SKINUO SE VODITELJ ELITE! Pokazao svoje izvajano telo, komentari pljušte na sve strane (FOTO)

Jedan od najomiljenijih voditelja "Elite 8", Darko Tanasijević, rešio je da samo dan pre nego što se ponovo pojavi na malim ekranima u najgledanijem rijalitiju u regionu, da se odmori.

Naime, on je otišao da "napuni baterije" na reku, te je tako objavio fotografije na svom instagram profilu kako uživa, a na jednoj od njih se nalazi i njegova prijateljica. Ispod ove objave, nizale su se reči hvale, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Podsetimo, Darko je, gostujući u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, priznao da je prevario devojku.

- Jesi li ikad prevario partnerku? - pitao je Nikola.

- Pa jesam, da. Varale me mnoge i ja sam ih varao...Pa verovatno se dešavalo i to da su me prevarile, nije da sam imao saznanja. To uglavnom dolazi u trenucima kada možda prestaneš da budeš najzadovoljniji tim odnosom i kvalitetom tog odnosa, što naravno nije opravdanje za prevaru, nego ako ti se ne sviđa neki odnos, iz njega izađeš i ideš dalje - rekao je voditelj "Elite", a o čemu je još pričao, pogledajte u videu u nastavku:

Autor: Nikola Žugić