Noć koja će se dugo pamtiti: Gastoz još jednom dokazao koliki je šoumen, Anđela nastavila da šikanira njega i Karića u duetu!

Red suza, smeha i dobrih provokacija!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće pred početak žurke, kao i novac za večerašnji provod, a ovonedeljni vođa Milana Mimas Šarac ga je pročitala cimerima, a potom im razdelila budžete.

Kao i svakog utorka, tako su učesnici i ove noći kao sumanuti poleteli u diskoteku kako bi kupili što više alkohola. Naime svi su potrčali ka šanku, a u jednom momentu totalno su pogubili kočnice i skakali jedni preko drugih.

Milovan Minić juče se zvanično razveo od svoje supruge Marijane. Međutim, tokom odlaska na suđenje, video je i Uroša, bivšeg muža svoje ljubavnice Aleksandre Nikolić, za koga se spekuliše da je u emotivnom odnosu sa njegovov, sada bivšom, ženom. Dok su drugi učesnici na žurki, on je ostao u pušioni uplakan. Verovatno ga je stiglo sve i više nije mogao da zadrži svoje emocije u sebi.

Dragana Stojančević sve vreme je igrala sa Jovanom Tomić Matorom, te se tako jednom prilikom obratila Matoroj, što je mnoge šokiralo.

- Noćas mi se nigde ne ide, osim kući kod tebe - pevala je Dragana.

Milena Kačavenda, Matea Stanković, Sandra Obradović i Sofija Janićijević došle su kod Drveta kako bi dobile tajni zadatak.

- Imale smo ozbiljan plan, ali nam je Đedo, ona kantica otišla. Poenta je, mnogo nam idu na živce jer nam nameću taj 'klan'. Ispada da sam ja ove žene naučila šta da rade. Mislile smo da u svim emisijama svađamo sa celim stolom. Van stola ne, jer nam ne ide od ruke. U dnevnim i noćnim emisijama, onako bogougaono, da im krv popijemo i da opravdamo klan. Ako one skaču na Anđelu, nas dve da razvađamo jer sam ja dobra sa njom. Poenta je da ne zaklapamo za stolom. Ako možemo piće za večeras - rekla je Kačavenda.

Anđela Đuričić plesala je sve vreme sa Jelenom Ilić ispred ogledala, a kada je začula numeru Barbare Bobak, zaplesala je kao nikada do sada.

- Hoćeš da popijemo? Samo reci kada Il' da se pobijemo sami s pola grada? Veruj mi, druže, da sam ja na tvome mestu Ovakvu ženu pre bih gledala kô sestru - pevala je ona.

Stefani Grujić, Danijel Dujković Munjez, Marko Stefanović i Sanja Grujić otišli su kod Drveta kako bi odradili zadatak.

- Imamo ideju da ti otpevamo pesmu, isključivo nas četvoro. Sa ljubavlju i isključivo namenjenu tebi - rekao je Munja.

- Hajde pokušajte - reklo je Drvo.

- Može kao u Žikinoj dinastiji - rekla je Sanja.

Milovan Minić juče je tokom dana izveden iz Elite kako bi otišao na suđenje sa bivšom ženom, Marijanom Minić. Tom prilikom, dogovorili su se da se razvedu, što je njega totalno dotuklo.

Naime, tokom današnjeg dana Milovan ne prestaje da oplakuje svoj propali brak, te sve vreme plače kao kiša, pa se tako sada osamio u spavaćoj sobi i tom prilikom ronio suze poput potoka.

Aneli Ahmić došla je do Drveta sa kesom u kojoj je čuvala veliku tajnu, kako bi potražila zadatak.

- Luka zna da sam došla, ali ne zna zbog čega. Kad sam videla ove pre mene, vidim da su se obezbedile. One jesu za alkohol, mene je to vreme prošlo. Uvek sam bila skromna. Želim da popričam sa tobom ozbiljno. Imala sam dve opcije i dva zadatka, a ti mi reci šta želiš. Prvi zadatak je sa ovom kesom. U njoj se nalazi nešto, a to je tajna. Luki se bliži rođendan, htela sam da tražim od njegovog sina klip kako mu čestita rođendan i u nedelju da odemo negde nasamo ili da postanem deo Odabranih i da spavam sa Lukom. Ponela sam ovoaj prsluk. Ovo je njemu njegov otac kupio za Sandru, a on mi je poklonio za Bajram. Nije ga hteo dati Sandri, pa je ostavio za sebe. Ja ovaj prsluk ne bih nikada nosila jer ga nisam ja dobila. Mislila sam da Luka Kačavendi kaže posle da joj nešto kaže i da ujutru donese ovaj prsluk. Ja ga moram naterati sad. Da kaže Kačavendi da on želi da da Sandri jer njoj pripada. Poenta je što nećemo da se sazna da je zadatak - rekla je Aneli.

Učesnici "Elite 8" već uveliko se zabavljaju na žurki, s obzirom na to da je Gastoz organizovao tzv. "karaoke" veče, a neki od učesnika nisu na večerašnjoj žurki, što je mnoge šokiralo.

Naime, radi se o Slađi Samolini (Poršelina), koja se osamila u pušionici, sedela je i sve vreme gledala u jednu tačku, a mnogi su na nju upravo navikli veselu u kazinu.

Anđela Đuričić primetila je da je Sofija Janićijević sve vreme vrištala dok je Gastoz najavljivao svoju igricu na bini, te je tako oplela po njoj kod Jelene Ilić.

- Tetovka je ostala bez priče, pa bi sada da se ubaci, ko veli bilo šta. Terza joj nije prošao, pa bi da se ubaci - rekla je Anđela.

Borislav Terzić Terza i Mateja Matijević došli su kod Drveta, kako bi pokušali da dobiju nešto novca za ovu žurku.

- Došli smo malo da se jadamo. Teodora mi opet malopre preko stola. Nemoj da izađe to jer mi je glupo... Mi smo došli kao dva druga i dva prijatelja, nema niko para - rekao je Terza.

Nenad Marinković Gastoz prvi je započeo svoj izazov, te je tako kao sledeću osobu izazvao Anđelu Đuričić.

- Ja bih izazvao Anđelu Đuričić da izađe na binu - rekao je Gastoz, što je Anđela u prvi mah odbila.

- Ne znam ovu pesmu, ne znam - ponavljala je Anđela.

Nakon svađe koja je nastala na bini sa Sofijom Janićijević, Anđela Đuričić odlučila je da se izjada Jeleni Ilić.

- Dro*ljetina jedna tetovska! Sve će ovo animirki da se vrati - rekla je Anđela.

- Ku*vo - rekao je Uroš pokazivajući srednji prst Sofiji.

Milovan Minić osamio se sa Aleksandrom Nikolić, te mu je ona tom prilikom održala bukvicu o ponašanju i situaciji u kojoj se trenutno našao.

- Meni je mama rekla da je ona njoj rekla da ne može da veruje da si to ti i da je zgrožena šta si ti meni uradio...Na kraju krajeva ti si me i dokračio, pored svih mojih problema, zbog nečega što nemaš prava da se ljutiš. To što sam ja sebi napravila glupost ovde i što mi nije trebalo u životu, to je druga stvar, ali eto. Zaslužio si ti mnogo gore od mene. Ovo što ti se desilo sa Marijanom ti se desilo i sa mnom...Najteže mi je palo što si rekao: "neću se smiriti dok ti ne uzme dete" - rekla je Aleksandra.

Uroš Stanić prozvao je Aneli Ahmić da peva, te je tako mislio da joj je "uvalio kosku" izabravši da peva pesmu Stanije Dobrojević, koja nosi naziv "Glavni akteri".

Naime, iako su mnogi mislili da će odbiti, Aneli je pokazala da nema ni grama sujete, te je tako zaigrala i otpevala Stanijinu pesmu, ističući da joj je jako žao što ne zna celu pesmu.

Luka Vujović prozvao je Enu Čolić na binu kako bi nastupila sa pesmom koju joj je on odabrao, "Zmija žaba" od Slavice Ćukteraš i Ognjena Amidžića.

- Je*aću ti mamu - rekla je Ena sa osmehom.

Učesnici su spremili iznenađenje za Nenada Marinkovića Gastoza, te su mu tako odabrali numeru pevačice Ane Bekute "Zlatiborske zore".

Opraštam ti zlatiborske zore Mesečinu iznad mora Crne Gore Opraštam ti reke i ravnice

Ivan Marinković ovom prilikom, na Gastozovom čelendžu, izazvao je svoju bivšu suprugu Jelenu Ilić, da peva pesmu njegove prve žene, pevačice Goce Tržan "Stoperka".

Naime, ona je izašla na binu i bez problema je otpevala ovu numeru, a učesnici su bili svi na nogama, te su pevali zajedno sa njom.

Sofi Tkačenko kada je završila svoj nastup, ona je izazvala Stefana Karića da istupi na binu, koji je izašao ne očekivajući pesmu koju mu je odabrala. S obzirom na to da je Dača Virijević konstantno ljubomorisao na Mateju Matijevića i na Karića, Sofi mu je odabrala da peva upravo Dačinu pesmu "Krimilele".

Naredni koji je izazvao učesnike bio je Stefan Karić koji je pozvao Teodoru Delić da se popne na binu, što je ona i uradila. Naime, on je namenio Teodori da peva pesmu "Vatra", s obzirom na to da se nedavno posvađali oko toga što joj je on slao čuvene "vatrice", što je bilo poniženje za Nenada Macanovića Bebicu.

Stefan Karić otpevao je pesmu "Gori vatra sad u nama", čime je verovatno pecnuo Anđelu Đuričić zbog šokantnih informacija o njihovom muvanju koje su isplivale poslednjih dana.

- Gori još i sad, ovde pored nas vatra ljubavi što zapalismo je mi, sve je veći plam... - glasili su stihovi.

Zbog toga što je Džordi napala Munju jer želi da prekine igru, Gastoz je zamolio par puta da ućuti što ona nije htela, te je tako on zaurlao na nju.

Dok su svi ukućani na žurki u kazinu, Slađa Lazić Poršelina osamila se u Pabu i plakala. U nekom momentu naišao je Luka Vujović koji je pružio utehu prijateljici.

- Nemoj molim te da zoveš nikoga. Zakuni mi se u sina da nećeš - rekla je Slađa.

Jovana Tomić Matora ušla je u žestok verbalni klinč sa Stefani Grujić, te su pljuštale uvrede.

- Mama ti je na groblju, mama. Ubila si mamu - ponavljala je Stefani.

Aleksandra Nikolić u razgovoru sa Milovanom Minićem je otkrila da je Uroša dizala iz najgorih situacija.

- Ja nisam mogla četiri godine da se otresem kada, znaš...Ja jesam se nadala njegovim promenama i znaš na koliko se menjao?! Na pola sata, sat i posle isto. Neću da pričam šta je rekao da će da uradi kada me je nazvao i, šta je s tim?! Ja sam bila uz njega, tešila sam ga, dizala sam ga iz moje najteže situacije. Da ne uradi to i da ne razmišlja u tom smeru. Je l' treba da pričam šta mi je radio o najgorim stvarima?! O psihičkom nasilju sam pričala o njemu, o fizičkom znaš da nisam o njemu i o kome sam. Počela sam da zaboravljam kako sam živela s njim. Samo sam tražila da on bude tu, nisam mu tražila da zameni mamu, tj. mene. Htela sam troje dece i život, ali druže, nisi me poštovao. Ta mržnja koja je nastupila posle mog odlaska, nisam mogla da živim. Pa nije 20 policajaca bilo za džabe, morbidne slike mi stavlja na krevet - rekla je Aleksandra.

Razgovor Aleksandre Nikolić i Milovana Minića se nastavio, te su tako progovorili o Urošu, njenom bivšem i Marijani, njegovoj bivšoj ženi.

- Kada je došlo njegovo suđenje tada, sedim, plačem i lažem. Ne lažem, nisam ja lagala sud, nego pričam da nije baš tako bilo, htela sam da ga spasim. Ona je ustala besna na mene, a nikada mi on nije hvala rekao, izvukla sam ga iz gov*na hiljadu puta čoveče. Kada nastavim da živim svoj život, uvek je problem da li sam bila s nekim ili nisam. Evo da vidim kako će se sada ponašati kada budem izašla, naći ću nekoga. Napraviše me ludom jeb*te. Ja sam žensko koliko god da sam jaka, ne mogu da izdržim više neke stvari...Ja mu kažem: "razboleću se", on kaže: "ako se razboliš brinuću o tebi", pa ne treba da brineš kada se razbolim, nego da se ne razbolim. Molio me da se vidi sa mnom hiljadu puta, dete je vrištalo kada sam ga pratila kada nije hteo da je vodi jer mala plače, pa ga nije zanimala. Rekao mi je: "Kada je mala ti je podigni, ja ću doći s pet, šest godina", tako je i uradio. Hteo je da ti smesti - rekla je Aleksandra.

Tokom večerašnje žurke Nenad Marinković Gastoz održao je svoj čelendž parti šou, gde su se ukućani borili za vrednu nagradu.

U toku je finale Gastozovog čelendž partija, a Sofija Janićijević je treći superfinalista. Zapevala je ponovo pesmu "Zlatiborske zore", čime je žestoko pecnula Anđelu Đuričić.

U toku je Gastozov čelendž parti, a Nenad Marinković Gastoz proglasio je večerašnjeg pobednika.

- Pobednik ove prve čelendž parti žurke je Mateja Matijević.

Sofija Janićijević zamolila je Boru Terzića Terzu da ode s njom do kazina kako bi platio ostatak grickalica, što je on i uradio, te su krenuli. Naime, na putu do kazina, oni su se zaustavili, te su tako porazgovarali.

Bora Terzić Terza dopratio je Sofiju Janićijević do kreveta, te je tom prilikom upitao da spavaju zajedno.

- Hajde pa dolazimo da spavamo zajedno - rekao je Terza.

- Da li si normalan?! Pa znam da nisi - rekla je Sofija.

Nakon što ga je Sofija Janićijević odzuvala, Terza je odmah našao alternativu, te je tako najavio Kristini Buđevac vrelu akciju večeras.

- Neka sam te pustila da uđeš mi lagano - pevala je Kristina, a potom joj se Terza obratio:

- Večeras ću da ti uđem - rekao je on, a Kristina se samo nasmejala i ustala.

Kačavenda i njen klan sastale su se nakon žurke u pušioni, te su počele pesmama da provociraju ukućane. Prva na tapati je bila Sanja Grujić. Ubrzo se umešao i Gastoz jer je pomislio da aludiraju na Anđelu u jednom stihu, pa je stao u njenu odbranu.

- Šta moja beba radila u šestici? - pecnula je Sofija.

- Je*emu mater - ubacio se Gastoz.

Bora Terzić Terza zaratio je u cik zore sa Jordankom Denčić Džordi, te su pljuštale uvrede na sve strane.

- Ti si jedna mala krastača grbava - rekao je Terza.

- Završio ti je moj stric Recko da igraš u Kruševcu, sve znam - rekla je Džordi.

- Pozdrav za Recka, tvoja sestričina šta ti dođe, šta priča ova ovde. Je l' sam igrao u Vranju?! - rekao je Terza.

Autor: N.Panić