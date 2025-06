Ne štedi reči!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, Jelena Nedeljković Mrvica progovorila je o odnosu sa Nikolom Grujićem Grujom i o njegovoj devojci, Milani Šarac Mimas.

- S Grujom je bilo najzanimljivije, a iskreno da mi je bilo bitno, onda Andrej - rekla je Mrvica, a onda je dodala:

Nije da se plašim, nego, Gruja je tek izašao, treba da provede vreme sa decom, pa da tek onda obavi razgovor sa mnom. Obaviće ga sigurno, nema šta. Radujem se tom razgovoru, jer me zanima da li je ono što je sebi dozvoljavao unutra ono što on zapravo želi ili da je rijaliti igra?! Jaoj blam, očekivala sam da će da stavi Peju, ali eto nije ispoštovao ni mene, a ni Peju. Hajde što je dozvoljavao da ona vrši nuždu nad njim, nego se sada i sam po sebi po*išao. Trebalo bi da mu neke stvari budu jasnije i sigurna sam da će lupati glavom u zid što je postavio nju za vođu.

- Kako misliš da će izgledati taj razgovor - pitao je Panda.

- Ja bih volela da bude iskreno, ja sam što na um, to na drum. Ako bude taj prvi razgovor javno, onda neće biti iskreno. Zanima me da li je sve što je meni pričao i radio, da li je to čuveni inat, jer je njoj tvrdio da jeste... Konkretno protiv nje kao nje, nemam ništa, meni je stalo do njega kao do osobe. Ne mogu da gotivim devojku koja je njega povredila na taj način, on je ostavio svoju ženu i decu zbog nje. Hajde što ide i što provocira i laže, ona pokušava da svali na njega. I onda su sve ku*ve, a šta si ti?! - rekla je Mrvica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić