Raskrinkavanje totalno!

Aleksandra Nikolić u razgovoru sa Milovanom Minićem je otkrila da je Uroša dizala iz najgorih situacija.

- Šta je njega boleo ku*ac da li sam ja četiri godine sa oženjenim ili nisam - rekla je Aleksandra.

- Sve bi to drugačije bilo da je čovek slobodan i tako, kapiraš - rekao je Milovan.

- Ja tebe nisam mogla da sprečim da pričaš sa njim, da si ti hteo - rekla je Aleksandra.

- Ja sam bio u situaciji da ne mogu ja da idem preko toga što si ti rekla - rekao je Milovan.

- Ja nisam mogla četiri godine da se otresem kada, znaš...Ja jesam se nadala njegovim promenama i znaš na koliko se menjao?! Na pola sata, sat i posle isto. Neću da pričam šta je rekao da će da uradi kada me je nazvao i, šta je s tim?! Ja sam bila uz njega, tešila sam ga, dizala sam ga iz moje najteže situacije. Da ne uradi to i da ne razmišlja u tom smeru. Je l' treba da pričam šta mi je radio o najgorim stvarima?! O psihičkom nasilju sam pričala o njemu, o fizičkom znaš da nisam o njemu i o kome sam. Počela sam da zaboravljam kako sam živela s njim. Samo sam tražila da on bude tu, nisam mu tražila da zameni mamu, tj. mene. Htela sam troje dece i život, ali druže, nisi me poštovao. Ta mržnja koja je nastupila posle mog odlaska, nisam mogla da živim. Pa nije 20 policajaca bilo za džabe, morbidne slike mi stavlja na krevet - rekla je Aleksandra.

- Šta je bilo u kupatilu u čarapi - pitao je Milovan.

- Znam da su posle išli u vece...Nije on bio taj dan u stanu, došao je u šest ili sedam ujutru kući. Ja otvaram vrata, on tu. On mrtav pijan kaže da ga pustim u stan, odmah sam mu rekla. Trajalo je satima, kao da je došao kod mene da se dogovorimo oko mora, rekla sam mu da nećemo ići na more. Pevao je "Adio amore" i gledao je u mene, rekla sam mu da je pukao...Vratila sam se iz vrtića i on krene da baljezga, zdrav mozak to ne može da sluša. Ja sam otišla kod Jovane, on je ostao u stanu, rekla sam Jovani da ne znam šta da radim...Ja nisam zvala policiju zbog njega, mislila sam da je on mrtav. Mi smo pokušavali da otvorimo vrata na silu, molila sam ga da otvori vrata, nemoguće je da ne možeš da ga probudiš. Došla policija, ne smeju da provale, pa su došli vatrogasci - rekla je Aleksandra.

- Je l' otišao kada ste vi otišle - pitao je Milovan.

- Jovana me zove i šalje mi sliku pištolja i noža, u jednoj fioci nož, u drugoj pištolj. On se ku*čio u stanici. Vratila sam se s policijom u stan - rekla je Aleksandra.

- Južni vetar je to počistio posle - rekao je Minić.

- Sada ja shvatam zašto. On je često imao uz sebe to, a to jutro, on je zvao tog nekog da mu donese. Ja ga nisam ni pitala, on je verovatno to odložio, on je bio u tanu - rekla je Aleksandra.

- On je to čuvao kao adut krajnji da ti povučeš prijavu, u suprotnom da te prijavi za to...On je sve to hteo da te krkne, da, rekao mi je direktno tako, a odustao je kada se setio male i to. Rekao je da je hteo to da uradi jer si ga lažno prijavila - rekao je Milovan.

- Sedimo za stolom, on vadi nož i pred okom mi tako, ja šokirana, nikada nije bio nasilan. Ja sam bila s tri advokata i kada je došlo da nije kriv jer nije bilo svedoka. Dokaz za te ucene ne postoji, ja sam bila kod tužioca i pitao me je za broj telefona, ja sam mu rekla da su to lego kocke. Ne postoji dokaz - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić