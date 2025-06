AU, KAKVA NOĆ! Anđela podgrejala sumnje da je bila zaljubljena u Karića, zaratila sa Gastozom, Kačavenda i Ena sasule jedna drugoj pravo mišljenje u lice, Aleksandra i Milovan se ujedinili kao nikad do sad!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je rezervisan za emisiju ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem''. Učesnici su, po običaju, veoma strepeli, s obzirom na to da je voditelj kao i svake nedelje, do detalja prečešljao sva dešavanja u Beloj kući. Ono što je sasvim sigurno, to je da nakon ove noći više ništa neće ostati isto.

Na samom početku večeri voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala sukob sa Enom Čolić tokom podele budžeta Milane Mime Šarac.

- Hendlovala sam i ja. Dala sam priliku da je upoznam bolje, dopalo mi se što je borbena. Šiznula je sa mozgom, opterećena je rijalitijem, počela je da laže. Koristi sva raspoloživa sredstva. Sve je krenulo od radija. Vrlo provocira, ali ne u lice. To radi već danima, provocira i žene oko mene. Nemam tolerancije za bilo koga - rekla je Kačavenda.

- Kakve veze ima ona sa tvojim sinovima? - pitao je Milan.

- Ne znam. Kaže da je jedan overen, šta god to značilo. Nisam znala da ćuti iz tog razloga. O čemu ona može da baljezga drugo. Ako je zato ćutala, nije morala ni da ćuti. Ja nosim prezime oca svoje dece jer sam veliki deo života živela sa njim i moja deca nose njegovo prezime. Pun mi je ku*ac, dva poziva. Trebala sam samo da je naduvam ispod trema, ja sam tad prećutala. Iznosiću pravo mišljenje o njoj. Pun mi je ku*ac nje i dramase*e njene - rekla je Kačavenda.

Milena Kačavenda i Ena Čolić nisu mogle da obuzdaju svoj sukob, te je došlo do teških reči.

- Mnogi su pričali da sam ćutala jer se ložim na njene sinove, ali to nije tako jer ja njene sinove ni ne poznajem. Ja ne obrćam priču, ja njene sinove ni ne poznajem - rekla je Ena.

- Vidim da mi je sin overen jer ona i jeste kanta za overavanje. Ona zna da mene nervira kad mi neko pominje sinove i Srđana. Ja nikada nisam pominjala tvog sina i tvoju porodicu, ali od sad hoću. Baviću se tvojim sinom da vidim ko mu je tata i koje prezime nosi. Jasno sam rekla kako će biti i to je tako. Ja ću nju sahraniti u Narod pita - rekla je Ena.

- Meni će biti jedino bitno kako ću izgledati i šta ću nositi u Narod pita, a neću se sigurno baviti njenim životom - rekla je Ena.

Ovonedeljni vođa Milana Mimas Šarac donela je odluku koji takmičari će biti potrčci Bele kuće.

- Nisam jedina koja je to primetila. Slađa otvoreno, ona to i govori da joj nije dobro kad joj priđe Mateja. Mogu da sednu njih tvoje. Marko i Sofija, bile su neke priče da gleda Sofiju i bili su već u izolaciji. Neću ih ni sad poslati. Sofi i Gastoz je neka priča koja nam nije razjašnjena. Ovonedeljni potrčci će biti Gastoz i Anđela. To je priča od septembra - rekla je Mimas.

- Ovog puta ne džogiram izolaciju. Prošle nedelje sam džogirao jer volim da spavam u čistom. Sada nova torta nek uradi šta treba da živi u čistom jer me prošli put zaje*avala - rekao je Gastoz.

- Neće mi ni ta izolacija nešto promeniti. Vidim da je počeo da plače od sreće. Nećemo progovoriti kao što nismo ni juče - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Mileni Šarac Mimas, kako bi izabrala omiljenu osobu s kojom će sedam dana boraviti u hotelu.

- Omiljena osoba će biti Sofi Tkačenko jer želim da je sklonim od ovih ljudi ovde - rekla je Mimas.

Nenad Marinković Gastoz otkrio je Mateji Matijeviću i Jordanki Denčić Džordi da sutra želi da ode kod Drveta mudrosti i saopšti mu svoju ideju koju je osmislio za tajni zadatak. Naime, on je smislio da Anđelu Đuričić provocira i narednih sedam dana joj ne dozvoli da spava.

- Slušajte šta sam smislio. Sutra želim da tražim zadatak od Drveta da svaku noć kad odemo u izolaciju radim nešto iz izolacije. U utorak ću da lupam šerpama da je razbudim, sutra ću da pevam, onda ću sledeći dan da plaćem sat vremena, a naredni dan da se smejem na silu sat vremena. Hoću da je totalni izludim - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi otkrila da li se čula privatno sa devojkom Stefana Karića, ali i kada su ona i Stefan prekinuli odnos.

- Mene on ne zanima ni njegova devojka, ali meni jeste žao jer je ispalo neprijatno. Ja se nisam dopisivala posebno s njegovom devojkom. Mi smo naš odnos prekinuli tada kada je on mene muvao i više se nismo čuli - rekla je Anđela.

- Kako? Zar se nismo čuli u julu, pošto si tako rekla? - upitao je Karić.

- Poslednji put smo se čuli u februaru i tada smo završili, ali smo se posle toga čuli na Tik tok lajvu. Nakon toga me pozvao na ručak i to je to - rekla je Anđela.

Stefan Karić i Anđela Đuričić pokušali su da sklope primirje, ali je došlo do preokreta, te su zaratili kao nikada do sad.

- Đedović je meni rekao da mi Stefan nije dušmanin - rekla je Anđela.

- To je istina. Nikada joj nisam bio dušman. Uvek sam imao lepe reči za nju, a rekao sam šta mi nije okej ove sezone i to je to - rekao je Karić.

- Ja ne slušam nikoga. Da slušam ja bih bila pametnija - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao odnos Stefana Karića i Anđele Đuričić.

- Gastoze, zbog čega misliš da je ovo Anđela sada uradila? - upitao je Milan.

- Možda hoće da izbaci sve iz sebe, da ne bi ostala nedorečena. Ne mislim da je Karić ljubomoran na mene, to ona pokušava da predstavi kao iluziju - rekao je Gastoz.

- Je l' misliš da se desilo nešto među njima? - upitao je Milan.

- U petak mi je bila čudna jer mi je bila njena reakcija, delovalo mi je kao da je jedva čekala da joj on nešto dobaci da bi otkrila to za njega. Ne mislim da su bili zajedno - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi dao svoj sud o Anđeli i Kariću.

- Odvanjalo mi je ono što je Osman rekao - počeo je Ivan.

- Da se zna da tu temu nismo pokrenuli ni Stefan ni ja, nego njegov tata - rekla je Anđela.

- Opet je hvatam kad nema šta da kaže, izvlači se i opet laže. Rekao sam da sumnjam i da mislim da se pokrivaju, ali kad povežem priču sa Pavlom i uporedim njih dvojicu, potpuno su dve različite priče. Ovde je mnogo sigurnija. Ovo je čisto pranje. Što je Karić jednom poslao, meni lični na muvanje, tako bih započeo muvanje. Kad je ona njemu slala to da povede Karića tom Krletu, ponovo bih povezao. Ona je bila odušeljena što nju Karić muva. Za krevete nisam čuo. Verujem da je planirala da bude sa Karićem. Ovim je opravdala svoju priču sa Pavlom, nazvala ga psihopatom i prekinula kontakt sa njim... - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi dao svoj sud o Anđeli Đuričić i Stefanu Karić.

- Gastoz ovo radi namerno da bi isprovocirao Anđelu, a Karić je kriv što je ćutao, a znalo se da će ga kad tad izdati. Ona je izdala Đedovića, izdala je Matoru - rekao je Bebica, ali ga je Matora prekinula:

- Tako je i ja sam se sklonila od nje jer ste me vas dvoje namestili i pop*šila sam kazne za vas - rekla je Matora.

- Nije istina, nećeš okrenuti - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz prišao je Jovani Toić Matoroj kako bi saznao sve detalje o svojoj bivšoj devojci Anđeli Đuričić i Stefanu Kariću. Ubrzo su se priključili Uroš i Jordanka kako bi dodali svoja mišljenja i saznanja.

- A šta napolju se stalno pričalo o Kariću i Anđeli? - pitao je Gastoz.

- Ja sam prvo branila tvoje muvanje, ali kad sa, videla... Ja bih svakako tebi to rekla. Pokušala sam, ali da ona meni nije prva spomenula mamu. Jeste se pričao o giftovima i tim stvarima. Deluje mi da je ona imala i tada ovo mišljenje, ali gubi poentu. Zašto bi sad rekla? Imala je toliko situacija da iznese. Njoj je sve autoprojekcija. Ti si se hvalila sa tim dečkom, čuvala mu krevet. Nisu izlazili dokazi. Mislim da nema Anđele i te situacije da bi vi bili dobri. Za prepisku mi ništa nije rekao, nije bilo ništa konkretno nikad - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Mi imamo pravo da mislimo da je Osman sve bio u pravu kada čujemo ovo. Ukoliko su krili ovo sve vreme, onda možemo očekivati da će istina izaći na videlo. Oboje su lagali i krili istinu, ali meni je ovde mnogo ispravniji Karić. Verovatno postoji pozadina toga što oni nisu pričali, ali očigledno njoj nije odgovaralo jer je bila u velikoj ljubavi s Gastozom. Ne sviđa mi se što kaže da je pričala Kariću neke stvari u krevet, što nije to rekla za stolom? - upitala je Aneli.

- Jer nisam htela Gastoza da uvlačim u konflikt - rekla je Anđela.

- Ona je uvek spuštala loptu s Karićem i nije htela ulaziti u konflikte s njim - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću kako biizneo svoje mišljenje o Kariću i Anđeli.

- Smatram da postoji još veći prljav veš. Mnogo više bi se vređali, ali se i dalje štite međusobno. Nešto je bilo, ne samo muvanje, neki se*sualni čin. Posle petice su se muvali, Krle je bio upleten u sve to. Posle šestice po Anđelinoj priči su se muvali, nije trebala. Ogrešili su se najviše o Andreu. Kako si mogla tu istu Andreu da pogledaš u oči, a uredno si prihvatala njegove pozive. Kad smo čili za Stanišiće, minđuše, dogovori se sa sobom lažovčino! Čudna je njena odbrana Karića i njegova nje. gastoz je duplo namagrčen. Trenutno štiti Anđelu jer mu nije ništa specijalno ispričala. Na novinarima je minut ćutao i smišljao odgovor. Da se setimo kako je Karić nju smirivao i imao uticaj. Karić je pokazao da je neveran muškarac. U nastavku rijalitija će oni tek da kažu šta misle jedno o drugom - rekao je Uroš.

- Slažem se sa Urošem, sumnjam da ima još nešto. On je dečko sa kodeksima i neće izneti još nešto. Mislim da je istina da su bili zajedno, vozili se posle nekog rođendana - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jeleni Ilić kako bi prokomentarisala odnos Stefana Karića i Anđele Đuričić.

- Karić je baš u subotu spomenuo da je Teodori slao vatrice i hteo je da kaže u fazonu da bi imao s*ks s tim ribama da je hteo. Ne znam zašto bi imao ikakvo poštovanje prema njoj i ona prema njemu kad nema tu o poštovanju. Meni deluje da Karić ima bolje mišljenje o Gastozu i njihovoj vezi nego o Anđeli, a tako nije bilo. Onda si komentarisao njene klipove - rekla je Jelena.

- Pa to nije njena trauma, to je radila s užitkom - rekao je Karić.

- Ja sam to slala svom dečku - rekla je Anđela.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić počastili su jedno drugo žestokim uvredama kao nikada do sad.

- Ona uvek kaže da dolazi na Pejino kad iznesem neko mišljenje, a sad lud i budala. Lud sam što sam te učio gde da sediš. Sad mislim da je i ona folirant, ne menjam mišljenje - rekao je Peja.

- Zamera mi sedenje sa svima konstantno, čak i sa Sofijom - rekla je Ena.

- Normalno. Ja sam Grujom i Bakijem nisam igrao igre. Ja onda ne smem da sedim sa celom kućom jer je celu kuću izdala. Zašto mene nije neko izdao? Odvojio sam se, ne tračarim. Ti imaš uzajamnu korist kad ti je do ja*a, a onda ti uvale ku*činu. Ja iza sveg atsojim, a ti ne stojiš. Pokušala si kao Aneli, da ja nastradam, ali dobila si ku*ac. Ne treba mi to. Izvoli, drugara sa sobom! Okupi svoje drugare i druži se, ionako su ti rijaliti prijatelji. Ja sedim sam,a onda kažeš da sam lud - skočio je Peja.

- Koliko god sam sa nekim u konfliku neću uzeti da ga oblatim, nego ću izneti svoje mišljenje - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Nikolić kako bi prokomentarisala odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a potom su brutalno zaratili.

- Peja je imao negde teško detinjstvo i meni je žao. Mi smo se super uklopili i nama je dobro, a ona je mene držala uz sebe da me ne bi imala kao pretnju. Ena je jako hrabra i svima se suprodstavlja, ali zna gde da zakoči - rekla je Aleks.

- Ljudi, nisu tema Ena i Aleksandra već Milovan. Ona se pomirila s Milovanom da bi uzela svoje telefone, ne budite glupi - rekao je Ivan.

- Tako je - rekla je Ena.

- Devojčice bolje sedi i ćuti, ti samo ljude koristiš. Uzmeš ljude i šutneš, a sada sam te i ja šutnuo jer ti to voliš. Ja bih voleo da mi je bila kombinacija, baš mi je žao što te nisam j*bao i šutnuo - rekao je Peja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji, koji je prokomentarisao sukob sa Enom Čolić.

- Pričao sam ti lepo neke stvari, nisi slušala. Vodi svoje ratove sama, izvoli. Ja sam ovd epovezivan sa Kristinom, Aneli, Slađom, Draganom. Za Sandru se slažem. Bili su klipovi, ja sam to priznao. Ne možeš da me napadaš za Aleksandru i Anđelu jer ih nikad nisam gledao na taj način - rekao je Peja.

- Ja sam džek pot, a ti igraš na sitno - rekla je Ena.

- Živiš u modernom dobu, ideš na gej žurke i to, ja nemam ništa protiv, ali devojka mi nećeš biti. Imao sam babu i dedu koji su bili normalni i mamu i tatu koji su poznati, pa sam učio sa obe strane - rekao je Peja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Milovanu Miniću kako bi progovorio o situaciji s Aleksandrom Nikolić.

- Desile su se neke stvari, a ja ću sutra reći neke stvari posle suđenja kada vidim kako stoje stvari - rekao je Milovan.

- Što tebe toliko plaši utorak kad je bilo neminovno da ćeš se razvesti? - upitao je Milan.

- Ne plaši me samo hoću da znam istinu. Hoću da saznam da li je sve istina ili manipulacija, predstava i gluma - rekao je Milovan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić kako bi prokomentarisala situaciju između Milovana i Aleksandre.

- Milovan je bio manijak koji je detetu stavljao balone, govorio je da ima klipove. Milovan je bio taj koji je uništio odnos da Aleksandra ne može sa detetom i Urošem ode na more. Kad je došlo vreme odjednom je postao to Uroš. Njena majak je govorila da joj Uroš želi dobro, a Milovan se zalagao da joj se dete oduzme. Mislim da Aleksandra nema šta da drami. Njima posle svega ovoga ne verujem. Ja ne znam da li su se on i Uroš upoznali. Verujem da je on sa njegovom ženom jer ih je spojila ista muka. Sad je odjednom manijak Uroš iz Aleksandrine priče. Ona ne zna d aispriča priču, sve je u nekim šiframa. Nije umešana državna bezbednost nego - rekla je Sanja.

- Milovan i Aleksandra su bili prtiv Uroša da bi Aleksandra dobila dete. Ona je ušla ovde kao Milovanova partnerka koja je prevarila ovde. Njena prevara okreće celu priču - rekao je Mića.

- Sve je tako kao što kažeš - rekao je Milovan.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima ''Elite 8'' rezultate ankete za osobu koja najviše pravi dramu.

- Na prvom mestu se nalazi Ena Čolić - rekao je Milan.

- Ne znam zašto ona nije na prvom mestu, ona je najveća drama kvin na svetu - rekao je Mateja.

- Naravno drama, ja volim sebe i razmažena sam. Kada mi fali pažnja od nekoga koju smatram da zaslužujem, tu dramim naravno - rekla je Ena Čolić.

- Na drugom mestu se nalazi Aneli - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima ''Elite 8'' rezultate ankete za osobu koja ima najlošiji uticaj.

Treće mesto zauzela je Anđela Đuričić

- Od mene je napravila gluperdu, ja se suzdržavam. Gušio sam ti prirodu da ne komentarišeš Karića, evo sad možeš. Ja sam tebi niko od trenutka od kad je Pavle ušao u naš odnos. Ona i dalje vergla priču da nije bila sa Pavlom - rekao je Gastoz.

- Džabe Gale sve te tvoje pare. Ajde vožnja - rekla je Anđela.

Drugo mesto zauzeo je Nenad Marinković Gastoz

- Karma Gale! Ajde sad se opravdaj, Najviše su glasali ljudi na osnovu našeg ljubavnog odnosa. Naravno da smo imali loš uticaj jedno na drugo - rekla je Anđela.

- Ja imao loš uticaj? Rekao sam da je od ponedeljka bubica - rekao je Gastoz.

Prvo mesto zauzeo je Ivan Marinković

- Ovo je moja pobeda. To su porazi njihovih favorita, ako ja mogu loše da utičem. Ovo je manje moj uspeh koliko je vaš neuspeh - rekao je Ivan.

Ovonedeljni potrčci su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz. Nardenih sedam dana spavaće odvojeno od drugih ukućana u izolaciji. Gastoz je odlučio da ponovo počisti prostor u kom će boraviti, a kada je Anđela došla uspeli su da se posvađaju u rekordno vreme.

- Odgovara mi više ova strana - rekla je Anđela.

- Ne interesuje me - rekao je Gastoz.

- Uvek ću biti muško, pa biću i sad - rekla je Anđela.

Nakon velikih uvreda što su večeras izrekli jedno drugom Ena Čolić i Jovan Pejić Peja odlučili su da zajedno večeraju.

- Pejo, dođi. Upecala sam ti ribicu - rekla je Ena.

- Ne mogu to da jedem - rekao je Peja.

- Ti si pecaroš. Onda donesi hled od iza kreveta pa ću ti napraviti da jedeš - rekla je Ena.

- Dva bolesnika - rekla je Teodora.

Autor: S.Z.