Preokret: Stefan Karić razotkrio plan Anđele Đuričić za sva vremena, pa se obratio Andrei i ovim rečima šokirao sve! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Stefana Karića, koji je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Koja prozivka ti je sinoć ostavila najveći utisak? - upitao je Munja.

- Dragana me totalno šokirala i začudilo me kako ona pecka i bocka. Otkud ona da Anđelu pecka? Malo sam se začudio, ali dobro. Što se tiče Sofije i Anđele, o tome sam pričao davnih dana. Videla se ta netrpeljivost i to je moralo da eksplodira - rekao je Karić.

- Čak je i Anđela ispoštovala - rekao je Munja.

- Mislim da je svako znao refren svake pesme - rekao je Karić.

- Kao grom iz vedra neba je Anđela otkrila da ste se dopisivali. O čemu je tu reč? - upitao je Terza.

- Mnogi jedva čekaju da eksplodiram i puknem, ali od mene to neće dobiti jer sam ja baš lagan ove sezone. Ovo je bila totalno nepotrebna informacija po meni na kraju rijalitija. Ona je pomislila da sam ja bio zauzet, a ja sam samo rekao šta se dogodilo. To što sam reagovao na stori, pa mnogima sam reagovao. Šta je ona htela time da dobijemo, samo možemo da nagađemo. Meni je žao što je ona to iznela i totalno zapečatirala moje mišljenje o njoj. Trebala je na vreme sve da kaže i da znam na čemu sam. Žao mi je što sam je toliko branio - rekao je Karić.

- Zbog čega misliš da je Anđela toliko kivna na tebe? - upitao je Munja.

- Ne znam, mi nikad nismo imali ovakve svađe i to. Jasno mi je da je nervozna i da se izdešavalo sve sa Pavlom i verovatno joj nije trebalo da priča o tome, ali šta da radim - rekao je Karić.

- Kako komentarišeš što je ona tražila poligraf? - upitao je Munja.

- Ja sam prekinuo priču o meni i njoj kada sam tražio poligraf i ona je mislila da će tim potezom da stopira priču. Da je bila iskrena, ništa se ne bi toliko produbljivalo - rekao je Karić.

- Kakvi ste ti i Gastoz? - upitao je Munja.

- Mi smo uvek imali ovakav odnos, uvek smo bili u dobrim odnosima van crnog stola. Anđela to sad vidi mnogo jače i teže verovatno, pogotovo ako je ja nerviram. Mislim da je uzrok nešto drugo, a ja sam tu samo posledica. Samo bih poručio mojoj Andrei da je volim i da joj se izvinim što ovo sada sluša. Ukoliko joj nešto ne bude jasno, objasniću joj sve kad izađem - rekao je Karić.

- Je l' misliš da je pogodilo? - upitao je Munja.

- Jeste sigurno, ali j*biga sad odavde ne mogu ništa - rekao je Karić.

Autor: N.Panić