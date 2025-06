ŠOK PRIZNANJE: Gruja otkrio da porodica nikad neće moći da ga razdvoji od Mime! (VIDEO)

Ne zanima ga šta oni misle!

U emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivše učesnike "Elite" Nikolu Grujića Gruju i Bakija B3.

- Tvoja sestra je rekla da Mimu nikad neće primiti u kuću i smatrala je da ti treba da ideš na lečenje. Da li si čuo to? - pitala je voditeljka.

- Ova rečenica mi je zaparala uši, možda je mislila da sam omađijan. Ja ću sa njom da popričam na reklamama, pozdrav za moju Teodoru, volim je najviše na svetu. Mene to ne zanima i ne interesuje me da li će nju moja porodica da prihvati i njihovo mišljenje me nikad nije interesovalo. Možda ni moja bivša supruga nije bila najbolji izbor po proceni mojih roditelja i mislili su da je prerano, a mene to ne interesuje. Ja radim kako osećam. Njihovo mišljenje o izboru mog partnera me ne interesuje - pričao je Gruja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić