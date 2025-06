BRUTALNO PONIŽAVANJE! Kačavenda obrisala patos sa Milicom Veličković i Enom Čolić zbog aftera i starijih muškaraca! (VIDEO)

Naoštrila se!

Milena Kačavenda nije štedela uvrede na račun Ene Čolić, ali i Milice Veličković zbog sumnji na njihovo neprimerno ponašanje i sumnjivu prošlost.

- Zamisli ona otišla sa malom i Rajačićem na more - rekao je Terza.

- Kakva bolest, to nije normalno stvarno. Ne razumem da te žene sve nalaze rijaliti unčesnike, a pun grad frajera. E, a i to pirata mentola. Možda je otišao da radi na more. Kao se slikaju sa Škatarićem - rekla je Kačavenda.

- Možda je mislila da ga odvela u Hurgadu - rekao je Ivan.

- Majko sveta! Mislila sam da je pametnija. Kad mi neko kaže pametna i elokventna.. Evo i Ena je baš pametna i elokventna. Kako može da bude inteligentna žena koja se vuklja i je*ava po afterima - rekla je Milena.

- Da li sad Pričaš o Rajačiću? Kad bi sad birali žene tako - pitao je Ivan.

- To je kao normalno da ima frajera od 45 godina, da se je*avaju u trojkama i vukljaju po afterima - rekla je Milena.

- Kad bi tako birali žene to je bio 18. vek - rekao je Ivan.

- Nije normalno - rekao je Terza.

- Zna se ko ide po afterima, ko guta hemiju i ko se je*ava u trojku - rekla je Milena.

- Gastoz - rekao je Ivan.

- Gastoz je muško. Uvek je bilo ku*vi i u naše vreme, sad se ne zna ko šta radi. Evo ti ove klinke Mrvica i Kristina - rekla je Milena.

- E to nije normalno - rekao je Ivan.

- Pa i Milica, sad ima 24 godine, a tad je verovatno radila isto. Ena kaže da je zadnji put bila pre osam godina na afteru. Tad je imala 25, a sin 7, pa nemoj me za*ebavati. Možeš da si promiskuitetna - rekla je Milena.

- Pitao bih te da ti je sestra - ubacio se Terza.

- Ti si bio sa njom - rekao je Ivan.

- Da, ali tebi ako je normalno meni nije - objasnio je.

- Ova moja je imala vezu sa oženjenim, a 30 godina starijim, pa kako da biram ženu - rekao je Ivan.

- Ne može da mi kaže niko da su Milica i Ena inteligentne - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić