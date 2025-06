Emotivna veza Stefana Karića na klimavim nogama? Obelodanio da mu devojka nije znala za prepiske njega i Anđele, sledi karambol! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi otkrila da li se čula privatno sa devojkom Stefana Karića, ali i kada su ona i Stefan prekinuli odnos.

- Mene on ne zanima ni njegova devojka, ali meni jeste žao jer je ispalo neprijatno. Ja se nisam dopisivala posebno s njegovom devojkom. Mi smo naš odnos prekinuli tada kada je on mene muvao i više se nismo čuli - rekla je Anđela.

- Kako? Zar se nismo čuli u julu, pošto si tako rekla? - upitao je Karić.

- Poslednji put smo se čuli u februaru i tada smo završili, ali smo se posle toga čuli na Tik tok lajvu. Nakon toga me pozvao na ručak i to je to - rekla je Anđela.

- Je l' ti imaš dokaze za to? - upitao je Milan.

- Naravno da imam - rekla je Anđela.

- Jako je viralan klip gde ti biraš krevet i zoveš njega da dođe - rekao je Milan.

- Ne, ja sam od samog starta imala dva kreveta - rekla je Anđela.

- Ovde je svako znao da ću ja ući, a pogotovo ona. Ja nisam imao takve stvari u glavi i da je to vatrica kao vid muvanja i to je to. Pitao sam je za tu devojku i u tom momentu sam bio slobodan i to je to. Očekivao sam da će reći ovo jer je pre mesec dana rekla neke stvari. Tvrdila je da je ona dama i da će ćutati o tome, tako da je pokazala kolika je dama - rekao je Karić.

- Ti si pokazao koliki si gospodin kada si rekao koje si devojke j*bao - rekla je Anđela.

- Ona je imala pravo da odgovori mom ocu i tako dalje - rekao je Karić.

- Da li Andrea zna da si se ti čuo s Anđelom privatno? - upitao je Milan.

- Ne zna - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić