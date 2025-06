Sanja je oduzela Marku mogućnost da s roditeljima šeta svoje dete: Gastoz zakucao Grujićevu za dno, pa urnisao Mimas: Šklopocija koja... (VIDEO)

Haos za sam kraj!

Milana Mimas Šarac dala je reč Eni Čolić.

- Prva osoba mi je Ivan Marinković. Druga osoba mi je osoba koja je rasturila jedan brak i snimala je porn*će, ne brini Aleksandra, nisi ti, nego Anđela Đuričić - rekla je Ena.

- Mama kombina, hvala - rekao je Gastoz.

- Karić loše utiče na mene, jer kupuje četiri kile mesa, utiče na moju liniju, dobio sam stomak od njegove kuhinje. Druga osoba je Munja, loše utiče na mene utorkom i treća osoba neka bude Bebica, loše utiče na Teodoru - rekao je Terza.

- Vi dajete loš primer omladini, sa 20 godina se već je*ete sa strane. Ja ću se baviti situacijama u kući, mislim da smo to mi. Staviću Stefana Karića, Kačavendu i Uroša kao najautentičnije primere, jer vaše veze koje su inače katastrofalne, vi se žalite na ljude koje komentarišete - rekao je Ivan.

- Sve u mom klanu imaju svoje stavove i lične sukobe, navodim Sandru, Sofiju i Mateu - rekla je Kačavenda.

- Ena je imala loš uticaj na Peju, s obzirom na to da znamo kako smo ga gledali, a on ne želi da bude pod njenom komandom. Napravila je od njega divljaka...Sanja na Marka, malo pre je pomenuo tu porodičnu priču, da dete neće nikada doživeti tu ljubav, a ti si Marku oduzela mogućnost da sa svojim roditeljima i ženom šeta sa decom, a ti si ih ispljuvala. I naravno ova šklopocija Mima, loš uticaj na Gruju, od početka one sezone, pa do ove današnje. Sve je nasuprot tebi, boem, a ti si ku*čeva klinka i gledaš samo korist - rekao je Gastoz.

- Na prvom mestu biće Gastoz, koji je pokušavao Gruji da ispira mozak, pričao je sve najgore za mene. Gastoz je imao loš uticaj juče na Gruju, ja smatram da Ena meni govori istinu i da je to istina. Pričao je najgore stvari za mene...Na drugo mesto ću da stavim Aneli, smatram da loše utiče na Luku, dovodi ga u crveno. Na trećem mestu je Sanja, loše utiče na Marka - rekla je Mimas.

Autor: Nikola Žugić