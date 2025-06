Tokom današnjeg navođenja za osobu koja najlošije utiče na druge, Anđela Đuričić ponovila je reči koje je izrekla Matora, a to je da su čule da je Munjez maltretirao bivšu suprugu, što je on negirao, ali Pink.rs je došao u posed pisma njegove bivše supruge koji govore suprotno.

Malo ko je znao da je aktuelni učesnik "Elite 8", Danijel Dujković Munjez već bio u braku, a jednom prilikom, govoreći o bivšoj supruzi, istakao je da su pokušavali da se ostvare kao roditelji, ali da nažalost nisu uspeli! Sada, Pink.rs je došao u posed šokantnih dokaza koje vam eskluzivno donosimo!

Naime, Anđela je danas tokom navođenja za osobu koja najlošije utiče na druge pecnula Munjeza za bivšu suprugu, koji je tom prilikom uzvratio, tvrdivši da između njega i bivše žene nije došlo ni do svađe, a ne nečeg višeg, dok ona u otvorenom pismu govori nešto sasvim drugo.

- Sad ću da kažem i više nikada. Da pričamo o lošem uticaju na porodice, naravno da bi tu bile Dragana i Anđela. Želim sve najbolje mojoj bivšoj ženi i njoj i njenoj majci, nikada nije došlo ni do svađe, a kamoli do nečega više. Eto, čisto da demantujem, gospođica neurotična je to iznela ovde - rekao je Munjez, između ostalog.

Izvesna Vesna iz Švajcarske, kojoj Munja, kako je istakla u izjavi za Pink.rs, duguje određenu količinu novca o kojoj je Stefani Grujić govorila u "Eliti 8", dostavila je našoj redakciji određena pisma koja je pisala Munjina bivša žena njemu kada ga je ostavljala.

1. Moja prva vantelesna, tvoje dopisivanje u Nišu sa spartankom da se vidite... 2. Moja prva trudnoća, tvoj odlazak sa Viktorom u Monte Karlo... 3. Moje gubljenje trudnoće, tvoj izlazak sa Viktorom od 15-03h... 4. Tvoji dugovi rešeni sa mojim kreditom... 6. Moja druga vantelesna, tvoje neintresovanje... 7. Moja treća vantelesna, tvoja odsutnost...

Koje je još razloge navela, kako piše na papirima, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić