti oboje, nema tu ničega drugog, kao što sam više puta i rekla, Anđeli odgovara uloga jadnice i furaće ona to do kraja. Neće popustiti, a on prilazi jer je svestan da ona neće da popustiti. Klasična igrica starih rijaliti igrača - istakla je Vanja.

Autor: S.Z.