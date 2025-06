NOVI DAN, NOVI DETALJI: Pavle Jovanović nema amneziju kao Anđela, od ovih informacija Gastoz će dobiti mučninu!

Za Pink.rs obelodanio istinu o njihovom odnosu!

Anđela Đuričić u ponedeljak je priznala nove detalje o odnosu sa Pavlom Jovanovićem, o kojima je do sad ćutala, a to je da su zajedno bili u Etno selu i da je za rođendan od njega dobila minđuje, ali nije mogla da se seti da li joj ih je lično dao ili poslao.

Mi smo stupili u kontakt sa Pavlom, kako bismo od njega saznali detalje, koji su se njih izbrisali iz pamćenja.

- Drago mi je što je istina izašla na videlo i što se sve pokazalo da je onako kako sam i rekao. Tačno je da sam kupio minđuse i poklonio za rođendan, da lično sam dao, jer takve poklone uručujem lično. Što se tiče etno sela bili smo u par njih i da u Stanišić smo isli svo troje zajedno, mada na Kosutnjak kumu nismo vodili, tako da eto družili smo se, provodili vreme, i sve što sam izneo stojim iza toga i da stan je moj u mojoj kući nikako iznajmljen. Ovim putem se izvinjavam svim vašim kolegama koji me redovno zovu da gostujem ili dam izjavu, ali ta priča me ne zanima, kao što sam već i rekao da me nije uvredila nikada se ne bih oglasio - govorio je za naš portal Pavle Jovanović.

Autor: A. Nikolić