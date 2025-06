Aktuelna učesnica "Elite 8", Anđela Đuričić, tokom pauze u kojoj nije bila u rijalitiju, dospela je u žižu javnosti zbog intimnih snimaka koji su procurili u javnost, a o kojima ne prestaje da bruji Bela kuća, te se sada za Pink.rs oglasio Gastozov drug!

Initmni snimci Anđele Đuričić procurili su u javnost, te je tako neko, ko je iste izbacio u javnost, dao "oružije" u ruke Anđelinim neprijateljima koji joj i dan-danas prebacuju i potkačinju je sa istima. Naime, kada je Anđela govorila o intimnim snimcima, jasno je stavila do znanja da je to neko od njenih bivših momaka izbacio, te je tako u više navrata istakla da je prijavila to policiji.

Naime, mnogi su mislili da su ti snimci upravo ono što smeta Nenadu Marinkoviću Gastozu, iako je u više navrata istakao da to nije istina, a i sam je osudio onoga ko je u javnost pustio iste i one koji joj to prebacuju, s obzirom na to da smatra da to nijedna devojka ne zaslužuje.

Za portal Pink.rs oglasio se Gastozov drug koji je saglasan sa Marinkovićem, ističući da mu sigurno ne smetaju klipovi, kao i da isti nisu ukradeni iz njenog telefona, već ih je sama svesno slala.

- Ma ne smetaju njemu klipovi, naravno, to se jasno vidi, poznajem ga. Saznao sam da Anđeli niko nije ukrao telefon! Da, to je istina. Ona je namenski snimala te njene snimke koji sada kruže po internetu, te gole i po*no snimke, koje je kasnije slala udvaračima ili momcima, kome god. Tako da, toliko o celoj toj priči, dalje ne želim da komentarišem, hvala - rekao je Gastozov drug za Pink.rs.

