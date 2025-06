Do zadnjeg dana nisam mogao da poverujem: Milovan ogolio dušu, pa priznao koliko mu teško pada Marijanina ljubav sa Urošem! (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Darko Tanasijević danas ima poseban zadatak za takmičare, a oni su morali da mu odgovore na četiri važna pitanja. Na red je došao Milovan Minić.

- Da li veruješ u sudbinu ili misliš da svako sam kroji svoj život?

- Verujem u sudbinu, često se igra sa nama, zapisano je i mora tako kako jeste - rekao je on.

- Kad si posledji put promenio mišljenje o nekoj važnoj stvari i zašto?

- Upravo juče, taj razvod i saznanje da je istina da su Uroš i Marijana zajedno, a ja to do zadnjeg dana nisam mogao da poverujem. Teško sam to prihvatio, kriv sam i zaslužio sam, ali mi to nije jasno i ne mogu ništa da promenim - govorio je Milovan.

- Šta te više oblikovalo - detinjstvo ili greške koje si pravio kao odrasla osoba?

- Definitivno greške i to ću sve sad da izmenim - odgovorio je on.

- Verujem u sudbinu i da se sve dešava sa razlogom - rekla je ona.

- Eto, da u 33. godini shvatim da mi se dopada žena. Negirala sam, krila i pokušavala da izbegavam odgovore jer sama sebi nisam mogla da priznam - odgovorila je ona.

- Mislim da su me roditelji savršeno vaspitali i da se vidi da sam kulturna i vaspitana, a to što sam sa Jovanom ne smatram greškom, nego nešto lepo što mi se desilo - govorila je Dragana.

- Da li je po tvom mišljenju porodica iznead svega ili je važno pre svega biti veran sebi?

- Svi su rekli da mi porodica nije važna i da nemam osećaj prema porodici, ali to nije tako, ja ih poštujem ali svoje ljubavne odluke donosim sama i tu sam verna sebi - odgovorila je Dragana.

Autor: A. Nikolić