Šok detalji!

Milovan Minić nastavio je razgovor s Matejom Matijevićem o problemima koji ga muče već duže vreme, te je tom prilikom otkrio da je Uroš, bivši muž Aleksandre Nikolić, godinama planirao da nju uništi i u tome je uspeo.

- Nisam bio dobro uopšte, toliko mi je glava bila loše da sam pitao Uroša da mi krsti dete. Naseo sam kao najveći debil i teletabis, a on je dobio to da ja dođem ovde i da njega kao oca opravdam u svemu. Ja sam kriv što sam lagao jer sam bio prisutan u svakom psihičkom teroru nad njom - rekao je Milovan.

- Bože - rekao je Mateja.

- On je mene polako pridobijao uz sebe, a sve je to njemu išlo u prilog. On je mene iskoristio i podržao me da uđem da bi imao slobodan teren ka Marijani. On je meni obećao pre dve godine da će kad tad biti s mojom ženom - rekao je Milovan.

- Strašno - rekao je Mateja.

- Aleksandra je sad list na vetru, on želi da joj iscrpi svaki dinar odavde. Kada izađe odmah ima 15.000 evra troškova i ova ročišta koja je imala s njim to je košta jedno 500.000 dinara. On ima sada nameru da joj uzme sve i dete, pa da može Aleksandru da veže za sebe. Ona je bila cilj, a mi svi sredstva - rekao je Milovan.

Autor: N.Panić