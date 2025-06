Na ivici suza!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Milovana Minića koji je ogolio dušu i progovorio o razvodu s bivšom ženom Marijanom.

- Milovane imaš svo vreme ovog sveta da pričaš šta se dešava - rekao je Terza.

- Ne znam da li ću uspeti sve da sprovedem i kažem kako mislim. Želim da se neizmerno zahvalim ocu, majci, bratu i sestru koji su pored ove bruke došli juče na sud da mi pruže podršku. U momentu kada smo se parkirali na parking ispred suda, tada su se parkirali i Uroš i Marijana. Tada sam doživeo težak nokaut. Mi smo obavili to bez ikakvih problema kratko i jasno, a ono što znam jeste da je Marijana prošla veliki pakao napolju i veliku osudu naroda. Video sam nešto na njoj što nikad nisam do sada. Kako se to zove i šta je to, ja ne znam. Shvatila sam da je on njoj bio kao neka podrška u tim trenutcima, ali ja s njim nisam imao nikakvu komunikaciju. Tražim milimetar snage da se izdignem i pronađem neki mir - rekao je Milovan.

- Je l' Aleksandra tvoj mir? - upitao je Munja.

- Jedino ona i ja ovde možemo da razumemo jedno drugo. Kritikuje me i pričamo dosta, a ja nisam sav svoj trenutno. Ne mogu da podnesem ni ljude, ni glasove ni zvukove - rekao je Milovan.

- Da li postoji šansa da se pomirite ti i Aleksandra? - upitao je Terza.

- Ne postoji šansa i o tome ne razmišljamo ni ona ni ja - rekao je Milovan.

- Je l' ti teško sada? - upitao je Terza.

- Jeste jako, ne znam kako ću preći preko svega. Slike mi se motaju po glavi, shvatam šta sam uradio i biće teško - rekao je Milovan.

- Koliko si zapravo voleo Aleksandru? - upitao je Terza.

- Logično je da sam je voleo i nema tu šta da se priča. Jesam je lagao za određene stvari iz straha da ne ostanem bez nje. Što se tiče Milosave mogu da joj poručim da se potrudi kako zna i ume da obezbedi Aleksandri stan u koji ona može da ode. Znam da joj je taj stan jako bitan da može da ugosti dete na vikend jer sam joj ja stvari iselio iz stana i otkazao ga. Zamolio bih vas da privodite ovaj rijaliti kraju i da joj ne pominjete - rekao je Milovan.

- Moje dete će sigurno biti kod mene ukoliko budem ja to želela, a ne bude dete želelo svojom voljom da bude kod Uroša - rekla je Aleksandra.

- Uroš nek sačeka da dođem i obavim razgovor sa Marijanom, ovo sebi nisi smela da dozvoliš - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić