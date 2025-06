BUKTI RAT ANĐELE I GASTOZA: Brutalnim sukobom tresu Belu kuću! Đuričićeva van sebe od urlikanja, Karić izvukao deblji kraj! (VIDEO)

Opšte rasulo!

U toku je "Igra istine" u Beloj kući, naredno pitanje Aneli Ahmić postavila je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Da li ćeš da pružiš ruku Pavlu i da li ćeš pričati sa njim? Očekujem da se pojavi na superfinalu, on je bio i tema ove sezone. Da li ćeš da mu priđeš i kakva će biti vaša komunikacija? - pitala je Aneli.

- Što se tiče Pavla ako on dođe dođe, ovo nije moja teritorija. Verovarno ću odmah da mu priđem, ali neke stvari neću ovde da završavam. Ja moram da sednem sa njim i to je definitivno, a to što kaže Anđela da ćemo da se družimo i većamo ne. Ja nisam ponosan na ovo što se desilo jer da nije mi bismo i dalje bili zajedno. Ne znam šta vam nije jasno sve što me zanima ja ću da pitam momka. Neću da se družim sa njim. Ovo da se nije desilo bili bismo zajedno. Nisam mogao da podnesem neke stvari i da se pravim mutav i da se ponašam kao da se ništa ne dešava i da sa njom lažno ostanem zarad publike i glasača. Mislio sam da sam kupio mir jer sam bio iskren - govorio je Gastoz.

- Ispalo je da bi ostao lažan sa njom do kraja da nije bilo još informacije jer si nakon prve informacije svatio da joj ne veruješ - dodao je Karić.

- Gurao sam koliko sam mogao, ali me je potreslo. Baš jer imam emocije ne mogu da je gledam u oči kad znam da me je slagala. Ja ne znam odakle herca ima da priča da oni nisu bili zajedno - rekao je on.

- Odj*bi i j*bi se, smaraš i dosadan si. Kad te vidim gadiš mi se - besnela je Anđela.

- Nije mi logično da se sprdaš kad znaš da te je devojka lagala - rekao je Karić.

- A šta da radim? - pitao je Gastoz.

- Kariću, džaba pumpaš priču. Mrš svima, ako vam neko ovde svima zarađuje pare to sam ja jer se o meni priča od prvog dana po pet sati. Komentarišite svoje propale veze i brakove, porodične odnose, a ne Anđelu o kojoj se svaki dan priča po pet sati. Svima sam vam ovde godine ja pare zaradila - urlala je Đuričićeva.

- Opet nova reakcija na nas zbog Gastozove izjave koji kaže da zna da je bila sa Pavlom - dodao je Stefan.

- Vaša sr*nja da otvorimo ne bismo završili sezonu tri godine. Izbegnite mene, imate Teodoru i Bebicu koji se svađaju, Terzu koji je prebario trudnu Milicu, Marko i Sanja imaju porodične odnose, Sofi i Gastoz koji se muvaju, Peja i Ena se vređaju - govorila je Anđela.

- Pa što nisi pitala to, nego Kačavendu kako je? - rekao je Karić.

- Pokušala je da vam upali, ali niste. Karić i ja smo pričali ne znam šta je ona pomenuta - rekao je Gastoz.

- S*re mi se od tebe, Stefanu Kariću, skini mi se sa kičme - dodao je on.

- Ja ti se nisam ni nakačio, ja sam komentarisao Gastoza koji igra, a devojka prema koje ima emocije ga je lagala - govorio je Karić.

- Mi treba da stavimo šarene naočare pa da verujemo u sve što kažeš. Opet ona priča samo sa Karićem - pričao je Gastoz.

- Noramalno, ja sam bitan, a ne ti - rekao je Stefan.

- M*donja, ajde da te vidim. Ti si ovde 15 godina, pa se ne priča šta se dešava napolju i kakvi se intervjui daju. Vi mene hoćete da mrcvarite, skinite mi se sa kičme. Skini o bivšoj verinici i koga si planirao da ženiš. Ti si ovde rekao da ćeš bivšu da ženiš - urlala je Anđela.

- Naida? Pozdrav za nju - rekao je Gastoz.

- Dobićeš me nikad kao i Pavle, naći ću nekog savršenog. Da li ti stvarno misliš da bih ja sa tobom bila ozbiljno? - rekla je Đuričićeva.

- Znači folirala si? - pitao je on.

- Noramalno, j*be mi se - dodala je ona.

- Sunce, ja sam poslednja budala koja ti je rekla da si najbolja. Ja sam dobio ono što sam želela, a to je da me voliš - pričao je Gastoz.

- Zaj*bavala sam se sa tobom, bilo mije zanimljivo. Ja zaslužujem nekog manekena, da idem u Australiju i da uživam. Kad me već prozivaš za Mateju dogovorili smo se za nešto i kladili - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić