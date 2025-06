Javio mi se, a nakon onoga što sam mu napisala odmah je ženu molio da mu oprosti: Mrvica raskrinkala Andreja i njegovu priču o RAZVODU (VIDEO)

Šok za šokom!

Jelena Nedeljković Mrvica, bivša učesnica "Elite 8", gostujući na RED TV progovorila je o bivšem dečku Andreju Savkoviću, koji je privukao veliku pažnju kada se nakon diskvalifikacije iz rijalitija oženio 20 godina starijom ženom, zatražio razvod posle osam dana braka, a onda je molio za oproštaj.

- Trebalo je da se uključi, da... Ako ćemo realno da gledamo, dečko se oženio, ja sam izašla, pitali su me za njega, par sati posle toga mi se javlja, čujem da se razveo. Baš sam bila drska i bezobrazna, baš sam ga podj*bavala i to, rekla sam mu da batali, da me ne zanima, sutradan moli ženu za oprost - rekla je Mrvica, a onda je progovorila o odnosu sa Andrejem:

I izdao i ponizio i degradirao i sve. Ja sam glupa, kada se zaljubim, ja ne vidim ništa. U njega sam se stvarno zaljubila i stvarno sam gledala da furam tu priču, odgovaralo mi je kako se ponašao i u početku. Glupa sam kada se zaljubim... Ma kakvi, ne zanima me ta priča, izašla sam i videla sam neke stvari, ispala sam jedna ludača nenormalna i bolesna. Ne pravdam se, ja sam se tako osećala, tako sam radila.

Autor: Nikola Žugić